Cette fois, l’ASVEL a craqué pour de bon : défaite de 37 points à Kaunas

124. C’est le total de points marqués par l’ASVEL cette semaine, lors de ses deux déplacements en EuroLeague. 65 du côté del’Étoile Rouge de Belgrade mardi, et donc 59 ce soir en Lituanie chez le Zalgiris Kaunas. Le tout, pour… 175 encaissés. L’ASVEL n’a pas du tout fait le poids face à ces deux grosses écuries européennes, qui trustent les trois premières places du classement.

Ces dernières sont bien aidées par leur public bouillant, mais aussi, il faut le ,par les nombreuses blessures dans le clan villeurbannais. Car en plus du trio Heurtel-Jackson-Harrison, le leader de l’équipe Nando de Colo semble s’être blessé à la cuisse ce jeudi. Il est rentré aux vestiaires après seulement 12 minutes de jeu. Un énième coup dur pour cette équipe qui ne peut pas se battre avec ses armes. Ce soir, il n’y a pas du tout eu match. Les hommes de Pierric Poupet n’ont pas réussi à stopper les assauts adverses dans la raquette, et n’ont trouvé aucune solution en attaque. D’où l’écart final très élevé.

Un écart qui n’en finit plus de grandir

Les Villeurbannais ont encaissé leur premier run dès la première période. Un 23-7 subi à cheval entre les deuxièmes et troisièmes quart-temps, qui ne laissait présager rien de bon pour la suite. C’est après celui-ci que Nando de Colo est retourné aux vestiaires avec visiblement une alerte à la jambe. Et que Glynn Watson Jr (14 points, seul villeurbannais au-dessus des 10) et Mehdy Ngouama (5 points) se sont relayés à la mène, avec généralement trois ailiers et un pivot à leurs côtés. Sans grand succès. À partir de là, l’ASVEL n’a résisté qu’avec des exploits individuels en attaque et des rebonds offensifs bien sentis (16 au total). Mais dans les autres secteurs du jeu, ils ont complètement sombré.

En attaque, les joueurs de Kaunas ont pu faire pratiquement ce qu’ils voulaient. Chaque couloir de pénétration vers le panier était ouvert. Sans forcer, Sylvain Francisco en a profité pour marquer 15 points et distribuer 7 passes décisives en 19 minutes. Tout le monde a pu participer à la fête côté lituanien. Côté villeurbannais, chaque attaque était compliquée, avec aucun décalage créé. D’où les mots de Pierric Poupet qui explique que le plan de jeu n’a pas été respecté.

Et contrairement aux matchs contre l’Étoile Rouge ou le Real Madrid par exemple, l’adversaire ne s’est pas relâché en fin de match. Ces derniers ont tiré à 69,4% à 2-points (39,0% pour l’ASVEL), 52,9% à 3-points (20,7% pour l’ASVEL) et distribué 25 passes décisives (15 pour l’ASVEL). Et cela se voit dans le résultat final.

« On doit grandir, mais on va rester soudés. Dans ces cas-là, tu peux trouver des excuses, ou trouver des solutions. On va essayer de trouver des solutions. On est au milieu d’une tempête, il y a plusieurs blessures. Et bien sûr je ne suis pas satisfait de la manière dont on a joué. On n’a pas suivi le plan de jeu. Mais c’est facile d’être négatif avec les joueurs dans cette situation, moi je vais essayer de ne rien dire, et on verra au prochain match. » Pierric Poupet au micro de l’EuroLeague TV après la rencontre