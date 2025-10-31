Recherche
Betclic Élite

Nanterre sans pitié avec Saint-Quentin pour le retour de Julien Mahé à Pierre Ratte

Betclic ÉLITE - Logiquement au vu de la dynamique des deux équipes, Nanterre est allé largement s'imposer sur le parquet de Saint-Quentin, théâtre des retrouvailles avec leurs anciens clubs pour les coachs Julien Mahé et Philippe Da Silva, et pour Mathis Dossou-Yovo (score final 65-89).
|
00h00
Résumé
Écouter
Nanterre sans pitié avec Saint-Quentin pour le retour de Julien Mahé à Pierre Ratte

Mathis Dossou-Yovo et Julien Mahé, forcément au centre de l’attention pour leur retour à Pierre Ratte

Crédit photo : Claire Macel / Nanterre 92

On savait que ce premier match de la saison entre Saint-Quentin et Nanterre allait être plein d’émotions. Car il était le théâtre des retrouvailles entre le coach Julien Mahé et le public de Pierre Ratte, où il a passé les cinq dernières saisons. « L’émotion sera là, forcément. L’avant-match ne sera pas simple. À moi de gérer tout ça, surtout l’avant match. Quand je vais aller m’asseoir sur le banc des visiteurs, après être sorti du vestiaire, et que je vais voir certains visages, il y aura de l’émotion, c’est certain » expliquait-il dans l’Aisne Nouvelle. Les supporters saint-quentinois lui ont bel et bien réservé une magnifique standing ovation.

– Journée 6

Le match était aussi particulier pour Philippe Da Silva, ex-coach nanterrien qui a échangé de poste avec Mahé, et pour Mathis Dossou-Yovo, qui a retrouvé son ancien coach de Saint-Quentin à Nanterre. Les deux anciens de la maison ont douché les espoirs des locaux, qui se sont logiquement inclinés face à une équipe bien plus en forme. Malgré une tentative de comeback du SQBB, c’est bien Nanterre, tout simplement plus fort, qui s’impose largement, avec 17 points et 10 rebonds de Dossou-Yovo.

Un résultat logique

Ce sont deux équipes qui trustent les matchs des vendredi soir depuis le début du championnat. Et qui commencent à prendre l’habitude de disputer cette première affiche du week-end de Betclic ÉLITE. Mais ce n’est pas pour autant qu’elles ont des dynamiques similaires. Au contraire. Au bout de six journées, Saint-Quentin est dans la zone de relégation avec Le Portel. La passe d’armes au coaching entre Julien Mahé et Philippe Da Silva ne se passe pas vraiment comme prévu. Elle fonctionne en revanche bien mieux dans l’autre sens, puisque Nanterre, 13e l’année dernière, est aujourd’hui dans le Top 5.

Et même s’il y avait un contexte très particulier dans cet affrontement ce vendredi, la logique a finalement été respectée. Les Saint-Quentinois n’ont pas eu le sursaut d’orgueil qu’ils auraient pu avoir en voyant les anciens de la maison arriver chez eux, tandis que les Nanterriens n’ont pas été décontenancés par leurs émotions.

Difuidi et Johnson bien seuls au SQBB

L’écart était de 8 points à la mi-temps, et est vite monté à 15 au retour des vestiaires. Moment choisi par le SQBB pour tenter un come-back, avec notamment deux tirs primés d’affilée de Neftali Difuidi (18 points, meilleur marqueur du match). Leurs adversaires ont simplement gardé leur calme et continué à exécuter en attaque. Avant qu’un contre de Donta Scott (16 points, 8 rebonds) puis un 3-points de Lucas Dussoulier (6 points) au buzzer sur une passe de Paul Lacombe (2 points, 9 passes décisives) ne leur donne un coup derrière la tête.

Neftali DIFUIDI
Neftali DIFUIDI
18
PTS
1
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
SQB
65 89
JSF
Mathis DOSSOU-YOVO
Mathis DOSSOU-YOVO
17
PTS
10
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
SQB
65 89
JSF

Dans le dernier quart-temps, l’écart s’est maintenu. Jusqu’à que l’ancien de la maison Mathis Dossou-Yovo ne décide de passer la vitesse supérieure. À 9 points et 7 rebonds avant ces 10 dernières minutes, il termine donc avec un gros double-double (17 points et 10 rebonds), comme pour prouver auprès de son ancien public. Il a largement contribué à la domination physique des Verts à l’intérieur, qui ont pris 15 rebonds de plus que leurs hôtes.

Pas grand-chose n’a fonctionné en attaque pour les Saint-Quentinois, mis à part peut-être l’inévitable Nick Johnson (12 points, 6 passes décisives). Comme souvent sur ce début de saison. Les mouvements d’effectif à venir auront pour but de trouver une solution à cette spirale négative.

Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
david_rivers14
SQBB c'est du très haut niveau cette année..l'éclate totale..aucun ne sort du lot..secteur intérieur niveau limite Prob..on a déjà l'équipe pour l'élite 2 finalement..
Répondre
(1) J'aime
silk
Dans l'échange de coach entre les 2 clubs il y a clairement un gagnant et un perdant. St Quentin a du soucis à se faire pour son maintient.
Répondre
(0) J'aime
