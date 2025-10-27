Recherche
NBA

Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant !

NBA - Victor Wembanyama a été désigné joueur de la semaine dans la conférence Ouest après un début de saison exceptionnel avec San Antonio. Le Français a porté les Spurs à trois victoires en autant de matchs, tournant à 33,3 points et 13,3 rebonds de moyenne. Monstrueux !
00h00
Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant !

Victor Wembanyama élu meilleur joueur de la première semaine NBA !

Crédit photo : © Daniel Dunn-Imagn Images

Victor Wembanyama confirme d’entrée qu’il est bien la superstar attendue en NBA. Pour la première semaine de la saison 2025-2026, le Français des San Antonio Spurs a été élu joueur de la semaine dans la conférence Ouest, a annoncé la ligue ce lundi. À seulement 21 ans, Wemby reçoit cette distinction pour la deuxième fois de sa carrière, après celle de décembre 2024.

Un retour fracassant pour Wembanyama

Huit mois après avoir été écarté des parquets en raison d’une thrombose veineuse à l’épaule, Victor Wembanyama a signé un retour tonitruant. En trois matchs, il a rappelé pourquoi il est considéré comme l’un des visages du futur de la NBA. Le natif du Chesnay a démarré fort avec 40 points face à Dallas, avant d’enchaîner avec une prestation de haut vol contre la Nouvelle-Orléans (29 points et 9 contres) puis une nouvelle démonstration face à Brooklyn (31 points et 14 rebonds) dimanche.

PROFIL JOUEUR
Victor WEMBANYAMA
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 224 cm
Âge: 21 ans (04/01/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
33,3
#8
REB
13,3
#4
PD
2,3
#140

Des statistiques hors normes et un sans-faute collectif

Sur cette première semaine, Victor Wembanyama affiche des moyennes impressionnantes : 33,3 points, 13,3 rebonds, 6 contres, 2,3 passes et 1,7 interception. Grâce à son impact des deux côtés du terrain, les Spurs ont signé un départ parfait avec trois victoires en trois rencontres.

Cette régularité et cette domination lui ont logiquement valu le titre de Player of the Week à l’Ouest, tandis que Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) a été récompensé à l’Est.

LIRE AUSSI

Déjà une référence parmi les meilleurs

À seulement 21 ans, Victor Wembanyama continue de repousser les limites. Déjà couronné deux fois joueur de la semaine, il s’impose comme l’un des talents les plus marquants de la ligue. Si le géant tricolore maintient ce niveau, la saison 2025-2026 pourrait bien marquer un tournant pour San Antonio… et pour le basket français. En attendant Wembanyama est attendu lundi soir pour un deuxième match à domicile en 24h, cette fois contre les Toronto Raptors.

NBA
NBA
Suivre

