« J’adore ça » – Jordan Loyd découvre une sélection nationale avec la Pologne

Récemment naturalisé polonais, Jordan Loyd (1,93 m, 32 ans) a réussi des débuts remarqués avec sa nouvelle sélection. Opposée à la Suède pour son premier match de préparation à l’EuroBasket 2025, la Pologne s’est imposée de justesse (74-72) à Katowice, portée par la prestation clinique du meneur de l’AS Monaco : 20 points à 8/9 aux tirs, dont 4/5 à trois points, en seulement 19 minutes.

𝐹𝑟𝑜𝑚 🇲🇨 𝑡𝑜 🇵🇱 @mrjloyd 💫 Belle performance signée Jordan Loyd, pour sa première avec le maillot de la Pologne ! ⚪️🔴 👑 Meilleur marqueur du match 🆚️ Suède en préparation de l'#Eurobasket 💯 🪣 20 points

🏹 8/9 au tir

🎯 4/5 à 3-points#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/be24OVEFEd — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) August 11, 2025

« C’est une nouvelle expérience pour moi »

Arrivé début août pour rejoindre le groupe dirigé par Igor Milicic, Jordan Loyd s’impose déjà comme un leader naturel, malgré son faible vécu avec l’équipe. Son intégration rapide tombe à point nommé, alors que la Pologne devra faire sans Jeremy Sochan, blessé au mollet et forfait pour l’EuroBasket 2025. « J’essaie d’apprendre le plus possible de mes coéquipiers », a-t-il commenté dans des propos rapportés par Sport.pl. « Notre état d’esprit est de toujours jouer dur. Ne jamais abandonner, se concentrer pleinement sur le combat. Sur le terrain, il faut toujours se donner à 1000 %. Jouer pour l’équipe nationale est une nouvelle expérience pour moi, mais j’adore ça. »

Le meneur monégasque, qui prend la relève d’un ancien du championnat de France, A.J. Slaughter, comme joueur naturalisé pour la Pologne, va porter une grande partie des ambitions polonaises lors de la compétition, avec en ligne de mire le choc contre la France le 2 septembre. « J’ai hâte de relever le prochain défi. L’objectif à l’EuroBasket est de gagner, peu importe qui est en face. »