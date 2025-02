Saison terminée pour Victor Wembanyama !

Le dépit de Victor Wembanyama face au manque d’engagement défensif de ses coéquipiers au All-Star Game restera donc comme sa dernière image de sa deuxième saison en NBA… Pour cause, les Spurs ont annoncé que son exercice 2024/25 était, selon toute vraisemblance, terminé.

Alors que San Antonio l’annonçait initialement « incertain » pour le match contre Phoenix ce jeudi en raison d’une maladie, les Spurs lui ont découvert un problème au moment de son retour du All-Star Game. Wemby souffre d’une thrombose veineuse profonde dans l’épaule droite, soit concrètement la formation d’un caillot de sang dans une veine, donc une phlébite.

Chris Bosh avait dû arrêter sa carrière pour cette raison

Si les Spurs pensent qu’il s’agit d’un incident isolé, et non pas d’un souci récurrent comme Chris Bosh qui avait dû arrêter sa carrière pour cette raison, l’intérieur français ne peut, par exemple, pas prendre l’avion sans risque. Dans ces cas-là, la crainte est toujours que les caillots se propagent dans les poumons, pour donner lieu à une embolie.

Alors que les Spurs diffusent une forme d’optimisme concernant l’avenir de leur star, assurant qu’elle sera à 100% pour la saison 2025/26, le cas le plus proche de Wemby est celui de Brandon Ingram, lui aussi contraint de mettre un terme à son opus 2018/19 en raison d’une thrombose à l’épaule. Désormais à Toronto, il a pu reprendre le cours de sa carrière sans souci.

Reporting for @SportsCenter on Victor Wembanyama sidelined for the season with what the Spurs believe is an isolated blood clot and will bring full recovery: pic.twitter.com/BWOOJXYl6C — Shams Charania (@ShamsCharania) February 20, 2025

Alors que des semaines d’anti-coagulants l’attendent, c’est donc tout un monde qui s’écroule pour Victor Wembanyama, qui espérait disputer ses premiers playoffs NBA. 12e de la conférence Ouest, les Spurs vont avoir beaucoup plus de mal à chasser les play-in sans leur star. Il ne remportera pas non plus son premier titre de Defensive Player of the Year (DPOY, défenseur de l’année), alors que celui-ci lui était promis (24,3 points à 48%, 11 rebonds, 3,7 passes décisives et 3,8 contres), puisqu’il n’atteindra pas la limite des 65 matchs pour être éligible. Et se pose forcément la question des conséquences de cette décision pour l’EuroBasket, prévu dans six mois…