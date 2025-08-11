Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

+52 : L’énorme carton de l’Espagne en finale de l’Euro U20 !

EuroBasket U20 - Lors d’un EuroBasket U20 féminin cauchemardesque, l’équipe de France a sauvé sa place en Division A en dominant difficilement le Portugal (72-65) pour la 13e place. L’Espagne, large vainqueur de la Lituanie en finale (102-50), succède aux Bleuettes au palmarès.
|
00h00
Résumé
+52 : L’énorme carton de l’Espagne en finale de l’Euro U20 !

L’Espagne a remporté le titre de champion d’Europe U20

Crédit photo : FIBA

L’équipe de France U20 féminine a vécu un EuroBasket 2025 à oublier. Battues à deux reprises sur la compétition (huitièmes de finale et premier match de classement), les Bleuettes ont dû disputer le match pour la 13e place afin de rester en Division A. Face au Portugal, elles se sont imposées 72-65, validant in extremis leur maintien. Pendant ce temps, l’Espagne a écrasé la finale face à la Lituanie (102-50) pour décrocher son 10e titre dans la catégorie et détrôner les Françaises, tenantes du trophée.

L’Espagne sur une autre planète, la U18 Gina Garcia MVP

En finale, l’Espagne et la Lituanie étaient encore à égalité après 10 minutes (19-19). Mais les Ibériques ont passé la vitesse supérieure avec un deuxième quart-temps monumental (37 points inscrits) pour s’envoler vers une victoire record (102-50). Carla Viegas (1,76 m, 19 ans) a terminé meilleure marqueuse (17 points) devant Marina Mata, parfaite au tir (14 points sans échec, 9 rebonds, 5 passes). Le titre de MVP du tournoi est revenu à la meneuse Gina Garcia (11,2 points et 4,9 passes décisives de moyenne). Née en 2007 et encore U18, elle avait également remporté l’Euro U18 en juillet.

– Finale

Après avoir remporté l’Euro U18 et U20, terminé en bronze au Mondial U19, et en argent à l’EuroBasket A, les sélections féminines espagnoles ont réellement pris le dessus sur les Françaises cet été. Il ne reste plus que l’Euro U16 chez les filles. Chez les garçons, l’Espagne a également remporté l’Euro U18. En revanche, ils n’étaient pas qualifiés pour la Coupe du monde U19 et n’ont terminé que huitième de l’EuroBasket U20.

Un podium complété par l’Italie

L’Italie a décroché la médaille de bronze, sa troisième en quatre éditions, en dominant la Suède (84-51) lors de la petite finale. On retrouve également dans le cinq majeur du tournoi la Lituanienne Daniele Paunksnyte (record de 43 points dans un match de poule), l’Italienne Cristina Osazuwa, la Suédoise Lourdes Da Silva Costa et la Lettone Raina Tomasicka.

Maintien arraché pour les Bleuettes

Pour la France, la compétition a tourné au cauchemar, avec une place finale de 13e, juste devant le Portugal, les Pays-Bas et la Tchéquie qui évolueront en Division B en 2026. Les Bleuettes ont toutefois évité la relégation grâce à leur succès face au Portugal (72-65) lors de leur ultime rencontre.

LIRE AUSSI
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Espagne
Espagne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
L'Espagne a remporté le titre de champion d'Europe U20
EuroBasket U20 Féminin
00h00+52 : L’énorme carton de l’Espagne en finale de l’Euro U20 !
EuroBasket
00h00« J’adore ça » – Jordan Loyd découvre une sélection nationale avec la Pologne
spanoulis theis monaco
Betclic ELITE
00h00Quand Vassilis Spanoulis a joué un rôle clé dans la signature de Daniel Theis à Monaco
assurance antetokounmpo grèce
EuroBasket masculin
00h00Un problème d’assurance : la possible raison derrière l’absence de Giannis Antetokounmpo avec la Grèce
ancien monaco australie
NBL
00h00Ancien « coeur » de l’AS Monaco, John Brown III quitte l’EuroLeague pour l’Australie !
ancien cholet portel roumanie
À l’étranger
00h00Un ancien de Cholet et du Portel rejoint Bandja Sy en Roumanie
malonga double-double
WNBA
00h00Dominique Malonga en remet une couche : nouveau gros double-double sur le terrain de Los Angeles
serbie chypre allemagne slovénie
EuroBasket
00h00La gifle monumentale de la Serbie contre Chypre, l’Allemagne bat encore la Slovénie
Gavin Ware va jouer à Limoges après ses aventures à Levallois, Gravelines et surtout Dijon
Betclic ELITE
00h00Gavin Ware, nouveau pivot de Limoges : « La France est devenue ma deuxième maison »
Isaac Guedegbe avec son compère de la ligne arrière Maxence Lemoine
EuroBasket U18
00h00De Roanne à l’équipe de France, Isaac Guedegbe présente les vice-champions d’Europe U18
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
Karl Malone sous le maillot des Utah Jazz face aux Orlando Magic
NBA
00h00Gloire sur le parquet, scandales en dehors : le double visage troublant de Karl Malone
NBA
00h00Un affrontement pour l’éternité : MrBeast veut opposer Michael Jordan à LeBron James dans un duel légendaire
Luka Doncic, avant sa transformation physique, lors du Game 3 des playoffs de 2025 contre les Timberwolves
NBA
00h00« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique
Carmelo Anthony et Dwane Wade derrière LeBron James lors de l'All-Star Game de 2012
NBA
00h00« Un moment pour la vie » : Carmelo Anthony intronisé au Hall of Fame par deux légendes NBA qu’il n’oubliera jamais
Bennedict Mathurin sous le maillot d'Indiana face aux Lakers
NBA
00h00« Tu seras titulaire » : la confiance de Carlisle en Bennedict Mathurin désigné pour reprendre le flambeau de Haliburton chez les Pacers
Luka Dončić remontait la balle lors du match entre les Lakers et Houston
NBA
00h00Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028
LeBron James et Luka Doncic après la défaite des Lakers face aux Timberwolves, 85-94, lors du Game 2 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00Un appel qui vaut mille mots : LeBron félicite Luka en FaceTime, symbole d’un nouveau leadership aux Lakers
Jayson Tatum sous sa casquette au camps d'entraînement des Patriots au Gillette Stadium
NBA
00h00Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise
Austin Reaves sous le maillot des Lakers face à Minnesotasota lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an
1 / 0