NBA

Bilal Coulibaly signe un retour convaincant face au champion en titre

NBA - De retour après sa blessure au pouce contractée lors de l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a brillé pour son premier match de la saison avec Washington. L’ailier français a cumulé 16 points, 8 rebonds, 4 passes et 3 contres face au Thunder d’Oklahoma City.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bilal Coulibaly signe un retour convaincant face au champion en titre

Bilal Coulibaly au tir contre Oklahoma City

Crédit photo : © Alonzo Adams-Imagn Images

Absent depuis le 6 septembre et la fin de l’EuroBasket pour l’équipe de France, Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans) a enfin rejoué ce jeudi avec les Washington Wizards. Et pour son grand retour, le jeune ailier français n’a pas choisi la facilité : un déplacement chez le champion NBA en titre, Oklahoma City. Une mission compliquée pour une équipe encore en rodage, mais une belle opportunité pour l’ancien de Nanterre de rappeler l’étendue de son talent.

Un retour attendu et déjà impactant

Titulaire d’entrée pour son premier match de la saison, Bilal Coulibaly a immédiatement retrouvé ses repères. Très actif des deux côtés du terrain, il a pesé sur le jeu des Wizards avec son énergie habituelle et une intensité défensive déjà au niveau. Malgré la défaite (127-108), sa prestation a marqué les esprits : 16 points, 8 rebonds, 4 passes et 3 contres en 30 minutes.

Bilal COULIBALY
Bilal COULIBALY
16
PTS
8
REB
4
PDE
Logo NBA
OKC
127 108
WAS

L’ancien joueur des Metropolitans a rapidement retrouvé cette capacité à influencer le rythme du match. Entre attaques agressives, interceptions et jeu en transition, il a rappelé pourquoi il est considéré comme l’un des grands espoirs du basket français.

La connexion avec Alexandre Sarr, promesse tricolore

Dans la même rencontre, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) a lui aussi répondu présent avec 14 points à 5/11 aux tirs, 8 rebonds, 2 passes et 2 contres en 26 minutes. Les deux Français, titulaires ensemble, ont offert plusieurs séquences prometteuses. Leur entente, déjà visible lors de la préparation estivale, laisse entrevoir une belle complémentarité dans le jeu.

Face à un Thunder d’Ousmane Dieng (2 points et 2 contres en 5 minutes) toujours invaincu (6-0), mené par un Shai Gilgeous-Alexander à 31 points, les Wizards ont logiquement cédé, mais la soirée aura surtout servi de tremplin à Bilal Coulibaly, dont le retour redonne le sourire aux fans français comme à son équipe.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

lulutoutvert
Euh, Bilal a joué à Nanterre ? sinon, bien content de son retour, et en plus pour être performant bravo
Répondre
(0) J'aime
