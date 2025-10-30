Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Cette fois, l’ASVEL a craqué pour de bon : défaite de 37 points à Kaunas

EuroLeague - Après s'être accrochés dans des matchs compliqués par le passé, l'ASVEL a cette fois complètement sombré chez le Zalgiris Kaunas, s'inclinant 96-59. Le calice jusqu'à la lie : Nando de Colo est rentré aux vestiaires blessé dans le deuxième quart-temps, et n'est plus revenu.
|
00h00
Résumé
Écouter
Cette fois, l’ASVEL a craqué pour de bon : défaite de 37 points à Kaunas

Mehdy Ngouama, l’un des seuls porteurs de balle de l’ASVEL encore sur deux jambes

Crédit photo : Zalgiris Kaunas

124. C’est le total de points marqués par l’ASVEL cette semaine, lors de ses deux déplacements en EuroLeague. 65 du côté del’Étoile Rouge de Belgrade mardi, et donc 59 ce soir en Lituanie chez le Zalgiris Kaunas. Le tout, pour… 175 encaissés. L’ASVEL n’a pas du tout fait le poids face à ces deux grosses écuries européennes, qui trustent les trois premières places du classement.

– Journée 8

Ces dernières sont bien aidées par leur public bouillant, mais aussi, il faut le ,par les nombreuses blessures dans le clan villeurbannais. Car en plus du trio Heurtel-Jackson-Harrison, le leader de l’équipe Nando de Colo semble s’être blessé à la cuisse ce jeudi. Il est rentré aux vestiaires après seulement 12 minutes de jeu. Un énième coup dur pour cette équipe qui ne peut pas se battre avec ses armes. Ce soir, il n’y a pas du tout eu match. Les hommes de Pierric Poupet n’ont pas réussi à stopper les assauts adverses dans la raquette, et n’ont trouvé aucune solution en attaque. D’où l’écart final très élevé.

Un écart qui n’en finit plus de grandir

Les Villeurbannais ont encaissé leur premier run dès la première période. Un 23-7 subi à cheval entre les deuxièmes et troisièmes quart-temps, qui ne laissait présager rien de bon pour la suite. C’est après celui-ci que Nando de Colo est retourné aux vestiaires avec visiblement une alerte à la jambe. Et que Glynn Watson Jr (14 points, seul villeurbannais au-dessus des 10) et Mehdy Ngouama (5 points) se sont relayés à la mène, avec généralement trois ailiers et un pivot à leurs côtés. Sans grand succès. À partir de là, l’ASVEL n’a résisté qu’avec des exploits individuels en attaque et des rebonds offensifs bien sentis (16 au total). Mais dans les autres secteurs du jeu, ils ont complètement sombré.

Glynn WATSON JR.
Glynn WATSON JR.
14
PTS
3
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
ZAL
96 59
ASV

En attaque, les joueurs de Kaunas ont pu faire pratiquement ce qu’ils voulaient. Chaque couloir de pénétration vers le panier était ouvert. Sans forcer, Sylvain Francisco en a profité pour marquer 15 points et distribuer 7 passes décisives en 19 minutes. Tout le monde a pu participer à la fête côté lituanien. Côté villeurbannais, chaque attaque était compliquée, avec aucun décalage créé. D’où les mots de Pierric Poupet qui explique que le plan de jeu n’a pas été respecté.

Sylvain FRANCISCO
Sylvain FRANCISCO
15
PTS
4
REB
7
PDE
Logo EuroLeague
ZAL
96 59
ASV

Et contrairement aux matchs contre l’Étoile Rouge ou le Real Madrid par exemple, l’adversaire ne s’est pas relâché en fin de match. Ces derniers ont tiré à 69,4% à 2-points (39,0% pour l’ASVEL), 52,9% à 3-points (20,7% pour l’ASVEL) et distribué 25 passes décisives (15 pour l’ASVEL). Et cela se voit dans le résultat final.

« On doit grandir, mais on va rester soudés. Dans ces cas-là, tu peux trouver des excuses, ou trouver des solutions. On va essayer de trouver des solutions. On est au milieu d’une tempête, il y a plusieurs blessures. Et bien sûr je ne suis pas satisfait de la manière dont on a joué. On n’a pas suivi le plan de jeu. Mais c’est facile d’être négatif avec les joueurs dans cette situation, moi je vais essayer de ne rien dire, et on verra au prochain match. »

Pierric Poupet au micro de l’EuroLeague TV après la rencontre

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
viking92
et Paris est en train de faire de même à Milan, dure semaine pour les 2 clubs français.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroLeague
00h00Cette fois, l’ASVEL a craqué pour de bon : défaite de 37 points à Kaunas
Gitanas Nausėda suit avec assiduité les résultats du Zalgiris Kaunas
EuroLeague
00h00Le président lituanien appelle la NBA à collaborer avec l’EuroLeague
Féminines
00h00Dominique Malonga a fait son choix : elle reste aux États-Unis, direction la ligue Unrivaled !
Alexandre Sarr
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly confirmés par Washington
Frank Mason III va retrouver la compétition avec Limoges, contre Monaco ce dimanche
Betclic ELITE
00h00Le point sur l’infirmerie du Limoges CSP
Nikola Topic
NBA
00h00Nikola Topic, diagnostiqué d’un cancer des testicules, débute une chimiothérapie
Nolan Traore a joué plus de 20 minutes contre Houston mardi
NBA
00h00Nolan Traoré envoyé en G-League par Brooklyn
Alpha Diallo a signé son record de points en EuroLeague ce mercredi 29 octobre
EuroLeague
00h00Alpha Diallo en feu : record de points en EuroLeague et victoire majuscule de Monaco au Pirée
évreux insultes racistes
ELITE 2
00h00Des joueurs d’Évreux visés par des insultes racistes sur les réseaux sociaux
ELITE 2
00h00Youri Golitin recruté par un Caen BC en crise
1 / 0
Livenews NBA
Alexandre Sarr
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly confirmés par Washington
Nikola Topic
NBA
00h00Nikola Topic, diagnostiqué d’un cancer des testicules, débute une chimiothérapie
Nolan Traore a joué plus de 20 minutes contre Houston mardi
NBA
00h00Nolan Traoré envoyé en G-League par Brooklyn
NBA
00h00Bilal Coulibaly de retour à la compétition : les 19 Français de NBA sont opérationnels !
NBA
00h00Nicolas Batum abonné à la même fiche statistique, Guerschon Yabusele blessé au genou…
NBA
00h00Mohamed Diawara a joué ses premières secondes avec les Knicks : 56e joueur français de l’histoire en NBA !
NBA
00h00Alexandre Sarr claque une performance historique dans une défaite frustrante des Wizards
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
NBA
00h00Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant !
1 / 0