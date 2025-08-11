Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Quand Vassilis Spanoulis a joué un rôle clé dans la signature de Daniel Theis à Monaco

EuroLeague - Daniel Theis a rejoint l'AS Monaco en février 2025, signant son retour en Europe après de longues saisons en NBA. Dans un entretien avec Euro Insiders, l'intérieur allemand confie qu'il aurait pu poursuivre dans l'Association, mais qu'un appel déterminant de Vassilis Spanoulis a fait la différence.
|
00h00
Résumé
Quand Vassilis Spanoulis a joué un rôle clé dans la signature de Daniel Theis à Monaco

Daniel Theis aurait pu continuer en NBA plutôt que de rejoindre Monaco.

Crédit photo : Sébastien Grasset

On le savait, Daniel Theis (2,03 m, 33 ans) n’a pas été insensible au charme de Vassilis Spanoulis. Dès sa signature à l’AS Monaco en février dernier, l’international allemand avait témoigné de l’importance du coach monégasque dans sa décision de rejoindre la Principauté. « La présence de Spanoulis a beaucoup joué dans ma décision », disait-il alors. Mais dernièrement, on en a pris un peu plus sur les circonstances de sa venue à l’ASM.

Daniel Theis aurait pu signer à New York plutôt qu’à Monaco

Dans un entretien avec le média Euro Insiders, Daniel Theis est notamment revenu sur son choix de revenir en Europe, après de longues saisons en NBA. Le natif de Salzgitter, en Basse-Saxe, aurait pourtant pu poursuivre dans l’Association, lui qui a successivement joué pour Boston, Chicago, Houston, Indiana, les Clippers ou encore La Nouvelle-Orléans.

« J’aurai pu aller aux New York Knicks.[…] Peut-être que si Vassilis Spanoulis ne m’avait pas appelé, je ne serai jamais venu en Europe. »
Daniel Theis

Les paroles d’un des joueurs historiques de l’EuroLeague et désormais technicien de l’AS Monaco, Vassilis Spanoulis, ont donc résonné positivement dans les oreilles de Daniel Theis. Ce dernier a préféré revenir en Europe, avec l’assurance de jouer plutôt que de potentiellement cirer un banc NBA. « J’étais plutôt une assurance au cas où Mitchell Robinson (ndlr : pivot titulaire des Knicks) ne revenait pas bien de sa blessure », explique l’intérieur à propos de sa possible signature à New York. « Si je reste sur le banc jusqu’à la fin de la saison, quelles sont mes chances pour l’été ? Alors, je me suis dit, je pars en Europe, je joue bien et j’aurai une meilleure chance. »

Toujours sur le Rocher en 2025-2026 ? 

Et ce que Daniel Theis a fait ! Il a été très convaincant sur le parquet lors de sa demi-saison avec la Roca Team, avant qu’un physique défaillant (dos, genou) ne le fasse baisser de régime puis manquer la fin des playoffs de Betclic ÉLITE. Cet été, il a été sollicité par de nombreuses écuries d’EuroLeague (Panathinaïkos, Real Madrid, Fenerbahçe, Partizan Belgrade…), mais son avenir, bien que trouble, semble se dessiner à Monaco, son club du retour en Europe.

PROFIL JOUEUR
Daniel THEIS
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 203 cm
Âge: 33 ans (04/04/1992)
Nationalités:

logo GER.jpg
Stats 2024-2025 / NBA
PTS
4,3
#403
REB
4,3
#170
PD
1,6
#261

Daniel Theis est contractuellement engagé avec l’ASM jusqu’en 2026. Sauf que le principal intéressé avait publié un troublant post sur les réseaux sociaux (après une sortie médiatique du manager général Oleksiy Yefimov, assurant que l’intérieur allait honorer sa 2e année de contrat. Reprenant les propos du manager monégasque assurant qu’il se « sentait très bien à Monaco », Daniel Theis a assuré à ses 175 000 followers que « la vérité éclaterait un jour ».

LIRE AUSSI
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Monaco
Monaco
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
L'Espagne a remporté le titre de champion d'Europe U20
EuroBasket U20 Féminin
00h00+52 : L’énorme carton de l’Espagne en finale de l’Euro U20 !
EuroBasket
00h00« J’adore ça » – Jordan Loyd découvre une sélection nationale avec la Pologne
spanoulis theis monaco
Betclic ELITE
00h00Quand Vassilis Spanoulis a joué un rôle clé dans la signature de Daniel Theis à Monaco
assurance antetokounmpo grèce
EuroBasket masculin
00h00Un problème d’assurance : la possible raison derrière l’absence de Giannis Antetokounmpo avec la Grèce
ancien monaco australie
NBL
00h00Ancien « coeur » de l’AS Monaco, John Brown III quitte l’EuroLeague pour l’Australie !
ancien cholet portel roumanie
À l’étranger
00h00Un ancien de Cholet et du Portel rejoint Bandja Sy en Roumanie
malonga double-double
WNBA
00h00Dominique Malonga en remet une couche : nouveau gros double-double sur le terrain de Los Angeles
serbie chypre allemagne slovénie
EuroBasket
00h00La gifle monumentale de la Serbie contre Chypre, l’Allemagne bat encore la Slovénie
Gavin Ware va jouer à Limoges après ses aventures à Levallois, Gravelines et surtout Dijon
Betclic ELITE
00h00Gavin Ware, nouveau pivot de Limoges : « La France est devenue ma deuxième maison »
Isaac Guedegbe avec son compère de la ligne arrière Maxence Lemoine
EuroBasket U18
00h00De Roanne à l’équipe de France, Isaac Guedegbe présente les vice-champions d’Europe U18
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
Karl Malone sous le maillot des Utah Jazz face aux Orlando Magic
NBA
00h00Gloire sur le parquet, scandales en dehors : le double visage troublant de Karl Malone
NBA
00h00Un affrontement pour l’éternité : MrBeast veut opposer Michael Jordan à LeBron James dans un duel légendaire
Luka Doncic, avant sa transformation physique, lors du Game 3 des playoffs de 2025 contre les Timberwolves
NBA
00h00« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique
Carmelo Anthony et Dwane Wade derrière LeBron James lors de l'All-Star Game de 2012
NBA
00h00« Un moment pour la vie » : Carmelo Anthony intronisé au Hall of Fame par deux légendes NBA qu’il n’oubliera jamais
Bennedict Mathurin sous le maillot d'Indiana face aux Lakers
NBA
00h00« Tu seras titulaire » : la confiance de Carlisle en Bennedict Mathurin désigné pour reprendre le flambeau de Haliburton chez les Pacers
Luka Dončić remontait la balle lors du match entre les Lakers et Houston
NBA
00h00Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028
LeBron James et Luka Doncic après la défaite des Lakers face aux Timberwolves, 85-94, lors du Game 2 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00Un appel qui vaut mille mots : LeBron félicite Luka en FaceTime, symbole d’un nouveau leadership aux Lakers
Jayson Tatum sous sa casquette au camps d'entraînement des Patriots au Gillette Stadium
NBA
00h00Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise
Austin Reaves sous le maillot des Lakers face à Minnesotasota lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an
1 / 0