Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Bilal Coulibaly de retour à la compétition : les 19 Français de NBA sont opérationnels !

NBA - Bilal Coulibaly est enfin remis de sa blessure au pouce contractée pendant l'Euro : l'ailier des Wizards va officiellement débuter sa saison ce jeudi, contre les champions en titre d'Oklahoma City.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bilal Coulibaly de retour à la compétition : les 19 Français de NBA sont opérationnels !

Bilal Coulibaly était sur la touche depuis l’Euro

Crédit photo : © Geoff Burke-Imagn Images

C’était une nouvelle attendue du côté de la capitale des États-Unis, mais aussi chez les fans français de NBA. Opéré le 12 septembre d’une déchirure ligamentaire du pouce, Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans) devait être sur la touche entre 6 et 8 semaines. Le GM des Wizards Will Dawkins avançait un retour pendant la première ou deuxième semaine de saison régulière. Il avait visé juste. Le Français, qui portait une attelle au pouce il y a encore quelques jours (et portera un bandage pendant un certain temps), est désormais totalement rétabli. Le coach Brian Keefe a annoncé son retour à la compétition dès ce jeudi 30 octobre, lors du déplacement des Wizards chez les champions en titre du Thunder.

LIRE AUSSI

Re-intégration progressive ?

L’ex-coéquipier de Victor Wembanyama aux Metropolitans 92 va donc enfin pouvoir lancer sa troisième saison. Sa seconde s’était déjà terminée un mois plus tôt sur une blessure aux ischios-jambiers – exactement comme sa première. L’ailier est donc en manque de basketball, lui qui avait joué l’EuroBasket à moitié blessé cet été. Cette fois, il sera enfin à 100%. Son retour à la compétition devrait toutefois être progressif. D’abord parce qu’il n’a pas pris part au camp d’entraînement ou à la pré-saison, et qu’il a sûrement besoin d’une intégration en douceur, pendant que son coéquipier Alexandre Sarr s’éclate.

LIRE AUSSI

Mais aussi parce que la hiérarchie des Wizards a changé en son absence. L’autre francophone Kyshawn George s’accapare pour l’instant la place d’ailier titulaire, et avec brio (20 points, 9 rebonds et 5 passes décisives de moyenne). Coulibaly pourrait donc débuter la saison sur le banc. À moins qu’il soit repositionné poste 2, à la place d’un Bub Carrington en difficulté, car sa défense individuelle a clairement manqué. La pression sera certaine sur les épaules du Français, qui n’a plus vraiment de place garantie comme lors de ses deux premières saisons. « Je me sens très bien. J’ai fait beaucoup de cardio, donc je suis clairement en bonne forme. Je me sens en confiance, ma main va beaucoup mieux » a-t-il expliqué dans un point presse.

Il est en tout cas le dernier français à être officiellement opérationnel pour débuter sa saison. Tous les autres sont en pleine forme, mis à part peut-être Guerschon Yabusele qui semble s’être blessé au genou cette semaine (pas d’informations supplémentaires depuis). Aucun autre ne traîne à l’infirmerie. Certains squattent en revanche le banc, contre leur volonté. Notamment les six rookies, qui peinent à faire leur place dans la grande ligue. Mais si tout le contingent tricolore continue à éviter les blessures, des opportunités s’ouvriront forcément pour eux.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Bilal Coulibaly de retour à la compétition : les 19 Français de NBA sont opérationnels !
bourg besiktas
EuroCup
00h00Pour sa 100e européenne, la JL Bourg n’a pas existé à Besiktas… et n’est plus invaincue !
challans blessés
ELITE 2
00h00Challans n’en finit plus de compter ses blessés : « Le sort s’acharne et c’est violent »
NM1
00h00Quasiment deux ans après son dernier match, Josaphat Bilau revient en France et va enfin lancer sa carrière pro !
ELITE 2
00h00« Une situation qui n’était pas prévue », mais Antibes surmonte le départ d’Antoine Eïto avec un « match référence » à Aix-Maurienne
EuroLeague
00h00Deux coachs d’EuroLeague à l’amende pour des commentaires déplacés sur l’arbitrage
Fiba Europe Cup
00h00Dijon : Bibbins absent pour un match européen capital, Narace bientôt de retour, son pigiste Kahudi toujours à l’infirmerie
ELITE 2
00h00La JA Vichy n’est plus invaincue à domicile en 2025, « la très grosse performance » de Champagne Basket
EuroLeague
00h00Les Bleus à la fête en EuroLeague : TLC incandescent à 3-points, premier double-double pour Francisco !
EuroLeague
00h00L’AS Monaco se sépare officiellement de Nick Calathes, embauché par le Partizan Belgrade
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Bilal Coulibaly de retour à la compétition : les 19 Français de NBA sont opérationnels !
NBA
00h00Nicolas Batum abonné à la même fiche statistique, Guerschon Yabusele blessé au genou…
NBA
00h00Mohamed Diawara a joué ses premières secondes avec les Knicks : 56e joueur français de l’histoire en NBA !
NBA
00h00Alexandre Sarr claque une performance historique dans une défaite frustrante des Wizards
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
NBA
00h00Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant !
NBA
00h00À seulement 18 ans, il signe un match historique et remet les Mavericks sur les rails
NBA
00h00Sans LeBron ni Doncic, Austin Reaves signe une performance historique et relance les Lakers
NBA
00h00Gros duel Diabaté – Sarr, premier double-double pour Gobert, toujours des difficultés pour Yabusele
1 / 0