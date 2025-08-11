Recherche
EuroBasket masculin

« J’adore ça » – Jordan Loyd découvre une sélection nationale avec la Pologne

Naturalisé polonais cet été, Jordan Loyd a parfaitement réussi ses premiers pas avec sa nouvelle sélection. Auteur de 20 points lors de son premier match, le meneur de l’AS Monaco s’impose déjà comme un leader potentiel à l'approche de l’EuroBasket 2025 aux côtés de son capitaine et ami Mateusz Ponitka.
00h00
Crédit photo : Sébastien Grasset

Récemment naturalisé polonais, Jordan Loyd (1,93 m, 32 ans) a réussi des débuts remarqués avec sa nouvelle sélection. Opposée à la Suède pour son premier match de préparation à l’EuroBasket 2025, la Pologne s’est imposée de justesse (74-72) à Katowice, portée par la prestation clinique du meneur de l’AS Monaco : 20 points à 8/9 aux tirs, dont 4/5 à trois points, en seulement 19 minutes.

« C’est une nouvelle expérience pour moi »

Arrivé début août pour rejoindre le groupe dirigé par Igor Milicic, Jordan Loyd s’impose déjà comme un leader naturel, malgré son faible vécu avec l’équipe. Son intégration rapide tombe à point nommé, alors que la Pologne devra faire sans Jeremy Sochan, blessé au mollet et forfait pour l’EuroBasket 2025. « J’essaie d’apprendre le plus possible de mes coéquipiers », a-t-il commenté dans des propos rapportés par Sport.pl. « Notre état d’esprit est de toujours jouer dur. Ne jamais abandonner, se concentrer pleinement sur le combat. Sur le terrain, il faut toujours se donner à 1000 %. Jouer pour l’équipe nationale est une nouvelle expérience pour moi, mais j’adore ça. »

Le meneur monégasque, qui prend la relève d’un ancien du championnat de France, A.J. Slaughter, comme joueur naturalisé pour la Pologne, va porter une grande partie des ambitions polonaises lors de la compétition, avec en ligne de mire le choc contre la France le 2 septembre. « J’ai hâte de relever le prochain défi. L’objectif à l’EuroBasket est de gagner, peu importe qui est en face. »

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
