Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant !

Victor Wembanyama confirme d’entrée qu’il est bien la superstar attendue en NBA. Pour la première semaine de la saison 2025-2026, le Français des San Antonio Spurs a été élu joueur de la semaine dans la conférence Ouest, a annoncé la ligue ce lundi. À seulement 21 ans, Wemby reçoit cette distinction pour la deuxième fois de sa carrière, après celle de décembre 2024.

San Antonio Spurs forward-center Victor Wembanyama and Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 1 of the 2025-26 season (Oct. 21-26). pic.twitter.com/OKTkuUjIAv — NBA Communications (@NBAPR) October 27, 2025

Un retour fracassant pour Wembanyama

Huit mois après avoir été écarté des parquets en raison d’une thrombose veineuse à l’épaule, Victor Wembanyama a signé un retour tonitruant. En trois matchs, il a rappelé pourquoi il est considéré comme l’un des visages du futur de la NBA. Le natif du Chesnay a démarré fort avec 40 points face à Dallas, avant d’enchaîner avec une prestation de haut vol contre la Nouvelle-Orléans (29 points et 9 contres) puis une nouvelle démonstration face à Brooklyn (31 points et 14 rebonds) dimanche.

PROFIL JOUEUR Victor WEMBANYAMA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 224 cm Âge: 21 ans (04/01/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 33,3 #8 REB 13,3 #4 PD 2,3 #140

Des statistiques hors normes et un sans-faute collectif

Sur cette première semaine, Victor Wembanyama affiche des moyennes impressionnantes : 33,3 points, 13,3 rebonds, 6 contres, 2,3 passes et 1,7 interception. Grâce à son impact des deux côtés du terrain, les Spurs ont signé un départ parfait avec trois victoires en trois rencontres.

Cette régularité et cette domination lui ont logiquement valu le titre de Player of the Week à l’Ouest, tandis que Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) a été récompensé à l’Est.

Déjà une référence parmi les meilleurs

À seulement 21 ans, Victor Wembanyama continue de repousser les limites. Déjà couronné deux fois joueur de la semaine, il s’impose comme l’un des talents les plus marquants de la ligue. Si le géant tricolore maintient ce niveau, la saison 2025-2026 pourrait bien marquer un tournant pour San Antonio… et pour le basket français. En attendant Wembanyama est attendu lundi soir pour un deuxième match à domicile en 24h, cette fois contre les Toronto Raptors.