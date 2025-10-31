La troisième année de Zaccharie Risacher aussi validée par Atlanta

Cette période de l’année, pendant le début de saison, est généralement celle pendant laquelle des transactions s’opèrent sans faire grand bruit. À savoir l’activation – ou non – des options d’équipes sur les 3e et 4e années des contrats rookies. La date limite pour ces dernières est le 31 octobre. C’est ainsi que Victor Wembanyama, Alexandre Sarr ou encore Bilal Coulibaly ont été confirmés ces derniers jours, sans surprise. Ils sont donc assurés d’être sous contrat jusqu’en 2027. Ce jeudi 30 octobre, un autre gros nom français est logiquement venu s’ajouter à la liste : celui de Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans).

Top 25% des salaires

Ses Atlanta Hawks ont en effet activé leur option d’équipe sur sa troisième année, soit la saison 2026/27, comme l’a annoncé la franchise. Ce qui est loin d’être une surprise. Celle-ci est à hauteur de 13,83 millions de dollars. N°1 de la Draft 2024, il aura logiquement le salaire le plus élevé, devant les 12,37 millions touchés par Sarr. Une belle somme qui augmente chaque année jusqu’à la fin de sa quatrième, où il sera éligible à une extension. Il est dans le Top 25% des joueurs les mieux payés en NBA.

Mais l’ancien de Bourg-en-Bresse garde la tête sur ses épaules, comme il l’a expliqué dans l’émission Clique de Mouloud Achour : « Il faut être intelligent avec son argent. Ce n’est pas comme en Europe, où le club fournit l’appartement, la voiture etc. Ici tu dois tout prendre en charge. Et puis le train de vie pousse à avoir certains standards, tu es amené à dépenser ton argent… Mais pour ma part, j’essaye d’être intelligent. Il va falloir beaucoup de temps pour que je dépense mon salaire, je ne m’impose pas un train de vie qui ne me ressemble pas, parce que je reste quelqu’un de très simple. »

We have exercised the third-year contract option for Zaccharie Risacher. Read more ⬇️https://t.co/Bb04qVp7Np — Atlanta Hawks (@ATLHawks) October 30, 2025

Des objectifs collectifs élevés

Sur le plan sportif, cette confirmation des Hawks montre la confiance qu’ils ont dans l’international tricolore. Même si ne pas activer cette option aurait été une énorme surprise pour un N°1 de Draft. Sur ce début de sa saison sophomore, Risacher n’a pour l’instant pas explosé comme ont pu le faire Victor Wembanyama ou Alexandre Sarr.

Au bout de trois matchs, il compile pour l’instant 8,7 points et 1,7 rebond à 40% aux tirs (dont 30% à trois points). Le tout avec un temps de jeu similaire à l’année dernière (24 minutes). Un match à 24 points en 25 minutes en pré-saison montre tout de même qu’il est capable d’un carton à tout moment. Les Hawks ont pour ambition d’être davantage compétitifs que l’année dernière, notamment avec l’addition de Kristaps Porzingis. La saison sera donc longue, surtout dans une conférence Est faible où ils peuvent faire leur trou. Et Risacher, en tant que joueur collectif qui a toujours évolué dans des équipes qui gagnent, aura un fort rôle à jouer là-dedans.