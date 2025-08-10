Adversaire des Bleus à l’Euro, la Pologne devra faire sans sa star Jeremy Sochan

Une épine dans le pied de moins pour l’équipe de France. L’une des équipes de son groupe D à l’EuroBasket 2025 a perdu un de ses meilleurs joueurs. C’est en effet le forfait de Jeremy Sochan (2,03 m, 22 ans) pour la compétition qui vient d’être annoncé par la Fédération Polonaise. L’ailier-fort multi-tâche de 22 ans, coéquipier de Victor Wembanyama en NBA aux Spurs, souffre d’une blessure au mollet. Révélée il y a quelques jours lors du camp d’entraînement, celle-ci se révèle finalement plus grave que prévu. Il va retourner aux États-Unis pour subir d’autres tests médicaux par le staff de sa franchise, et commencer sa rééducation là-bas.

Coup dur pour la Pologne

Américano-polonais du côté de sa mère, Sochan représente la Pologne depuis les U16. Il avait notamment été élu MVP de l’Euro U16 lors du titre des siens en Division B en 2019. Depuis, il n’avait disputé que trois matchs avec l’équipe A, souvent bloqué par les contraintes calendaires de la NBA. Lors du tournoi qualificatif olympique de Valence en 2024, il a pris part aux deux défaites de la Pologne, contre les Bahamas et la Finlande. Il fut tout de même le meilleur joueur de l’équipe avec 18 points, 9 rebonds et 3 passes décisives de moyenne. Titulaire en NBA avec un profil de joueur très complet, fort défenseur, capable de distribuer le jeu, et avec de belles qualités athlétiques, Sochan avait réussi sans problème la transition NBA/FIBA. C’est donc une grosse perte pour la sélection polonaise.

Le communiqué de la Fédération nous apprend que les San Antonio Spurs ont joué un rôle dans la décision. « Il y a eu une réunion avec des représentants de la Fédération, des Spurs de San Antonio et de la famille de Jeremy et son agent. Ensemble, il a été décidé que la meilleure solution pour la santé de Sochan serait de retourner à San Antonio pour se rétablir. » Il y avait forcément une volonté de la franchise de le préserver, à deux mois de la reprise NBA. D’autant plus que « la blessure n’est pas dangereuse », toujours selon ce communiqué. Forcément décevants pour les fans polonais, qui accueilleront leur équipe à Katowice. La Pologne devra donc se reposer sur ses autres leaders, dont Mateusz Ponitka ou… le naturalisé Jordan Loyd.