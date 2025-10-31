Recherche
Betclic Élite

Un arrêt longue durée pour Nando De Colo, coup dur pour l’ASVEL

Betclic ELITE - Sorti sur blessure à Kaunas jeudi soir, Nando De Colo va manquer trois semaines de compétition selon Le Progrès. L’ASVEL, déjà privée de plusieurs cadres, se retrouve décimée avant la réception de Chalon.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un arrêt longue durée pour Nando De Colo, coup dur pour l'ASVEL

Nando De Colo doit s’arrêter pour trois semaines

Crédit photo : Infinity Nine Media / Ilan Allouche

Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) va devoir patienter avant de retrouver les parquets. L’arrière international français de l’ASVEL, sorti sur blessure jeudi soir lors de la lourde défaite à Kaunas (96-59), souffre d’une lésion à l’ischio-jambier de la cuisse droite. Selon Le Progrès, les examens médicaux passés vendredi matin à Lyon ont conduit à un arrêt de trois semaines.

LIRE AUSSI

Une hécatombe sur les lignes arrières

Déjà privée depuis le début de saison de Thomas Heurtel (mollet), Shaquille Harrison (ischio-jambier) et Edwin Jackson (bursite au talon), l’ASVEL perd donc un nouveau joueur majeur sur le poste arrière. La durée d’indisponibilité de Jackson étant par ailleurs prolongée, Pierric Poupet se retrouve avec un effectif très amoindri à l’approche d’un mois de novembre chargé.

En attendant le retour de ses blessés, le technicien villeurbannais devra jongler avec les rotations, notamment en confiant plus de responsabilités à des jeunes comme Adam Atamna (1,95 m, 17 ans), brillant récemment face à Monaco.

Massa incertain contre Chalon

Comme si cela ne suffisait pas, Bodian Massa (2,08 m, 28 ans), touché à la cheville droite lors du déplacement en Lituanie, est incertain pour la réception de l’Élan Chalon ce samedi. Il passera un test samedi matin pour déterminer sa participation. En cas de forfait, ce serait un cinquième joueur majeur sur la touche pour l’ASVEL, qui cherchera malgré tout à rebondir en Betclic ÉLITE. Surtout, le staff ne comptera qu’un pivot de métier : Bastien Vautier (2,10 m, 26 ans).

Gabriel Pantel-Jouve
dvnknvknrkv
longue durée = 3 semaines ??? man thats some bs
