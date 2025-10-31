Un arrêt longue durée pour Nando De Colo, coup dur pour l’ASVEL

Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) va devoir patienter avant de retrouver les parquets. L’arrière international français de l’ASVEL, sorti sur blessure jeudi soir lors de la lourde défaite à Kaunas (96-59), souffre d’une lésion à l’ischio-jambier de la cuisse droite. Selon Le Progrès, les examens médicaux passés vendredi matin à Lyon ont conduit à un arrêt de trois semaines.

Une hécatombe sur les lignes arrières

Déjà privée depuis le début de saison de Thomas Heurtel (mollet), Shaquille Harrison (ischio-jambier) et Edwin Jackson (bursite au talon), l’ASVEL perd donc un nouveau joueur majeur sur le poste arrière. La durée d’indisponibilité de Jackson étant par ailleurs prolongée, Pierric Poupet se retrouve avec un effectif très amoindri à l’approche d’un mois de novembre chargé.

En attendant le retour de ses blessés, le technicien villeurbannais devra jongler avec les rotations, notamment en confiant plus de responsabilités à des jeunes comme Adam Atamna (1,95 m, 17 ans), brillant récemment face à Monaco.

Massa incertain contre Chalon

Comme si cela ne suffisait pas, Bodian Massa (2,08 m, 28 ans), touché à la cheville droite lors du déplacement en Lituanie, est incertain pour la réception de l’Élan Chalon ce samedi. Il passera un test samedi matin pour déterminer sa participation. En cas de forfait, ce serait un cinquième joueur majeur sur la touche pour l’ASVEL, qui cherchera malgré tout à rebondir en Betclic ÉLITE. Surtout, le staff ne comptera qu’un pivot de métier : Bastien Vautier (2,10 m, 26 ans).