Quand Vassilis Spanoulis a joué un rôle clé dans la signature de Daniel Theis à Monaco

On le savait, Daniel Theis (2,03 m, 33 ans) n’a pas été insensible au charme de Vassilis Spanoulis. Dès sa signature à l’AS Monaco en février dernier, l’international allemand avait témoigné de l’importance du coach monégasque dans sa décision de rejoindre la Principauté. « La présence de Spanoulis a beaucoup joué dans ma décision », disait-il alors. Mais dernièrement, on en a pris un peu plus sur les circonstances de sa venue à l’ASM.

Daniel Theis aurait pu signer à New York plutôt qu’à Monaco

Dans un entretien avec le média Euro Insiders, Daniel Theis est notamment revenu sur son choix de revenir en Europe, après de longues saisons en NBA. Le natif de Salzgitter, en Basse-Saxe, aurait pourtant pu poursuivre dans l’Association, lui qui a successivement joué pour Boston, Chicago, Houston, Indiana, les Clippers ou encore La Nouvelle-Orléans.

« J’aurai pu aller aux New York Knicks.[…] Peut-être que si Vassilis Spanoulis ne m’avait pas appelé, je ne serai jamais venu en Europe. » Daniel Theis

Les paroles d’un des joueurs historiques de l’EuroLeague et désormais technicien de l’AS Monaco, Vassilis Spanoulis, ont donc résonné positivement dans les oreilles de Daniel Theis. Ce dernier a préféré revenir en Europe, avec l’assurance de jouer plutôt que de potentiellement cirer un banc NBA. « J’étais plutôt une assurance au cas où Mitchell Robinson (ndlr : pivot titulaire des Knicks) ne revenait pas bien de sa blessure », explique l’intérieur à propos de sa possible signature à New York. « Si je reste sur le banc jusqu’à la fin de la saison, quelles sont mes chances pour l’été ? Alors, je me suis dit, je pars en Europe, je joue bien et j’aurai une meilleure chance. »

Toujours sur le Rocher en 2025-2026 ?

Et ce que Daniel Theis a fait ! Il a été très convaincant sur le parquet lors de sa demi-saison avec la Roca Team, avant qu’un physique défaillant (dos, genou) ne le fasse baisser de régime puis manquer la fin des playoffs de Betclic ÉLITE. Cet été, il a été sollicité par de nombreuses écuries d’EuroLeague (Panathinaïkos, Real Madrid, Fenerbahçe, Partizan Belgrade…), mais son avenir, bien que trouble, semble se dessiner à Monaco, son club du retour en Europe.

Daniel Theis est contractuellement engagé avec l’ASM jusqu’en 2026. Sauf que le principal intéressé avait publié un troublant post sur les réseaux sociaux (après une sortie médiatique du manager général Oleksiy Yefimov, assurant que l’intérieur allait honorer sa 2e année de contrat. Reprenant les propos du manager monégasque assurant qu’il se « sentait très bien à Monaco », Daniel Theis a assuré à ses 175 000 followers que « la vérité éclaterait un jour ».