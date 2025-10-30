Recherche
NBA

Nolan Traoré envoyé en G-League par Brooklyn

G-League - Nolan Traoré rejoint les Long Island Nets, l’équipe affiliée des Brooklyn Nets en G-League, pour y poursuivre sa progression et gagner du temps de jeu après un début de saison NBA discret.
00h00
Résumé
Écouter
Nolan Traore a joué plus de 20 minutes contre Houston mardi

Crédit photo : © Erik Williams-Imagn Images

Le jeune meneur français Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) a été officiellement envoyé en G-League par les Brooklyn Nets ce jeudi, en compagnie de Drake Powell (1,96 m, 20 ans) et Danny Wolf (2,11 m, 21 ans). Une décision attendue, qui s’inscrit dans la volonté de la franchise de lui offrir davantage d’opportunités pour s’exprimer en match et de mieux s’adapter au jeu nord-américain.

Les premiers pas timides de Nolan Traoré en NBA

Arrivé cet été à Brooklyn avec une belle étiquette de potentiel à polir, Nolan Traoré a connu des débuts compliqués. En présaison, il a perdu beaucoup de ballons. Depuis le début de la saison régulière, il n’a foulé le parquet qu’à deux reprises : 3 points à 1/3 aux tirs et 1 passe décisive contre Charlotte le 23 octobre, puis 4 points à 1/5, 3 passes et 2 balles perdues en 20 minutes face à Houston mardi. Des prestations encore irrégulières, mais prometteuses pour un joueur qui découvre l’élite mondiale à seulement 19 ans.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Nolan Traore.jpg
Nolan TRAORÉ
Poste(s): Meneur
Taille: 191 cm
Âge: 19 ans (28/05/2006)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
3,5
#298
REB
0,5
#358
PD
2
#177

Une étape logique dans le développement du meneur français

Les Long Island Nets, qui ne débuteront leur saison que le 7 novembre face au Capital City Go-Go, vont donc accueillir l’ancien joueur de Charenton et Saint-Quentin pour leur présaison. Ce passage lui donnera l’occasion de s’intégrer dans un collectif, de travailler avec le staff et d’affirmer son rôle dans la hiérarchie.

Avec cette assignation en G-League, les Nets espèrent lui offrir un cadre favorable pour progresser sans la pression immédiate de la NBA. Une étape classique dans la formation des jeunes talents européens, qui devrait se répéter à plusieurs reprises cette saison

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
