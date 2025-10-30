Recherche
NBA

Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly confirmés par Washington

NBA - Les Washington Wizards ont levé l’option sur les contrats rookies d’Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly. Les deux Français, symboles de la nouvelle génération tricolore en NBA, poursuivent ainsi leur aventure dans la capitale américaine.
00h00
Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly confirmés par Washington

Alexandre Sarr reste à Washington

Crédit photo : © Ed Szczepanski-Imagn Images

Les Washington Wizards ont officialisé la levée des options de contrat pour plusieurs jeunes joueurs, dont les deux Français Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) et Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans). Le club de la capitale confirme ainsi sa confiance en ses jeunes talents tricolores, dans un projet résolument tourné vers l’avenir.

Sarr impressionne déjà pour sa deuxième saison

À seulement 20 ans, Alexandre Sarr continue de marquer les esprits. Auteur d’un début de saison étincelant (19,5 points à 55% de réussite aux tirs, 8,8 rebonds, 4,5 passes et 2 contres de moyenne), le natif de Bordeaux s’est déjà imposé comme un pilier du projet de reconstruction des Wizards.

Le pivot français a notamment signé une performance historique face à Philadelphie le 28 octobre : 31 points, 11 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 2 contres, devenant le plus jeune joueur de l’histoire de la franchise à atteindre la barre des 30 points et 10 rebonds dans un match.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Alexandre Sarr.jpg
Alexandre SARR
Poste(s): Pivot / Ailier Fort
Taille: 216 cm
Âge: 20 ans (26/04/2005)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
19
#51
REB
8,8
#24
PD
4,5
#48

Bilal Coulibaly, attendu comme un cadre à Washington

De son côté, Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans) espère poursuivre sa progression cette saison. Sélectionné au NBA Rising Stars à deux reprises, l’ailier francilien compte s’affirmer comme un élément majeur de l’effectif.

En deux saisons, il affiche déjà 122 matchs au compteur (dont 74 titularisations) pour des moyennes de 10,3 points, 4,5 rebonds et 2,5 passes. L’an dernier, il a signé son premier triple-double en carrière le 5 février 2025 à Brooklyn. Blessé à l’EuroBasket, opéré le 12 septembre d’une déchirure ligamentaire du pouce, l’ancien joueur des Metropolitans doit faire son retour à la compétition dès ce jeudi 30 octobre, lors du déplacement des Wizards chez les champions en titre du Thunder.

PROFIL JOUEUR
Bilal COULIBALY
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 203 cm
Âge: 21 ans (26/07/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Préparation
PTS
8,2
#105
REB
3,2
#124
PD
0,8
#239

Washington mise sur la jeunesse

Avec Sarr, Coulibaly, mais aussi Bub Carrington, l’ancien joueur de Chalon Kyshawn George (2,03 m, 21 ans), A.J. Johnson et Cam Whitmore, les Wizards confirment leur stratégie de développement autour d’un noyau de jeunes joueurs talentueux. Une orientation claire pour une franchise qui rêve de retrouver les sommets à moyen terme.

