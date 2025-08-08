Recherche
EuroLeague

Un ancien vainqueur du concours de dunks NBA rejoint Baskonia !

EuroLeague - Hamidou Diallo rejoint le club espagnol de Baskonia. Après avoir découvert la Chine la saison dernière, l'ailier va faire ses débuts en Europe.
|
00h00
Résumé
Un ancien vainqueur du concours de dunks NBA rejoint Baskonia !

Hamidou Diallo lors de ses années NBA à Detroit.

Crédit photo : Rick Osentoski - USA TODAY Sports

Baskonia frappe fort sur le marché des transferts en s’attachant les services d’Hamidou Diallo pour les deux prochaines saisons. L’ailier américain de 26 ans, natif de New York et détenteur d’un passeport guinéen, arrive directement de Chine où il évoluait avec les Shanxi Loongs.

Une expérience NBA solide

Sélectionné en 45e position de la Draft NBA 2018, Hamidou Diallo (1,99 m) possède une solide expérience de la grande ligue américaine avec plus de 250 matchs disputés. Il a défendu les couleurs d’Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons, Brooklyn Nets et Washington Wizards, sa dernière franchise NBA. Le point d’orgue de sa carrière outre-Atlantique reste sa victoire au concours de dunks du All-Star Weekend 2019, témoignage de son explosivité et de ses capacités athlétiques.

Lors de sa dernière saison en Chine avec les Shanxi Loongs, Diallo a confirmé son potentiel offensif en compilant des moyennes de 22,5 points, 7,3 rebonds et 3,1 passes par match, avec notamment une pointe à 46 points contre Zhejiang.

Un profil physique qui doit s’adapter au jeu européen

Baskonia mise sur les qualités athlétiques et la polyvalence défensive de Diallo pour renforcer son secteur extérieur. L’Américain se distingue par son impact physique des deux côtés du terrain et sa capacité à marquer en transition, des atouts précieux pour le basketball européen de haut niveau. Seul bémol : son shoot extérieur n’a jamais été sa grande force (rarement au-dessus des 30% de réussite à 3-points).

Avec cette signature, le club de Vitoria s’offre un joueur d’expérience sur les ailes aux côtés de Timothé Luwawu-Cabarrot, capable de faire la différence tant en EuroLeague qu’en Liga Endesa. Hamidou Diallo aura l’opportunité de poursuivre sa progression dans un championnat européen exigeant et de s’imposer comme une pièce maîtresse du projet basque.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
