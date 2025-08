Plus de 2 millions de dollars en maillots volés : un ex-employé du Miami Heat risque gros devant la justice

Un ancien employé du Miami Heat a comparu mardi devant un tribunal fédéral, accusé d’avoir orchestré un vaste système de vol d’objets de collection NBA d’une valeur de plusieurs millions de dollars. Marcos Thomas Perez, 62 ans, ancien policier de Miami et agent de sécurité de l’équipe, fait face à des accusations de transport et transfert de biens volés dans le commerce inter-états.

Former Miami Heat security officer Marcos Thomas Perez faced federal charges of transporting and transferring stolen goods in interstate commerce on Tuesday.

The 62-year-old retired member of the Miami Police Department is accused of stealing hundreds of items from the team,… pic.twitter.com/opH92CpHKB

— The Athletic (@TheAthletic) August 6, 2025