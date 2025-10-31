Boris Dallo prolongé par Saint-Quentin, un autre mouvement dans l’effectif à l’étude

D’abord remplaçant médical de Jean-Philippe Dally, Boris Dallo (1,96 m, 31 ans) a été prolongé à le Saint-Quentin Basket-ball une première fois jusqu’au 5 décembre. Sauf que cette fois, le point-foward ne sera pas le remplaçant médical de l’international ivoirien mais du meneur Lucas Boucaud (1,88 m, 25 ans). Ce dernier souffre toujours du dos malgré son opération la saison passée.

PROFIL JOUEUR Boris DALLO Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 196 cm Âge: 31 ans (12/03/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 7,4 #99 REB 3,2 #72 PD 2 #69

Jean-Philippe Dally, retour prévu à Monaco

Boris Dallo apporte sa polyvalence et son expérience à l’effectif de Philippe Da Silva. Après cinq matches de championnat, le Nantais tourne à 7,4 points, 3,2 rebonds, 2 passes décisives en seulement 18 minutes 36. Toutefois, cette prolongation ne signifie pas pour autant que Jean-Philippe Dally (1,99 m, 29 ans) reprendra la compétition ce vendredi 31 octobre face à Nanterre. L’ancien joueur de Dijon devrait attendre le déplacement sur le parquet de Monaco, le dimanche 9 novembre, pour rejouer.

Liam O’Reilly sur la sellette ?

En revanche, il se murmure de plus en plus que Liam O’Reilly (1,88 m, 29 ans) ne devrait pas rester toute la saison dans l’Aisne. Peu productif jusqu’ici (5 points, 0,6 rebond et 1,4 passe décisive après cinq matchs joués), le combo-guard pourrait être remplacé par le SQBB. A condition, comme toujours, que ses représentants ne lui trouvent un nouveau point de chute. Ce qui semble jouable vu ses deux dernières saisons en Pologne et Israël.