40 d’évaluation pour Victor Wembanyama, et les Spurs en 5-0 pour… la première fois de leur histoire !

Ce n’était tout simplement jamais arrivé dans leur histoire. Jamais les San Antonio Spurs n’avaient débuté une saison régulière par cinq victoires consécutives. Même lors de leurs 5 titres NBA, de leurs multiples saisons à plus de 60 victoires, ou des 22 saisons consécutives au bout desquelles ils se sont qualifiés en playoffs. Cette franchise ultra-victorieuse a donc dû attendre l’arrivée d’un certain Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) pour atteindre ce record. « Ça n’est jamais arrivé ? Mais non ?! Je suis vraiment surpris… Bon bah, allons battre ce record » annonçait le géant français en conférence de presse il y a 48 heures. Mission réussie. Et avec la manière, tant collectivement qu’individuellement.

Bien défendu par le Heat… mais 40 d’évaluation malgré tout

Le déplacement à San Antonio était largement attendu par le Miami Heat. Avant la rencontre, le coach Erik Spoelstra disait que Wembanyama « a obtenu le respect qu’ont les grands joueurs. Celui qui défend sur lui doit être absolument concentré sur sa tâche, être discipliné et faire attention aux détails. Mais les quatre autres défenseurs doivent aussi être au taquet. Parce qu’on ne peut pas le laisser en 1-contre-1. » Mais un discours différent du côté justement de celui qui a été en match-up direct avec lui toute la soirée. Questionné sur la taille du Français, Bam Adebayo avançait qu’« on a des joueurs NBA qui sont grands, ce n’est pas nouveau… J’ai l’impression que les journalistes sont plus fascinés par sa taille que nous. » De quoi lancer les hostilités.

Le Heat a bel et bien réservé un traitement spécial à Wembanyama. Un impact physique certain, des coups donnés dans tous les sens, des mains actives pour forcer les pertes de balle… Et cela a marché. Le natif du Chesnay a raté beaucoup de tirs (13), plus que n’importe quel match cette saison. On l’a notamment vu lâcher un énorme air-ball à 3-points, ou rater des fade-aways à mi-distance qu’il rentre habituellement. Sans ça, sa ligne statistique aurait pu être encore plus dévastatrice. Mais elle est tout de même impressionnante, puisqu’il a marqué 27 points à 10/23 aux tirs (dont 1/5 à 3-points), 18 rebonds, 6 passes décisives, 1 interception et 5 contres en 40 minutes, pour 40 d’évaluation.

Objectif atteint

L’objectif de Wembanyama était surtout d’aller chercher la victoire, plus que de briller individuellement. Les rebonds, passes décisives et contres sont arrivées naturellement dans ce but-là. Son désir de l’emporter était très visible à chacune de ses célébrations. Y compris quand ses coéquipiers marquaient, comme Stephon Castle (21 points, 6 rebonds, 8 passes décisives) ou Devin Vassell (17 points, 9 rebonds).

Car ce match fut serré jusqu’au bout, avec de nombreux changements de leaders tout au long du match. Même avec les absences de plusieurs gros noms des deux côtés comme Tyler Herro, De’Aaron Fox ou Jeremy Sochan. L’important est donc atteint pour les Spurs et leur franchise player, qui a tenu à parler au micro de la salle avec tous ses coéquipiers autour de lui après la rencontre : « C’est un sentiment incroyable. Ce sont des années de travail pour nous tous, et maintenant on a enfin la maturité nécessaire pour aller chercher des vraies victoires… C’est génial ! » Les fans lui ont bien rendu avec une ambiance qui n’avait pas été vue depuis des années au Frost Bank Center.