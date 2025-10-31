Rudy Gobert veut finir en Bleu avec une médaille d’or olympique

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) n’en a pas terminé avec les Bleus. Dans un long entretien accordé à L’Équipe depuis Minneapolis, l’intérieur tricolore a confié son ambition de rejouer sous le maillot de l’équipe de France. Malgré une année compliquée sur le plan personnel et un repos bienvenu l’été dernier, le natif de Saint-Quentin rêve toujours d’un ultime objectif : l’or olympique avec les Bleus.

Rudy Gobert vise l’or olympique avec les Bleus

À l’image de son ami Evan Fournier, Rudy Gobert reste profondément attaché à la sélection tricolore. Interrogé sur sa volonté de rejouer pour la France, le pivot des Timberwolves n’a pas hésité une seconde : « Bien sûr. Gagner une médaille d’or olympique a toujours été mon rêve, et ça n’a pas changé. Donc, oui, j’espère y être. »

Le vice-champion olympique 2021 et 2024, déjà médaillé d’argent à l’Euro 2022 et de bronze à l’Euro 2015 et au Mondial 2019, entend donc poursuivre son parcours international jusqu’à décrocher le graal.

Un été personnellement éprouvant

S’il avait renoncé à l’EuroBasket 2025, Rudy Gobert assure que ce choix n’était pas lié à une perte de motivation, mais à un besoin de se recentrer. « J’ai toujours adoré faire partie de ce genre de compétitions. Mais il s’est passé pas mal de choses sur le plan personnel cet été. (…) J’ai estimé qu’il valait mieux annoncer dès que possible au groupe que je ne serais pas là, et passer un été à me ressourcer. »

Rudy Gobert m’a gentiment ouvert les portes de sa maison à Minneapolis aujourd’hui, où il a répondu sans détour à toutes mes questions. Son absence à l’Euro, l’avenir de l’équipe de France, sa saison à venir avec les Wolves, l’intégration de Joan Beringer, sa paternité, les… — Maxime Aubin (@MaximeAubin1) October 13, 2025

Le joueur évoque notamment sa séparation avec la mère de son premier enfant, alors qu’un deuxième est attendu : « Ce serait mentir de dire que ça n’a pas eu un impact. Un très gros impact. (…) Mon objectif a toujours été de privilégier le bien-être de mon enfant, et ma mission est d’être le meilleur père possible. »

Toujours solide avec Minnesota

Auteur d’un début de saison régulier avec Minnesota (8,6 points, 8,6 rebonds et 1,2 passe en cinq matchs), Rudy Gobert reste une référence défensive de la NBA. Malgré un début d’exercice mitigé pour les Wolves (2 victoires, 3 défaites), il continue de prouver qu’il demeure un pilier sur lequel les Bleus pourront s’appuyer à l’avenir.