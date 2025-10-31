Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Rudy Gobert veut finir en Bleu avec une médaille d’or olympique

Équipe de France - Rudy Gobert, pivot des Minnesota Timberwolves, a affirmé dans L’Équipe vouloir conclure sa carrière internationale avec l’équipe de France sur un titre olympique. Le triple meilleur défenseur NBA, absent du dernier EuroBasket, revient aussi sur un été personnel difficile.
|
00h00
Résumé
Écouter
Rudy Gobert veut finir en Bleu avec une médaille d’or olympique

Rudy Gobert compte poursuivre sa carrière internationale avec l’équipe de France

Crédit photo : © John Jones-Imagn Images

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) n’en a pas terminé avec les Bleus. Dans un long entretien accordé à L’Équipe depuis Minneapolis, l’intérieur tricolore  a confié son ambition de rejouer sous le maillot de l’équipe de France. Malgré une année compliquée sur le plan personnel et un repos bienvenu l’été dernier, le natif de Saint-Quentin rêve toujours d’un ultime objectif : l’or olympique avec les Bleus.

Rudy Gobert vise l’or olympique avec les Bleus

À l’image de son ami Evan Fournier, Rudy Gobert reste profondément attaché à la sélection tricolore. Interrogé sur sa volonté de rejouer pour la France, le pivot des Timberwolves n’a pas hésité une seconde : « Bien sûr. Gagner une médaille d’or olympique a toujours été mon rêve, et ça n’a pas changé. Donc, oui, j’espère y être. »

LIRE AUSSI

Le vice-champion olympique 2021 et 2024, déjà médaillé d’argent à l’Euro 2022 et de bronze à l’Euro 2015 et au Mondial 2019, entend donc poursuivre son parcours international jusqu’à décrocher le graal.

Un été personnellement éprouvant

S’il avait renoncé à l’EuroBasket 2025, Rudy Gobert assure que ce choix n’était pas lié à une perte de motivation, mais à un besoin de se recentrer. « J’ai toujours adoré faire partie de ce genre de compétitions. Mais il s’est passé pas mal de choses sur le plan personnel cet été. (…) J’ai estimé qu’il valait mieux annoncer dès que possible au groupe que je ne serais pas là, et passer un été à me ressourcer. »

Le joueur évoque notamment sa séparation avec la mère de son premier enfant, alors qu’un deuxième est attendu : « Ce serait mentir de dire que ça n’a pas eu un impact. Un très gros impact. (…) Mon objectif a toujours été de privilégier le bien-être de mon enfant, et ma mission est d’être le meilleur père possible. »

Toujours solide avec Minnesota

Auteur d’un début de saison régulier avec Minnesota (8,6 points, 8,6 rebonds et 1,2 passe en cinq matchs), Rudy Gobert reste une référence défensive de la NBA. Malgré un début d’exercice mitigé pour les Wolves (2 victoires, 3 défaites), il continue de prouver qu’il demeure un pilier sur lequel les Bleus pourront s’appuyer à l’avenir.

PROFIL JOUEUR
Rudy GOBERT
Poste(s): Pivot
Taille: 216 cm
Âge: 33 ans (26/06/1992)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
8,6
#185
REB
8,6
#25
PD
1,2
#240
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Suivre
France
France
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
golo72
Encore faut t'il qu'ait toujours sa place sportivement parlant en equipe de france a ce moment la....c'est pas forcement gagné non plus
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Rudy Gobert compte poursuivre sa carrière internationale avec l'équipe de France
NBA
00h00Rudy Gobert veut finir en Bleu avec une médaille d’or olympique
Cholet fait le plein à chaque match à la Meilleraie
Betclic ELITE
00h00Cholet Basket à guichets fermés, mais freiné par sa salle : « Tous les curseurs sont à fond »
Philippe Da Silva va retrouver son ancien club de Nanterre
Betclic ELITE
00h00Où regarder Saint-Quentin – Nanterre, le match des retrouvailles ?
Basketball Africa League (BAL)
00h00Alpha Kaba, de la Corée du Sud à la Libye
Nando De Colo doit s'arrêter pour trois semaines
Betclic ELITE
00h00Un arrêt longue durée pour Nando De Colo, coup dur pour l’ASVEL
Betclic ELITE
00h00Julien Mahé et Mathis Dossou-Yovo de retour à Saint-Quentin en tant qu’adversaires : « Il y aura de l’émotion, c’est certain ! »
Matthew Strazel et l'AS Monaco reçoivent le Panathinaïkos ce vendredi
EuroLeague
00h00Comment regarder Monaco – Panathinaikos gratuitement ce vendredi soir ?
Bodian Massa s'est blessé avec l'ASVEL lors du déplacement à Kaunas
Betclic ELITE
00h00Soirée cauchemar pour l’ASVEL à Kaunas : lourde défaite et deux joueurs sortis sur blessure
Stéphane Eberlin et Caen cherchent un pivot
ELITE 2
00h00Caen veut se renforcer à l’intérieur après l’arrivée de Youri Golitin
Théo Maledon a été très efficace face au Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague
00h00Théo Maledon excellent lors la large victoire du Real Madrid contre le Fenerbahçe
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert compte poursuivre sa carrière internationale avec l'équipe de France
NBA
00h00Rudy Gobert veut finir en Bleu avec une médaille d’or olympique
Bilal Coulibaly au tir contre Oklahoma City
NBA
00h00Bilal Coulibaly signe un retour convaincant face au champion en titre
NBA
00h0040 d’évaluation pour Victor Wembanyama, et les Spurs en 5-0 pour… la première fois de leur histoire !
Alexandre Sarr
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly confirmés par Washington
Nikola Topic
NBA
00h00Nikola Topic, diagnostiqué d’un cancer des testicules, débute une chimiothérapie
Nolan Traore a joué plus de 20 minutes contre Houston mardi
NBA
00h00Nolan Traoré envoyé en G-League par Brooklyn
NBA
00h00Bilal Coulibaly de retour à la compétition : les 19 Français de NBA sont opérationnels !
NBA
00h00Nicolas Batum abonné à la même fiche statistique, Guerschon Yabusele blessé au genou…
NBA
00h00Mohamed Diawara a joué ses premières secondes avec les Knicks : 56e joueur français de l’histoire en NBA !
NBA
00h00Alexandre Sarr claque une performance historique dans une défaite frustrante des Wizards
1 / 0