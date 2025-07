La Lettonie avec un champion NBA en tête de file pour l’EuroBasket

Après avoir été la grande sensation du Mondial 2023 mais également l’un des grands absents des Jeux olympiques 2024, la Lettonie s’avance comme revancharde pour l’EuroBasket 2025. D’autant plus quand la compétition se jouera à domicile (Riga) et qu’elle sera la dernière de son sélectionneur italien Luca Banchi.

Ainsi, pour cette dernière échéance à la tête de la nation lettonne, l’ex-technicien de la SIG Strasbourg a convoqué un large groupe de 25 joueurs pour préparer l’EuroBasket. Parmi eux, l’on retrouve un champion NBA, Kristaps Porzingis (2,18 m, 29 ans), couronné en 2024 avec les Boston Celtics et récemment transféré aux Atlanta Hawks après une dernière saison compliquée.

La présence de l’ailier-fort est une petite sensation en soi pour la Lettonie. La dernière participation à une compétition internationale pour l’ancien joueur des New York Knicks remonte à… 8 ans, et l’EuroBasket 2017 (défaite en quart de finale contre le futur champion, la Slovénie). Kristaps Porzingis avait tout de même fait quelques apparitions avec la Lettonie ces dernières saisons, lors de fenêtres de qualifications pour la Coupe du Monde 2023.

