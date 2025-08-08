La Lituanie domine largement la Turquie en préparation à l’EuroBasket 2025

Opposée à la Turquie à Istanbul ce jeudi soir dans un match sans spectateur, la Lituanie n’a pas tremblé. Emmenée par un collectif impliqué et un Rokas Jokubaitis (1,93 m, 24 ans) très propre à la mène, la sélection balte s’est imposée 91 à 70 pour signer sa deuxième victoire en autant de matches de préparation. Les Lituaniens avaient déjà dominé leurs voisins estoniens.

Une démonstration collective lituanienne

D’entrée, la Lituanie a pris le contrôle du match, infligeant un 15-4 en début de rencontre. Portée par Margiris Normantas (15 points, 3/4 à 3-points) et Tadas Sedekerskis (10 points), elle menait déjà de 9 longueurs après 10 minutes (21-12), puis a creusé un écart conséquent à la pause (52-31).

Malgré les efforts de Cedi Osman (17 points) et l’ex-Monégasque Furkan Korkmaz (15 points), les Turcs – privés de Shane Larkin – n’ont jamais pu recoller. L’All-Star Alperen Sengun a fait une courte première apparition. Les Lituaniens, eux, se sont appuyés sur un effectif large : les 14 joueurs utilisés ont tous marqué, et la distribution offensive a été fluide avec notamment 7 passes décisives pour Rokas Jokubaitis (13 points et 6 rebonds pour 23 d’évaluation).

À noter que Jonas Valanciunas n’a pas encore pris part aux rencontres de préparation.

Un prochain test contre la Géorgie

Toujours sans leur pivot star, les Lituaniens affronteront la Géorgie dimanche à Kaunas. Une rencontre qui s’annonce intéressante face à un adversaire physique, à moins de trois semaines de leur entrée en lice dans le groupe B de l’EuroBasket 2025. La Turquie, de son côté, tentera de réagir.