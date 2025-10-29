Bilal Coulibaly de retour à la compétition : les 19 Français de NBA sont opérationnels !

C’était une nouvelle attendue du côté de la capitale des États-Unis, mais aussi chez les fans français de NBA. Opéré le 12 septembre d’une déchirure ligamentaire du pouce, Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans) devait être sur la touche entre 6 et 8 semaines. Le GM des Wizards Will Dawkins avançait un retour pendant la première ou deuxième semaine de saison régulière. Il avait visé juste. Le Français, qui portait une attelle au pouce il y a encore quelques jours (et portera un bandage pendant un certain temps), est désormais totalement rétabli. Le coach Brian Keefe a annoncé son retour à la compétition dès ce jeudi 30 octobre, lors du déplacement des Wizards chez les champions en titre du Thunder.

Re-intégration progressive ?

L’ex-coéquipier de Victor Wembanyama aux Metropolitans 92 va donc enfin pouvoir lancer sa troisième saison. Sa seconde s’était déjà terminée un mois plus tôt sur une blessure aux ischios-jambiers – exactement comme sa première. L’ailier est donc en manque de basketball, lui qui avait joué l’EuroBasket à moitié blessé cet été. Cette fois, il sera enfin à 100%. Son retour à la compétition devrait toutefois être progressif. D’abord parce qu’il n’a pas pris part au camp d’entraînement ou à la pré-saison, et qu’il a sûrement besoin d’une intégration en douceur, pendant que son coéquipier Alexandre Sarr s’éclate.

Mais aussi parce que la hiérarchie des Wizards a changé en son absence. L’autre francophone Kyshawn George s’accapare pour l’instant la place d’ailier titulaire, et avec brio (20 points, 9 rebonds et 5 passes décisives de moyenne). Coulibaly pourrait donc débuter la saison sur le banc. À moins qu’il soit repositionné poste 2, à la place d’un Bub Carrington en difficulté, car sa défense individuelle a clairement manqué. La pression sera certaine sur les épaules du Français, qui n’a plus vraiment de place garantie comme lors de ses deux premières saisons. « Je me sens très bien. J’ai fait beaucoup de cardio, donc je suis clairement en bonne forme. Je me sens en confiance, ma main va beaucoup mieux » a-t-il expliqué dans un point presse.

Il est en tout cas le dernier français à être officiellement opérationnel pour débuter sa saison. Tous les autres sont en pleine forme, mis à part peut-être Guerschon Yabusele qui semble s’être blessé au genou cette semaine (pas d’informations supplémentaires depuis). Aucun autre ne traîne à l’infirmerie. Certains squattent en revanche le banc, contre leur volonté. Notamment les six rookies, qui peinent à faire leur place dans la grande ligue. Mais si tout le contingent tricolore continue à éviter les blessures, des opportunités s’ouvriront forcément pour eux.