EuroBasket masculin

La Lituanie domine largement la Turquie en préparation à l’EuroBasket 2025

EuroBasket - En pleine préparation pour l'EuroBasket 2025, la Lituanie a facilement battu la Turquie (91-70) ce jeudi 7 août à Istanbul. Les joueurs de Rimas Kurtinaitis affichent une montée en puissance intéressante à moins d’un mois du début de la compétition.
|
00h00
Résumé
La Lituanie domine largement la Turquie en préparation à l’EuroBasket 2025

Rokas Jokubaitis a dominé face à la Turquie en match de préparation ce jeudi

Crédit photo : Lietuvos krepšinis

Opposée à la Turquie à Istanbul ce jeudi soir dans un match sans spectateur, la Lituanie n’a pas tremblé. Emmenée par un collectif impliqué et un Rokas Jokubaitis (1,93 m, 24 ans) très propre à la mène, la sélection balte s’est imposée 91 à 70 pour signer sa deuxième victoire en autant de matches de préparation. Les Lituaniens avaient déjà dominé leurs voisins estoniens.

Une démonstration collective lituanienne

D’entrée, la Lituanie a pris le contrôle du match, infligeant un 15-4 en début de rencontre. Portée par Margiris Normantas (15 points, 3/4 à 3-points) et Tadas Sedekerskis (10 points), elle menait déjà de 9 longueurs après 10 minutes (21-12), puis a creusé un écart conséquent à la pause (52-31).

Malgré les efforts de Cedi Osman (17 points) et l’ex-Monégasque Furkan Korkmaz (15 points), les Turcs – privés de Shane Larkin – n’ont jamais pu recoller. L’All-Star Alperen Sengun a fait une courte première apparition. Les Lituaniens, eux, se sont appuyés sur un effectif large : les 14 joueurs utilisés ont tous marqué, et la distribution offensive a été fluide avec notamment 7 passes décisives pour Rokas Jokubaitis (13 points et 6 rebonds pour 23 d’évaluation).

À noter que Jonas Valanciunas n’a pas encore pris part aux rencontres de préparation.

LIRE AUSSI

Un prochain test contre la Géorgie

Toujours sans leur pivot star, les Lituaniens affronteront la Géorgie dimanche à Kaunas. Une rencontre qui s’annonce intéressante face à un adversaire physique, à moins de trois semaines de leur entrée en lice dans le groupe B de l’EuroBasket 2025. La Turquie, de son côté, tentera de réagir.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
