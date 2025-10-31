[Analyse] Adam Atamna, le jeune sniper de l’ASVEL qui fascine déjà

Adam Atamna (1,95 m, 17 ans) n’a que 17 ans, mais il joue déjà comme un vétéran. Face à Monaco, le jeune arrière de l’ASVEL a signé une performance majuscule : 24 points, dans un match d’une rare intensité. Né en 2007 et formé autour de Chambéry, il incarne la nouvelle génération du basket français, celle qui n’a plus peur de dégainer.

Un profil rare dans le basket français

Process Corporation, structure spécialisée dans l’analyse et la formation basket, résume bien le phénomène : « Le problème le plus récurrent des prospects français, c’est qu’ils ne sont pas shooteurs. Ce n’est pas un problème pour Adam Atamna. »

Avec son mètre 95, l’arrière a tout d’un scoreur moderne. Après une saison prometteuse en Nationale 1 avec Lyon SO, il découvre cette année le très haut niveau, entre Betclic ÉLITE et EuroLeague. Et déjà, il marque les esprits.

Son profil intrigue et séduit : un vrai sniper, capable de créer son tir après dribble, et d’afficher des pourcentages d’adresse remarquables (62 % à 2 points et 37 % à 3 points). Dans un pays souvent plus porté sur l’athlétisme que sur la précision, Atamna se distingue par un talent presque inné pour le shoot.

Une maturité offensive, un chantier défensif

S’il impressionne déjà offensivement, l’arrière sait qu’il lui reste à progresser défensivement. Face à Monaco, il a parfois souffert sur les écrans et dans les rotations. Rien d’inquiétant pour un joueur de son âge, mais un axe clair de développement. Surtout qu’avec les blessures de multiples arrières, dont Nando De Colo – qui l’a pris un peu sous son aile -, le fils de Karim Atamna va encore être davantage responsabilisé.

Process Corporation le souligne : « Il a montré des limites, pas forcément physiques, mais de concentration et de connaissance. » Avec le staff de l’ASVEL, il pourra justement apprendre à corriger ces points pour devenir un joueur complet.

Ce qui frappe déjà, c’est sa lecture du jeu et sa maîtrise émotionnelle. Il ne force pas, choisit ses moments, et joue avec une sérénité rare pour un adolescent. Un atout majeur pour durer au plus haut niveau, sans dépendre d’un jeu athlétique éreintant.