Nolan Traoré envoyé en G-League par Brooklyn

Le jeune meneur français Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) a été officiellement envoyé en G-League par les Brooklyn Nets ce jeudi, en compagnie de Drake Powell (1,96 m, 20 ans) et Danny Wolf (2,11 m, 21 ans). Une décision attendue, qui s’inscrit dans la volonté de la franchise de lui offrir davantage d’opportunités pour s’exprimer en match et de mieux s’adapter au jeu nord-américain.

The Brooklyn Nets have assigned Drake Powell, Nolan Traore and Danny Wolf to the Long Island Nets. — Long Island Nets (@LongIslandNets) October 30, 2025

Les premiers pas timides de Nolan Traoré en NBA

Arrivé cet été à Brooklyn avec une belle étiquette de potentiel à polir, Nolan Traoré a connu des débuts compliqués. En présaison, il a perdu beaucoup de ballons. Depuis le début de la saison régulière, il n’a foulé le parquet qu’à deux reprises : 3 points à 1/3 aux tirs et 1 passe décisive contre Charlotte le 23 octobre, puis 4 points à 1/5, 3 passes et 2 balles perdues en 20 minutes face à Houston mardi. Des prestations encore irrégulières, mais prometteuses pour un joueur qui découvre l’élite mondiale à seulement 19 ans.

PROFIL JOUEUR Nolan TRAORÉ Poste(s): Meneur Taille: 191 cm Âge: 19 ans (28/05/2006) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 3,5 #298 REB 0,5 #358 PD 2 #177

Une étape logique dans le développement du meneur français

Les Long Island Nets, qui ne débuteront leur saison que le 7 novembre face au Capital City Go-Go, vont donc accueillir l’ancien joueur de Charenton et Saint-Quentin pour leur présaison. Ce passage lui donnera l’occasion de s’intégrer dans un collectif, de travailler avec le staff et d’affirmer son rôle dans la hiérarchie.

Avec cette assignation en G-League, les Nets espèrent lui offrir un cadre favorable pour progresser sans la pression immédiate de la NBA. Une étape classique dans la formation des jeunes talents européens, qui devrait se répéter à plusieurs reprises cette saison