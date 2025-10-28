Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama

Cela valait bien les huit mois d’attente ! Déjà élu joueur de la semaine à l’Ouest, Victor Wembanyama vit un début de saison idéal avec les Spurs, qui ont égalé le meilleur démarrage de leur histoire (4v-0d).

Pour son quatrième match (victoire , l’Alien a sorti son quatrième double-double. Le plus effrayant ? Il s’agit de ses statistiques les plus « faibles » de la saison avec tout de même 24 points à 7/8 (et 10/10 aux lancers-francs), 15 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 1 contre. Avec un bémol, toutefois : ses 4 balles perdues, souvent dans des dribbles compliqués. Reste un chiffre impressionnant, son évaluation moyenne depuis l’entame : 43.

Noah Penda se souviendra toute sa vie de ce 27 octobre 2025 ! Lancé pour la première fois sur un parquet NBA, le rookie français du Magic a inscrit son premier panier en carrière. Un tir à 3-points dans le corner dans le deuxième quart-temps, qui a hésité un peu avant de trouver la cible.

Noah Penda rattles in his first NBA points off an open corner 3 pic.twitter.com/OkCOm4rhmF — r/nba_highlights (@rNBAHighlights) October 28, 2025

Si Orlando a confirmé ses difficultés, en s’inclinant 124-136 à Philadelphie, l’ancien manceau a eu droit à 7 minutes de temps de jeu, pour 3 points à 1/1, 2 rebonds et 1 passe décisive.

Autre rookie qui a eu droit à du temps de jeu, et même beaucoup : Nolan Traoré, utilisé 21 minutes sur le parquet des Rockets. Évidemment son record dans la grande ligue.

Alors que les Nets n’ont pas existé (défaite 109-137), Nolan Traoré a pu mesurer tout le chemin qui lui reste à parcourir pour devenir un joueur d’impact en NBA. L’ex-phénomène de Saint-Quentin a étalé des difficultés assez compréhensibles pour un meneur rookie de 19 ans. Il termine avec 4 points à 1/5, 1 rebond, 3 passes décisives et 2 balles perdues.

Après son meilleur match de la saison la veille (14 points et 18 rebonds contre Indiana), Rudy Gobert a tapé un mur. Un mur nommé Nikola Jokic, qui a fait la chanson au géant picard avec 25 points à 9/10, 19 rebonds et 10 passes décisives.

Nikola Jokić goes at Rudy Gobert early in the game pic.twitter.com/ZwrR1npJHm — r/nba_highlights (@rNBAHighlights) October 28, 2025

De retour après une petite blessure à la cheville qui l’a privé des deux derniers matchs, Zaccharie Risacher a connu une soirée difficile. Dans le cinq de départ des Hawks, face aux Bulls d’un Noa Essengue en DNP, l’ancien n°1 de la Draft s’est raté avec 2 points à 1/5, 0 rebond et 0 passe décisive en 20 minutes. Mais ses efforts en défense ont conduit à un paradoxe : dans la défaite d’Atlanta (123-128), il possède le meilleur +/- des siens (+13), le seul positif des titulaires.

Alors que les Wolves sont privés de leur leader Anthony Edwards pour deux semaines, Gobert s’est contenté de 8 points à 3/7, 5 rebonds et 2 contres en 26 minutes. Joan Beringer a eu droit à 2 minutes de jeu dans le garbage-time.

Sous l’égide de Tiago Splitter, encore victorieux avec Portland (122-108 contre les Lakers), Rayan Rupert a de nouveau eu droit à des miettes dans le money-time : 1 rebond lors des 74 dernières secondes de jeu.

Enfin, comme lors de la soirée inaugurale, Ousmane Dieng fut le seul joueur d’OKC à ne pas sortir du banc contre Dallas (101-94).