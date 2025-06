« Une émotion immense » : au terme de sa 10e saison pro, Isaïa Cordinier s’offre son premier titre national !

Au buzzer final, les larmes ont afflué. Dix saisons qu’il courait après ce premier titre national, sans pouvoir mettre la main dessus, entre Évreux, Denain, Antibes, Nanterre et Bologne…

« Ce qu’on a accompli est fou ! »

Alors bien sûr, il a déjà remporté une médaille d’argent olympique, l’EuroCup 2022 et deux SuperCoupe d’Italie mais jamais le moindre championnat. Donc Isaïa Cordinier, vaincu à trois reprises en finale de Lega, a vécu un instant rare mardi soir sur le parquet de Brescia, où la Virtus a décroché son 17e trophée de champion d’Italie (96-74).

« C’est mon tout premier Scudetto avec la Virtus », a-t-il confié après coup au micro de DAZN. « Une émotion immense. On a tant travaillé, tant donné avec cette équipe… Je pense à mes coéquipiers de la première année : Pajola, Belinelli, Toko. On a traversé tellement de choses ensemble. Finir cette aventure avec ce groupe, c’est spécial, même avec les nouveaux. Ce qu’on a accompli est fou. »

Took care of business 🤝 1️⃣7️⃣🇮🇹 pic.twitter.com/DlRay1uwvZ — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) June 17, 2025

Passée proche de la catastrophe en quart de finale contre Venise (victoire 3-2, 86-84 lors de l’épilogue), la Virtus a ensuite écarté beaucoup plus facilement Milan (3-1) et la surprise Brescia (3-0). Des phases finales cependant traversées sans grandes étincelles offensives par Isaïa Cordinier (8,4 points à 37%, 2,4 rebonds et 2,6 passes décisives), même s’il a été décisif défensivement, à l’image de sa folle séquence du Match 1.

Pour Polonara…

« Je n’étais pas satisfait de mes performances offensives durant les playoffs, mais pour moi, l’équipe passe avant tout », a clamé celui qui a cumulé 5 points à 2/4, 1 rebond et 3 passes décisives lors de la dernière rencontre. « J’ai voulu apporter mon énergie et ma défense, c’est ce que je sais faire de mieux. J’ai beaucoup progressé en attaque ces dernières années, mais dans cette série, je voulais surtout aider autrement. Je remercie mes coéquipiers et le staff pour leur confiance. Ils ont toujours cru en ce que je pouvais apporter, même dans les moments difficiles. J’aime profondément ce groupe. »

En fin de contrat avec la Virtus Bologne, Isaïa Cordinier va donc pouvoir quitter le mythique club transalpin l’esprit tranquille. Comme Tornike Shengelia, élu MVP de la finale au terme d’un immense Match 3 (31 points à 11/12, 9 rebonds et 5 passes décisives), annoncé à Barcelone, et Marco Belinelli, certainement retraité à 39 ans sur un ultime trophée.

Dans le vestiaire de Brescia, tous les joueurs de la Virtus ont eu une pensée pour Achille Polonara, qui s’est vu diagnostiquer une leucémie myéloïde en plain playoffs, alors qu’il avait joué jusqu’au Match 2 de la demi-finale contre Milan. En visio depuis sa chambre d’hôpital, l’international italien a pu partager sa joie avec ses coéquipiers. « On a joué pour quelque chose de plus grand que nous : je t’aime Achille, tu étais avec nous tout au long du match », a conclu Isaïa Cordinier.