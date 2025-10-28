Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama

Soirée mémorable en NBA pour Noah Penda ! Le rookie français du Magic a marqué ses premiers points dans la grande ligue à Philadelphie. Alors que Victor Wembanyama a encore impressionné, Rudy Gobert a lui connu un match délicat contre Nikola Jokic. Retrouvez le récapitulatif des performances français de la nuit en NBA.
|
00h00
Résumé
Écouter
Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama

Ça y est, Noah Penda a marqué en NBA !

Crédit photo : Matt Pendleton-Imagn Images

Cela valait bien les huit mois d’attente ! Déjà élu joueur de la semaine à l’Ouest, Victor Wembanyama vit un début de saison idéal avec les Spurs, qui ont égalé le meilleur démarrage de leur histoire (4v-0d).

Pour son quatrième match (victoire , l’Alien a sorti son quatrième double-double. Le plus effrayant ? Il s’agit de ses statistiques les plus « faibles » de la saison avec tout de même 24 points à 7/8 (et 10/10 aux lancers-francs), 15 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 1 contre. Avec un bémol, toutefois : ses 4 balles perdues, souvent dans des dribbles compliqués. Reste un chiffre impressionnant, son évaluation moyenne depuis l’entame : 43.

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
24
PTS
15
REB
4
PDE
Logo NBA
SAS
121 103
TOR

Noah Penda se souviendra toute sa vie de ce 27 octobre 2025 ! Lancé pour la première fois sur un parquet NBA, le rookie français du Magic a inscrit son premier panier en carrière. Un tir à 3-points dans le corner dans le deuxième quart-temps, qui a hésité un peu avant de trouver la cible.

Si Orlando a confirmé ses difficultés, en s’inclinant 124-136 à Philadelphie, l’ancien manceau a eu droit à 7 minutes de temps de jeu, pour 3 points à 1/1, 2 rebonds et 1 passe décisive.

Noah PENDA
Noah PENDA
3
PTS
2
REB
1
PDE
Logo NBA
PHI
136 124
ORL

Autre rookie qui a eu droit à du temps de jeu, et même beaucoup : Nolan Traoré, utilisé 21 minutes sur le parquet des Rockets. Évidemment son record dans la grande ligue.

Alors que les Nets n’ont pas existé (défaite 109-137), Nolan Traoré a pu mesurer tout le chemin qui lui reste à parcourir pour devenir un joueur d’impact en NBA. L’ex-phénomène de Saint-Quentin a étalé des difficultés assez compréhensibles pour un meneur rookie de 19 ans. Il termine avec 4 points à 1/5, 1 rebond, 3 passes décisives et 2 balles perdues.

Nolan TRAORÉ
Nolan TRAORÉ
4
PTS
1
REB
3
PDE
Logo NBA
HOU
137 109
BRO

Après son meilleur match de la saison la veille (14 points et 18 rebonds contre Indiana), Rudy Gobert a tapé un mur. Un mur nommé Nikola Jokic, qui a fait la chanson au géant picard avec 25 points à 9/10, 19 rebonds et 10 passes décisives.

De retour après une petite blessure à la cheville qui l’a privé des deux derniers matchs, Zaccharie Risacher a connu une soirée difficile. Dans le cinq de départ des Hawks, face aux Bulls d’un Noa Essengue en DNP, l’ancien n°1 de la Draft s’est raté avec 2 points à 1/5, 0 rebond et 0 passe décisive en 20 minutes. Mais ses efforts en défense ont conduit à un paradoxe : dans la défaite d’Atlanta (123-128), il possède le meilleur +/- des siens (+13), le seul positif des titulaires.

Zaccharie RISACHER
Zaccharie RISACHER
2
PTS
0
REB
0
PDE
Logo NBA
CHI
128 123
ATL

Alors que les Wolves sont privés de leur leader Anthony Edwards pour deux semaines, Gobert s’est contenté de 8 points à 3/7, 5 rebonds et 2 contres en 26 minutes. Joan Beringer a eu droit à 2 minutes de jeu dans le garbage-time.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
8
PTS
5
REB
1
PDE
Logo NBA
MIN
114 127
DEN

Sous l’égide de Tiago Splitter, encore victorieux avec Portland (122-108 contre les Lakers), Rayan Rupert a de nouveau eu droit à des miettes dans le money-time : 1 rebond lors des 74 dernières secondes de jeu.

Rayan RUPERT
Rayan RUPERT
0
PTS
1
REB
0
PDE
Logo NBA
LAL
108 122
POR

Enfin, comme lors de la soirée inaugurale, Ousmane Dieng fut le seul joueur d’OKC à ne pas sortir du banc contre Dallas (101-94).

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
stephmoon
Sidy Cissokho a également eu droit, comme Rayan Rupert, à sa minute 14 sur le rectangle...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NM1
00h00La belle histoire Ali Ould Brahim (Orchies), brutalement interrompue par une rupture des ligaments croisés
NBA
00h00Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama
Betclic ELITE
00h00Limoges : Premiers pas et premiers points en Betclic ÉLITE pour Kenny Courset
Aaron Towo-Nansi en BCL contre Holon
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Process Corporation dresse le portrait d’Aaron Towo-Nansi, prodige de Cholet Basket
NBA
00h00Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant !
ELITE 2
00h00Julien Cortey dévoile sa feuille de route avec le SCABB : « On va défendre »
À l’étranger
00h00Les Français de Liga Endesa en action : Neal Sako brille avec Valence, duel Benitez vs Maledon, Jonathan Rousselle ferme la marche
Betclic ELITE
00h00Erwann Bussing signe un contrat stagiaire professionnel de deux ans avec le Limoges CSP
Abonnez-vous à BeBasket pour nous soutenir et bénéficier d'une expérience de lecture bien plus agréable
Médias
00h00Soutenir BeBasket en s’abonnant, c’est faire vivre un média 100% indépendant dédié au basket français
À l’étranger
00h00[Vidéos] Sekou Doumbouya et Damien Inglis en feu au Japon
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant !
NBA
00h00À seulement 18 ans, il signe un match historique et remet les Mavericks sur les rails
NBA
00h00Sans LeBron ni Doncic, Austin Reaves signe une performance historique et relance les Lakers
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
NBA
00h00Gros duel Diabaté – Sarr, premier double-double pour Gobert, toujours des difficultés pour Yabusele
Victor Wembanyama a marqué 31 points dans la victoire de San Antonio contre Brooklyn
NBA
00h00Victor Wembanyama (31 points) guide les Spurs vers une troisième victoire consécutive, face aux Nets
Nico Harrison est le GM contesté des Dallas Mavericks
NBA
00h00Dallas Mavericks : les fans réclament le renvoi de Nico Harrison après un début de saison catastrophique
NBA
00h00Victor Wembanyama contre Nolan Traoré à 19h : comment regarder le duel français de la NBA ce dimanche soir ?
Rudy Gobert revient sur l'affaire des paris truqués en NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dénonce les dérives des paris sportifs en NBA : « Je reçois des messages après chaque match »
1 / 0