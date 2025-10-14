Le duel entre Olympiakos et Anadolu Efes se fera sans quatre français, dont Evan Fournier

Sur le papier, on compterait sept joueurs français dans un duel entre l’Anadolu Efes et l’Olympiakos. Vincent Poirier, Rodrigue Beaubois, Isaïa Cordinier et Brice Dessert d’un côté; Moustapha Fall, Evan Fournier et Frank Ntilikina de l’autre. Un beau rassemblement pour notre nation, qui compte un nombre record de 36 représentants engagés cette saison dans la compétition reine du continent. Pourtant, pour cette quatrième journée d’EuroLeague 2025/26, seuls quatre (probablement trois) seront opérationnels. Les blessures longue durée de Fall et Poirier les mettent sur la touche, pour toute la saison pour le premier, pour au moins deux mois supplémentaires pour le second. Ce sont des absences attendues.

Fournier attendu dans deux jours chez le Maccabi

En revanche, celle d’Evan Fournier est venue s’ajouter à la liste. L’arrière tricolore – nommé dans le deuxième meilleur cinq de l’EuroLeague la saison dernière – est touché au pied gauche. Il a déjà raté les trois derniers matchs de son club grec. Sa présence ce soir était au début incertaine, ce qui indique qu’il est proche d’un retour. Quant à Brice Dessert, il n’a toujours pas été aligné sur une feuille de match en EuroLeague. Cela devrait continuer ainsi.

Ce match entre les 4e et 14e d’EuroLeague sera aussi amputé de la présence de plusieurs joueurs importants, comme Keenan Evans, Shaquille McKissic ou Thomas Walkup, tandis que PJ Dozier est encore incertain. Ce qui devrait laisser la place au reste de l’effectif, et notamment aux Français disponibles. Frank Ntilikina, déjà auteur d’un panier particulièrement clutch dans le derby face au Panathinaïkos, devrait conserver des responsabilités offensives presque inédites pour lui. Même chose pour Beaubois et Cordinier, qui devraient obtenir plus de tickets shoots si l’absence de Dozier venait à être confirmée. L’Olympiakos, qui reçoit, est le clair favori de ce match.