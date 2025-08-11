Recherche
NBA

Les chiffres de l’incroyable perte de poids de Luka Dončić révélés !

La transformation physique Luka Dončić a tout simplement été impressionnante. Les médias slovènes ont mis des chiffres sur son incroyable perte de poids, répondant aux critiques sur sa condition physique alors qu'il vient d'obtenir un contrat XXL.
00h00
Résumé
Les chiffres de l'incroyable perte de poids de Luka Dončić révélés !

La perte de poids de Luka Doncic se précise.

Crédit photo : Jayne Kamin-Oncea - Imagn Images

Luka Dončić a marqué l’intersaison par une transformation physique remarquable. Selon des sources slovènes, la star des Los Angeles Lakers a perdu 14 kilos par rapport à l’année dernière, passant de 104 à 90 kilos. Une métamorphose qui intervient après la signature de son extension de contrat de trois ans pour 165 millions de dollars le 2 août dernier.

Un changement radical motivé par les critiques

La condition physique de Dončić était devenue un sujet de préoccupation majeur. Le général manager des Mavericks, Nico Harrison, avait exprimé des réserves concernant le poids, l’alimentation et l’éthique de travail du joueur slovène, ce qui avait contribué à son transfert vers les Lakers en février dernier.

« Chaque été, j’essaie de travailler sur différents aspects de mon jeu. Je suis très compétitif. Cet été était juste un peu différent. Cela m’a motivé à être encore meilleur. Visuellement, je dirais que tout mon corps a l’air mieux », a confié Dončić au magazine Men’s Health, dont il fait la couverture.

Le joueur de 26 ans a mis en place un programme drastique en Croatie, avec des entraînements biquotidiens et un régime sans gluten, pauvre en sucre, comprenant 250 grammes de protéines et un shake au lait d’amande quotidien.

Des ambitions renouvelées pour les Lakers

Cette transformation physique arrive à point nommé pour Dončić, qui souhaite effacer la déception de l’élimination au premier tour des play-offs face aux Timberwolves du Minnesota. Malgré cette sortie prématurée, le Slovène avait maintenu des statistiques impressionnantes avec 30,2 points, 7 rebonds et 5,8 passes décisives de moyenne en play-offs.

« Je suis vraiment reconnaissant envers l’organisation des Lakers, mes coéquipiers et les fans de m’avoir accueilli, moi et ma famille, avec tant de soutien et de gentillesse depuis le premier jour », a déclaré Dončić après la signature de son extension. « Je vais continuer à travailler aussi dur que possible pour ramener un autre championnat à Los Angeles et rendre fière la Laker Nation. Ce n’est que le début. »

Avec des moyennes en carrière de 28,6 points, 8,6 rebonds et 8,2 passes, Dončić occupe la troisième place de l’histoire NBA pour les points par match, derrière Michael Jordan et Wilt Chamberlain. Son nouveau physique et sa motivation renouvelée pourraient bien propulser les Lakers vers de nouveaux sommets la saison prochaine.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
