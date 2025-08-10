Recherche
Équipe de France

L’équipe de France U20 sauvée : une 13e place synonyme de maintien en division A

L’équipe de France U20 féminine a battu difficilement le Portugal (72-65) ce dimanche et assure son maintien en Division A européenne, au terme d’un tournoi bien loin de ses standards habituels.
|
00h00
Résumé
L’équipe de France U20 féminine a sauvé sa place en division A

Crédit photo : FIBA

L’équipe de France U20 féminine, double championne d’Europe en titre, a sauvé l’essentiel à l’EuroBasket en conservant sa place en Division A. Dimanche après-midi, à Matosinhos, les joueuses d’Emmanuel Body ont dominé le Portugal (72-65) dans le match pour la 13e place, mais avec beaucoup plus de mal qu’en phase de poule où elles s’étaient imposées de 41 points.

– Class.13-14

Un tournoi à oublier pour les Bleuettes

Après une phase de poule encourageante, la France a vécu une véritable désillusion en huitième de finale, s’inclinant face à Israël (74-81). La défaite contre la Lettonie (87-93 après prolongation) lors des matches de classement a ensuite plongé les Bleuettes au bord de la relégation en Division B, scénario impensable pour une équipe au palmarès aussi prestigieux.

Pour se sortir de cette situation, les coéquipières de Léa Djoko ont réagi en battant la République tchèque (94-69), avant de conclure face au Portugal. Cette victoire, pourtant, a été loin d’être une formalité.

Un money time décisif

Privées de leur leader Marine Dursus, les Françaises ont connu un début de match compliqué, laissant les Portugaises mener durant sept minutes dans le premier quart-temps. Puis, après avoir vu leur avance fondre à 52-50 en fin de troisième quart, elles ont tremblé à nouveau à 60-56 dans le dernier acte.

Finalement, c’est dans le money time que la France a fait la différence. Elodie Lutbert, meilleure marqueuse avec 11 points (pour 14 d’évaluation), a été décisive, bien épaulée par une répartition à la marque sur dix joueuses. Mais cette fin de tournoi laborieuse soulève des interrogations sur le fonctionnement actuel du groupe tricolore.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

chriher
C'est bien pour les 2006 qui sont championnes U 16 et U18, ça aurait été aberrant de faire le groupe B.
joraberanto
L'essentiel de sauver la Div A a été fait.
