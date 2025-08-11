+52 : L’énorme carton de l’Espagne en finale de l’Euro U20 !

L’équipe de France U20 féminine a vécu un EuroBasket 2025 à oublier. Battues à deux reprises sur la compétition (huitièmes de finale et premier match de classement), les Bleuettes ont dû disputer le match pour la 13e place afin de rester en Division A. Face au Portugal, elles se sont imposées 72-65, validant in extremis leur maintien. Pendant ce temps, l’Espagne a écrasé la finale face à la Lituanie (102-50) pour décrocher son 10e titre dans la catégorie et détrôner les Françaises, tenantes du trophée.

L’Espagne sur une autre planète, la U18 Gina Garcia MVP

En finale, l’Espagne et la Lituanie étaient encore à égalité après 10 minutes (19-19). Mais les Ibériques ont passé la vitesse supérieure avec un deuxième quart-temps monumental (37 points inscrits) pour s’envoler vers une victoire record (102-50). Carla Viegas (1,76 m, 19 ans) a terminé meilleure marqueuse (17 points) devant Marina Mata, parfaite au tir (14 points sans échec, 9 rebonds, 5 passes). Le titre de MVP du tournoi est revenu à la meneuse Gina Garcia (11,2 points et 4,9 passes décisives de moyenne). Née en 2007 et encore U18, elle avait également remporté l’Euro U18 en juillet.

Après avoir remporté l’Euro U18 et U20, terminé en bronze au Mondial U19, et en argent à l’EuroBasket A, les sélections féminines espagnoles ont réellement pris le dessus sur les Françaises cet été. Il ne reste plus que l’Euro U16 chez les filles. Chez les garçons, l’Espagne a également remporté l’Euro U18. En revanche, ils n’étaient pas qualifiés pour la Coupe du monde U19 et n’ont terminé que huitième de l’EuroBasket U20.

Un podium complété par l’Italie

L’Italie a décroché la médaille de bronze, sa troisième en quatre éditions, en dominant la Suède (84-51) lors de la petite finale. On retrouve également dans le cinq majeur du tournoi la Lituanienne Daniele Paunksnyte (record de 43 points dans un match de poule), l’Italienne Cristina Osazuwa, la Suédoise Lourdes Da Silva Costa et la Lettone Raina Tomasicka.

Maintien arraché pour les Bleuettes

Pour la France, la compétition a tourné au cauchemar, avec une place finale de 13e, juste devant le Portugal, les Pays-Bas et la Tchéquie qui évolueront en Division B en 2026. Les Bleuettes ont toutefois évité la relégation grâce à leur succès face au Portugal (72-65) lors de leur ultime rencontre.