EuroLeague

Alpha Diallo en feu : record de points en EuroLeague et victoire majuscule de Monaco au Pirée

EuroLeague - Alpha Diallo a signé son record de points en EuroLeague (27 points à 13/16 aux tirs) ce mercredi 29 octobre lors de la victoire de l'AS Monaco Basket sur le parquet de l'Olympiakos (92-87).
00h00
Alpha Diallo a signé son record de points en EuroLeague ce mercredi 29 octobre

Crédit photo : AS Monaco

Alpha Diallo (2,01 m, 28 ans) continue de justifier la confiance que lui accorde la Roca Team. Ce mercredi 29 octobre, l’ailier américano-guinéen a livré sa plus grosse performance offensive en EuroLeague, avec 27 points inscrits à un impressionnant 13/16 aux tirs, lors du succès de l’AS Monaco Basket face à l’Olympiakos (92-87) au Pirée.

Un record personnel dans un match référence

Après une première période maîtrisée mais sans éclat, les Monégasques ont haussé le ton après la pause. Porté par un Alpha Diallo omniprésent, auteur de 27 points, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 32 d’évaluation, Monaco a inversé la tendance face à l’un des publics les plus chauds d’Europe. Aux côtés de Mike James (23 points, 4 rebonds et 10 passes pour 29 d’évaluation), Diallo a incarné la montée en puissance collective de la Roca Team, déterminante dans le dernier quart-temps.

Alpha Diallo confirme son statut de cadre majeur

S’il n’a pas battu son record d’évaluation (35, établi le 29 novembre 2024 sur le parquet du Panathinaïkos Athènes), Alpha Diallo a en revanche effacé son précédent record de points (24, atteint à deux reprises, face au Fenerbahçe en 2021-2022 puis à nouveau contre le Panathinaïkos la saison passée). Prolongé pour trois ans à prix d’or au printemps, l’ancien de Providence réalise son meilleur début de saison en EuroLeague : 14,3 points, 3,9 rebonds et 1,4 passe décisive pour 14,6 d’évaluation en 30 minutes de jeu.

Un prochain test face au Panathinaïkos

Cette victoire de caractère confirme la montée en puissance du groupe dirigé par Vassilis Spanoulis, qui alterne les performances solides et le moins bon. La Roca Team retrouvera dès vendredi un autre cador grec, le Panathinaïkos, à Gaston Médecin, pour un nouveau choc d’EuroLeague.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
