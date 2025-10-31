Bilal Coulibaly signe un retour convaincant face au champion en titre

Absent depuis le 6 septembre et la fin de l’EuroBasket pour l’équipe de France, Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans) a enfin rejoué ce jeudi avec les Washington Wizards. Et pour son grand retour, le jeune ailier français n’a pas choisi la facilité : un déplacement chez le champion NBA en titre, Oklahoma City. Une mission compliquée pour une équipe encore en rodage, mais une belle opportunité pour l’ancien de Nanterre de rappeler l’étendue de son talent.

Un retour attendu et déjà impactant

Titulaire d’entrée pour son premier match de la saison, Bilal Coulibaly a immédiatement retrouvé ses repères. Très actif des deux côtés du terrain, il a pesé sur le jeu des Wizards avec son énergie habituelle et une intensité défensive déjà au niveau. Malgré la défaite (127-108), sa prestation a marqué les esprits : 16 points, 8 rebonds, 4 passes et 3 contres en 30 minutes.

L’ancien joueur des Metropolitans a rapidement retrouvé cette capacité à influencer le rythme du match. Entre attaques agressives, interceptions et jeu en transition, il a rappelé pourquoi il est considéré comme l’un des grands espoirs du basket français.

Bilal Coulibaly 🇫🇷 cette nuit : 16 points

8 rebonds

4 passes décisives

1 interception

3 contres

6/12 au tir, dont 2/7 de loin

en 24 minutes Avec le MVP en match-up… BON RETOUR Bilal ! Même début de saison que l'année dernière, espérons que ça continuepic.twitter.com/iqofbdHtkc — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) October 31, 2025

La connexion avec Alexandre Sarr, promesse tricolore

Dans la même rencontre, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) a lui aussi répondu présent avec 14 points à 5/11 aux tirs, 8 rebonds, 2 passes et 2 contres en 26 minutes. Les deux Français, titulaires ensemble, ont offert plusieurs séquences prometteuses. Leur entente, déjà visible lors de la préparation estivale, laisse entrevoir une belle complémentarité dans le jeu.

Face à un Thunder d’Ousmane Dieng (2 points et 2 contres en 5 minutes) toujours invaincu (6-0), mené par un Shai Gilgeous-Alexander à 31 points, les Wizards ont logiquement cédé, mais la soirée aura surtout servi de tremplin à Bilal Coulibaly, dont le retour redonne le sourire aux fans français comme à son équipe.