Betclic Élite

Boris Dallo prolongé par Saint-Quentin, un autre mouvement dans l’effectif à l’étude

Betclic ELITE - Boris Dallo a été prolongé par Saint-Quentin jusqu'au 5 décembre. Il est cette fois le remplaçant médical de Lucas Boucaud. Par ailleurs, l'arrière Liam O'Reilly est sous pression après son difficile début de saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
Boris Dallo reste à Saint-Quentin jusqu’au 5 décembre

Crédit photo : SQBB

D’abord remplaçant médical de Jean-Philippe Dally, Boris Dallo (1,96 m, 31 ans) a été prolongé à le Saint-Quentin Basket-ball une première fois jusqu’au 5 décembre. Sauf que cette fois, le point-foward ne sera pas le remplaçant médical de l’international ivoirien mais du meneur Lucas Boucaud (1,88 m, 25 ans). Ce dernier souffre toujours du dos malgré son opération la saison passée.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Boris Dallo.jpg
Boris DALLO
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 196 cm
Âge: 31 ans (12/03/1994)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
7,4
#99
REB
3,2
#72
PD
2
#69

Jean-Philippe Dally, retour prévu à Monaco

Boris Dallo apporte sa polyvalence et son expérience à l’effectif de Philippe Da Silva. Après cinq matches de championnat, le Nantais tourne à 7,4 points, 3,2 rebonds, 2 passes décisives en seulement 18 minutes 36. Toutefois, cette prolongation ne signifie pas pour autant que Jean-Philippe Dally (1,99 m, 29 ans) reprendra la compétition ce vendredi 31 octobre face à Nanterre. L’ancien joueur de Dijon devrait attendre le déplacement sur le parquet de Monaco, le dimanche 9 novembre, pour rejouer.

Liam O’Reilly sur la sellette ?

En revanche, il se murmure de plus en plus que Liam O’Reilly (1,88 m, 29 ans) ne devrait pas rester toute la saison dans l’Aisne. Peu productif jusqu’ici (5 points, 0,6 rebond et 1,4 passe décisive après cinq matchs joués), le combo-guard pourrait être remplacé par le SQBB. A condition, comme toujours, que ses représentants ne lui trouvent un nouveau point de chute. Ce qui semble jouable vu ses deux dernières saisons en Pologne et Israël.

PROFIL JOUEUR
Liam O’REILLY
Poste(s): Meneur / Arrière
Taille: 188 cm
Âge: 29 ans (19/03/1996)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
5
#139
REB
0,6
#175
PD
1,4
#102
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Boris Dallo reste à Saint-Quentin jusqu'au 5 décembre
