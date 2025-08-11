Recherche
Betclic Élite

Le Mans fait revenir en France un shooteur réputé pour remplacer Delaunay

Betclic ELITE - Privé de Léopold Delaunay pour plusieurs mois, Le Mans Sarthe Basket a officialisé ce lundi la signature de Johnny Berhanemeskel. Le shooteur canadien, déjà passé par quatre clubs en Betclic ELITE, fait son retour en France pour la saison 2025-2026.
00h00
Résumé
Le Mans fait revenir en France un shooteur réputé pour remplacer Delaunay

Johnny Berhanemeskel a joué sa dernière saison en France en 2023-2024

Crédit photo : FIBA

Le Mans Sarthe Basket n’a pas tardé à réagir après la blessure longue durée de Léopold Delaunay. Le club sarthois a officialisé ce lundi 11 août la signature de Johnny Berhanemeskel (1,88 m, 32 ans), shooteur canadien bien connu du championnat de France. L’ancienne star des Gee-Gees d’Ottawa sort d’une saison sans club.

Un sniper déjà bien rodé à la Betclic ELITE

Victime d’une blessure en Summer League courant juillet, Léopold Delaunay ne reverra pas les parquets avant plusieurs mois. Pour combler ce vide, le MSB a fait appel à Johnny Berhanemeskel, arrière canadien au statut cotonou via son passeport érythréen, déjà passé par Boulazac, Nanterre, Roanne et Gravelines.

Polyvalent mais surtout réputé pour son adresse extérieure, « Johnny B » n’a que très rarement terminé une saison sous les 40% de réussite à 3-points. Lauréat du concours à 3-points du All Star Game LNB en décembre 2023, l’enfant d’Ottawa (Ontario) avait sorti une solide saison avec le BCM (12,7 points, 2,6 rebonds et 2,3 passes décisives en championnat), où il a été le meilleur marqueur de l’équipe et performant en FIBA Europe Cup (14,6 points).

Son passage à Roanne, en 2021-2022, reste comme son plus marquant en France : troisième meilleur scoreur de la Ligue avec 17,8 points de moyenne, à 42,7% derrière l’arc.

Photo_Basketball_Player-Johnny Berhanemeskel.jpg
Johnny BERHANEMESKEL
Poste(s): Arrière
Taille: 188 cm
Âge: 32 ans (30/10/1992)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2023-2024 / Betclic ELITE
PTS
12,8
#23
REB
2,6
#143
PD
2,3
#69

Une expérience européenne précieuse

Habitué des compétitions continentales avec Nanterre, Kiev et Gravelines, Berhanemeskel disputera au Mans sa quatrième campagne européenne. Une donnée importante pour Guillaume Vizade, qui se réjouit de son arrivée :

« Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir Johnny. Un joueur expérimenté, qui possède une large palette offensive. Adroit et efficace dans ses passages avec Boulazac, Roanne et Gravelines, il nous permettra de maintenir un niveau de menace offensive importante. Sa qualité technique lui permettra de pouvoir être associé avec tous nos autres joueurs extérieurs. Et au-delà de l’aspect technique, son expérience nous apportera aussi du leadership sur les postes arrières. »

Le MSB espère ainsi compenser au mieux l’absence de Léopold Delaunay et conserver un haut niveau de danger offensif pour sa saison 2025-2026.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
