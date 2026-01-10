Recherche
Liga Endesa

Bonne pioche du Portel la saison dernière, Kristers Zoriks quitte son club espagnol

Espagne - Vu au Portel la saison dernière, Kristers Zoriks n’aura pas réussi à s’installer durablement en Liga Endesa. Le meneur letton et le club de Lleida ont acté une résiliation de contrat en ce début d’année 2026.
00h00
Bonne pioche du Portel la saison dernière, Kristers Zoriks quitte son club espagnol

Passé par Le Portel la saison dernière, le meneur letton quitte Lleida après une demi-saison compliquée en Liga Endesa.

Crédit photo : ESSM Le Portel

Vu à ESSM Le Portel la saison dernière, où il avait constitué une vraie bonne pioche de la Betclic ELITE, Kristers Zoriks (1,93 m, 27 ans) s’était ouvert les portes de la Liga Endesa à l’été 2025. Le meneur letton avait alors signé en Espagne pour la saison 2025/2026. Mais son aventure ibérique vient déjà de prendre fin.

Força Lleida et Kristers Zoriks sont parvenus à un accord mutuel pour résilier leur contrat. En conséquence, le joueur letton n’est plus un élément de Hiopos Lleida, promu et engagé dans la lutte pour le maintien.

Une adaptation compliquée en Liga Endesa

Pour sa première expérience dans l’élite espagnole, l’ancien Portelois n’a pas réellement trouvé sa place dans la rotation catalane. En 14 matchs disputés, il tournait à seulement 4,2 points, 0,9 rebond et 1,6 passe décisive pour 1,9 d’évaluation en 13 minutes de jeu.

Des chiffres insuffisants pour s’imposer dans un championnat exigeant, alors que Lleida occupe la 15e place avec un bilan de cinq victoires pour neuf défaites, seulement deux succès d’avance sur le premier relégable Burgos.

PROFIL JOUEUR
Kristers ZORIKS
Poste(s): Meneur
Taille: 193 cm
Âge: 27 ans (25/05/1998)

Nationalités:

logo lat.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Endesa
PTS
4,2
#195
REB
0,9
#230
PD
1,6
#89

Retour sur une saison référence au Portel

Avant ce passage en Espagne, l’international letton avait pourtant réalisé des belles choses en Betclic ELITE lors de la saison 2024/2025 pour sa découverte de la France. Recruté par Le Portel, il avait signé une feuille de statistiques solide : 11,1 points, 1,9 rebond et 3,5 passes décisives en 28 minutes sur 30 matchs disputés.

Ses performances avaient même attiré l’attention de Zalgiris Kaunas, qui avait tenté de le recruter en cours de saison en EuroLeague. Une opération finalement avortée, les dirigeants portelois ayant refusé de le libérer.

LIRE AUSSI

Un nouveau rebond attendu en Italie ?

Désormais libre de tout contrat, le meneur letton pourrait rapidement se relancer. Son nom circule déjà avec insistance en Italie, où il serait ciblé par Apu Udine, 13e de la Serie A italienne et qui possède dans ses rangs l’ancien limougeaud Semaj Christon. Un nouveau défi pour tenter de relancer une trajectoire qui avait pris une belle dimension sur les parquets français.

