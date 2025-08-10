L’équipe de France U20 sauvée : une 13e place synonyme de maintien en division A

L’équipe de France U20 féminine, double championne d’Europe en titre, a sauvé l’essentiel à l’EuroBasket en conservant sa place en Division A. Dimanche après-midi, à Matosinhos, les joueuses d’Emmanuel Body ont dominé le Portugal (72-65) dans le match pour la 13e place, mais avec beaucoup plus de mal qu’en phase de poule où elles s’étaient imposées de 41 points.

Un tournoi à oublier pour les Bleuettes

Après une phase de poule encourageante, la France a vécu une véritable désillusion en huitième de finale, s’inclinant face à Israël (74-81). La défaite contre la Lettonie (87-93 après prolongation) lors des matches de classement a ensuite plongé les Bleuettes au bord de la relégation en Division B, scénario impensable pour une équipe au palmarès aussi prestigieux.

Pour se sortir de cette situation, les coéquipières de Léa Djoko ont réagi en battant la République tchèque (94-69), avant de conclure face au Portugal. Cette victoire, pourtant, a été loin d’être une formalité.

Un money time décisif

Privées de leur leader Marine Dursus, les Françaises ont connu un début de match compliqué, laissant les Portugaises mener durant sept minutes dans le premier quart-temps. Puis, après avoir vu leur avance fondre à 52-50 en fin de troisième quart, elles ont tremblé à nouveau à 60-56 dans le dernier acte.

Finalement, c’est dans le money time que la France a fait la différence. Elodie Lutbert, meilleure marqueuse avec 11 points (pour 14 d’évaluation), a été décisive, bien épaulée par une répartition à la marque sur dix joueuses. Mais cette fin de tournoi laborieuse soulève des interrogations sur le fonctionnement actuel du groupe tricolore.