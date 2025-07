Une autre recrue qui passe sous le nez de Monaco : Isaïa Cordinier devrait atterrir en Turquie

Après des semaines de tractation, le feuilleton Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) devrait finalement prendre fin prochainement. Notamment parce que son désormais ex-club la Virtus Bologne a officiellement annoncé son départ ce dimanche 13 juillet. Une belle vidéo hommage d’une minute 45 a été préparée, avec ces mots de la part du Français : « Je t’ai tout donné pour être à la hauteur de ce t-shirt et de ta passion… Bologne sera toujours la maison. » Il quitte en effet un club où il a passé les quatre dernières saisons depuis son départ de Nanterre en 2021, a remporté l’EuroCup en 2022 et enfin son premier championnat italien cette année en 2025. Il peut donc partir avec le sentiment du devoir accompli, dans un club désormais bien installé en EuroLeague (wild-card de 3 ans).

Pour écrire la nouvelle page de sa carrière, Cordinier a eu plusieurs options. Il sort en effet de la meilleure saison de sa carrière sur la scène européenne, avec 12 points, 4 rebonds et 4 passes de moyenne. La plus insistante l’annonçait du côté de Monaco, avec même l’annonce de sa signature pour trois ans à la mi-juin. Ce qui s’est finalement révélé une fake news puisque cela n’était pas dans les plans du joueur. Une nouvelle recrue qui passe sous le nez de la Roca Team, qui reste étrangement apathique en ce début de mercato.

Finalement, l’arrière médaillé aux J.O. de Paris devrait atterrir à l’Anadolu Efes, comme le déclare Eurohoops ce dimanche, dans la foulée de l’annonce de son départ. Selon le média, les deux camps seraient en « discussions avancées. » D’autres pistes comme le Real Madrid ou le Zénit St-Petersburg (que Cordinier a refusé pour rester en EuroLeague) étaient aussi évoquées.

Cordinier rejoindrait donc les deux français du club stambouliote : Vincent Poirier et Rodrigue Beaubois (qui a été prolongé cet été). Son profil ferait d’ailleurs doublon avec ce dernier, même s’ils peuvent se remplacer ou même jouer ensemble dans ce basket moderne. L’Anadolu s’assure donc un remplaçant de haut calibre à ses nombreux départs, notamment sur les lignes arrières (Elijah Bryant, Jordan Nwora, Darius Thompson). Actuellement en plein dans son prime, Cordinier peut porter la balle, scorer et défendre, et donc soulager plusieurs besoins. Le club va cependant avoir besoin d’autres renforts pour continuer à rester compétitif.

🇨🇵🚨 Isaia Cordinier has officially parted ways with Virtus Bologna after three seasons. According to Eurohoops sources, Efes is in advanced negotiations to sign him. Zenit Saint Petersburg also made a strong offer, but Cordinier turned it down, aiming to remain in the EuroLeague pic.twitter.com/OLVCVV6c2Q

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) July 13, 2025