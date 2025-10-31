Soirée cauchemar pour l’ASVEL à Kaunas : lourde défaite et deux joueurs sortis sur blessure

L’ASVEL a vécu une véritable nuit noire ce jeudi 30 octobre en EuroLeague. Battus de 37 points sur le parquet du Zalgiris Kaunas (96-59), les Villeurbannais ont en plus vu deux de leurs joueurs majeurs, Nando De Colo et Bodian Massa, sortir sur blessure. Dans la tempête, Pierric Poupet a tenté d’appeler au calme, conscient du chantier immense qui attend son équipe, toujours privée de Thomas Heurtel, Shaquille Harrison et Edwin Jackson.

Un naufrage collectif à Kaunas

Face à un Zalgiris emmené par un excellent Sylvain Francisco (15 points et 7 passes en 19 minutes), l’ASVEL n’a jamais existé. Menés de 11 points dès le premier quart-temps (26-15), les Villeurbannais ont sombré au fil du match, incapables de contenir le rythme lituanien. L’écart a vite enflé, atteignant 37 points au buzzer final (96-59).

Cette dixième défaite consécutive à l’extérieur en EuroLeague illustre les difficultés du club rhodanien à rivaliser sur la scène européenne. Les rotations limitées et la perte de repères offensifs ont pesé lourd. Seul l’Américain Glynn Watson Jr. (14 points mais 0 passe décisive) a surnagé dans une soirée sans relief.

L’infirmerie se remplit encore un peu plus

Comme si la gifle ne suffisait pas, l’ASVEL a vu deux nouveaux joueurs rejoindre l’infirmerie. Nando De Colo (11 minutes 52 de jeu) a quitté ses coéquipiers, touché aux ischios-jambiers, tandis que Bodian Massa (15 minutes 48) s’est blessé à la cheville. Une double tuile qui s’ajoute à une liste déjà longue, composée de Heurtel, Harrison et Jackson.

« Nous sommes dans la tempête, je ne suis pas content de la façon dont nous avons joué. Nous pourrions trouver des excuses avec toutes les blessures que nous subissons, ce serait facile de m’en prendre aux joueurs, mais il faut rester calme et travailler. Nous devons grandir, rester ensemble et essayer de trouver des solutions », a réagi Pierric Poupet dans Le Progrès.

Une réaction lucide, mais la situation devient préoccupante à l’approche de la réception de Chalon en Betclic ÉLITE. Dans cet état physique et mental, l’ASVEL aura bien du mal à se relancer sur la scène européenne.