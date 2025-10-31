Recherche
EuroLeague

Après l’Olympiakos, le Panathinaïkos ; Monaco réalise sa première double week 100% victorieuse

EuroLeague - Deux jours après avoir gagné sur le parquet de l'Olympiakos, l'AS Monaco a battu le Panathinaïkos Athènes (92-84) dans une salle Gaston Médecin pleine ce vendredi 31 octobre pour la 8e journée de l'EuroLeague. C'est la première fois de la saison que la Roca Team remporte ses deux matches lors d'une 'double-week'.
00h00
Après l’Olympiakos, le Panathinaïkos ; Monaco réalise sa première double week 100% victorieuse

Mike James a signé un match de patron dans la victoire de Monaco contre le Panathinaïkos Athènes 1

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’AS Monaco tient sa première semaine à deux matches, appelée double week, avec deux victoires. Et c’est face aux deux clubs grecs, pourtant taillés pour atteindre le Final Four à Athènes, que la Roca Team a signé deux victoires de suite. Moins de 48 heures après sa victoire sur le parquet de l’Olympiakos Le Pirée, l’équipe de Vassilis Spanoulis a cette fois pris le meilleur sur le Panathinaïkos Athènes (92-84) dans une salle Gaston Médecin à guichets fermés pour cette soirée d’Halloween.

– Journée 8

Monaco a mené tout le long face au Panathinaïkos

Le succès monégasque n’a souffert d’aucune contestation. Les joueurs du Panathinaïkos, qui avaient pourtant joué mardi, ne semblaient pas y croire sans leurs deux pivots, Richaun Holmes (2,08 m, 32 ans) ayant retrouvé Mathias Lessort à l’infirmerie face au Maccabi Tel-Aviv. L’équipe de Vassilis Spanoulis s’est envolée au score dès le premier quart-temps (27-20), encore portée par un Alpha Diallo sur la dynamique de son record de mercredi (7 de ses 9 points sur les 10 premières minutes). « On a mal commencé le match, en concédant 27 points dès le premier quart-temps », s’est contenté de commenter Ergin Ataman après la rencontre, avant de remballer ses affaires.

Avec 11 points en 16 minutes en sortie de banc, Nemanja Nedovic a signé son meilleur match avec Monaco en EuroLeague
Avec 11 points en 16 minutes en sortie de banc, Nemanja Nedovic a signé son meilleur match avec Monaco en EuroLeague (photo : Sébastien Grasset)

La suite a été fidèle à Monaco : des ups and downs tout le long, entre la possibilité d’un blow-out ou celle d’un retour des visiteurs du jour. Car Mike James avait mis la barre haute dans le deuxième quart-temps avec 8 points en l’espace de 2 minutes, notamment sur un fade-away ligne de fond en passant au-dessus du plexiglas. Mais un léger relâchement juste avant la pause laissait les locaux sur leurs gardes (50-41, 20′).

Jusqu’à +21 dans le dernier quart-temps

Sur cette lancée, les joueurs d’Ergin Ataman ont de suite recollé au retour des vestiaires (50-48, 21′), sans pour autant parvenir à passer devant. Il faut dire que la paire Mike James (13 points à 5/8 aux tirs et 8 passes décisives en 27 minutes) – Élie Okobo (15 points à 6/12, 4 rebonds et 5 passes décisives en 26 minutes), aidée par Jaron Blossomgame (11 points à 4/6 et 2 rebonds en 20 minutes), a remis de l’ordre dans la maison monégasque. Le second unit de cette deuxième période, porté par Matthew Strazel (12 points à 4/6 en 24 minutes), Nemanja Nedovic (11 points – son record en EuroLeague cette saison – en 16 minutes) et Nikola Mirotic (utilisé 19 minutes en sortie de banc pour faire face au small-ball athénien), a mis fin au suspense avec un 10-0 (de 75-64 à 85-64, 35′). Les cinq dernières minutes ont été sans intérêt, hormis un petit accrochage entre Okobo et Kostas Sloukas.

25 passes décisives pour 11 balles perdues

Mais pour Monaco, ce cinquième succès en huit journées, permet au finaliste de la saison 2025 de se réinstaller dans la première partie de tableau. Un tournant nécessaire dans une longue saison européenne, qui passe aussi par le championnat de France avec un déplacement du côté de Limoges ce week-end (match dimanche à 19h à Beaublanc). Le basket proposé lors de cette semaine grecque aura retrouvé quelques fondamentaux, à l’image de son ratio passes décisives / balles perdues (25-11). « On a eu un très bon match, le deuxième de suite après celui de l’Olympiakos. Contre de grosses équipes, comme le Panathinaïkos, nous faisons de grosses défenses », a apprécié Vassilis Spanoulis, même s’il voit encore de la marge de progression dans son collectif. « Il y a des moments où notre concentration baisse, on doit être concentré durant 40 minutes ». En somme, rien de plus classique de la part de cette équipe de Monaco.

A Monaco,

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
