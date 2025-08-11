Les occasions manquées de Jeremy Sochan avec la Pologne

Parmi les pays hôtes de l’EuroBasket, la Pologne doit encore une fois s’avancer sur la scène internationale sans sa star NBA Jeremy Sochan (2,03 m, 22 ans). L’ailier-fort des Spurs a contracté une blessure au mollet lors du camp d’entraînement de sa sélection, qui s’avère plus grave que prévu.

💔 Poland's star man Jeremy Sochan has been ruled out for #EuroBasket 2025.https://t.co/aurYmXSOI0 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 10, 2025

Un champion U16 toujours espéré chez les A

Le coéquipier de Victor Wembanyama en NBA aux San Antonio Spurs renonce à la compétition continentale, après qu’une “réunion a eu lieu avec la participation de représentants de la sélection, des San Antonio Spurs, de la famille de Jeremy et de son agent. Ils ont décidé ensemble que la meilleure solution pour la santé de Sochan serait de retourner à San Antonio et d’y suivre une rééducation”, peut-on lire dans le communiqué de la Fédération Polonaise de Basket.

Jeremy Sochan s’est dit “très déçu” de ne pas pouvoir disputer l’EuroBasket à la maison, dans le pays de sa mère. Mais ce n’est pas la première fois que l’Américano-Polonais rate l’opportunité de briller sous le maillot de sa sélection, lui qui y est espéré depuis ses débuts en jeunes. Sochan est vu comme un élément d’avenir pour les A des “Aigles” depuis son titre de MVP du Championnat d’Europe U16 Division B 2019, durant lequel il avait mené la Pologne à la victoire. Mais la suite est restée jusqu’ici frustrante.

« Je veux devenir un élément important des Spurs et de l’équipe nationale de Pologne dans les années à venir »

En effet, Sochan avait déjà manqué le précédent Euro en 2022, alors qu’il venait d’être drafté par San Antonio. Le joueur formé à Baylor (NCAA) avait alors privilégié la préparation de sa saison rookie en NBA plutôt que de rejoindre la sélection demi-finaliste de cette édition (contre la France), justifiant dans le communiqué de la sélection polonaise de l’époque qu’il n’avait “que 19 ans” et qu’“une bonne préparation physique et mentale pour au moins 82 matchs la saison prochaine est extrêmement importante pour mon développement”.

S’il émettait le souhait il y a trois ans de “devenir un élément important des Spurs et de l’équipe nationale de Pologne dans les années à venir”, Sochan avait une chance de se ‘racheter’ en 2024 lors du tournoi de qualifications aux Jeux olympiques de Paris, lui qui n’avait pas pu se rendre en sélection auparavant à cause du calendrier NBA – comme ce peut être le cas pour des joueurs d’autres sélections européennes par ailleurs. Malgré une bonne performance face aux Bahamas et la Finlande (18 points, 9 rebonds et 3 passes décisives de moyenne), Jeremy Sochan n’avait pas pu empêcher la défaite de la Pologne, qui s’était vue privée d’olympiade. Depuis son titre en U16, la perle polonaise n’a porté le maillot polonais qu’à trois reprises, laissant le sentiment amer d’une histoire jamais vraiment commencée, si ce n’est avec quelques bribes.