NBA

« Tu seras titulaire » : la confiance de Carlisle en Bennedict Mathurin désigné pour reprendre le flambeau de Haliburton chez les Pacers

Promotion pour Bennedict Mathurin chez les Indiana Pacers. Le Canadien devient titulaire au poste 2 pour la saison 2025-2026 suite à la blessure de Tyrese Haliburton, forfait pour toute la saison après sa rupture du tendon d'Achille.
|
00h00
Résumé
« Tu seras titulaire » : la confiance de Carlisle en Bennedict Mathurin désigné pour reprendre le flambeau de Haliburton chez les Pacers

Bennedict Mathurin sous le maillot d’Indiana face aux Lakers

Crédit photo : © Trevor Ruszkowski-Imagn Images

Les Indiana Pacers ont trouvé leur solution pour remplacer Tyrese Haliburton dans le cinq majeur. Rick Carlisle a officiellement annoncé que Bennedict Mathurin sera le nouveau titulaire au poste d’arrière pour la saison 2025-2026, une promotion logique après l’absence prolongée de la star de l’équipe.

 

« Je vais vous l’annoncer ici en exclusivité : je prévois qu’il soit notre titulaire au poste 2 la saison prochaine », a déclaré l’entraîneur des Pacers. « Je lui ai déjà fait savoir. J’étais au téléphone avec son agent et lui il y a quatre jours et je lui ai dit qu’il serait dans le cinq dès le premier jour de la saison, que c’était le rôle qu’il avait maintenant à défendre. »

Une opportunité en or pour le Canadien

Cette promotion intervient dans un contexte particulier, avec Tyrese Haliburton forfait pour l’intégralité de la saison 2025-2026 suite à sa rupture du tendon d’Achille subie lors du Game 7 des dernières Finals NBA. La star des Pacers, qui a subi une intervention chirurgicale le 23 juin, continue sa rééducation avec une botte de marche et des béquilles.

Pour Bennedict Mathurin, cette nomination n’a rien de surprenant. Le joueur canadien possède déjà une solide expérience en tant que titulaire avec 85 titularisations sur 209 matchs possibles en carrière. Ses statistiques en tant que titulaire sont d’ailleurs légèrement supérieures : 16,4 points de moyenne à 46% aux tirs dont 36% à 3-points, contre 15,5 points à 44% aux tirs (33% à 3-points) en sortie de banc.

 

La saison passée, Mathurin a affiché des moyennes de 16,1 points, 5,3 rebonds et 1,9 passe décisive en 30 minutes sur 72 matchs. Cette saison 2025-2026 représentera un tournant crucial pour le joueur de 22 ans, qui entame sa dernière année de contrat rookie. Les Pacers ont par ailleurs obtenu une enveloppe de 14 millions de dollars pour potentiellement recruter un joueur supplémentaire et compenser l’absence de Haliburton.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
