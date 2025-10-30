Alpha Diallo en feu : record de points en EuroLeague et victoire majuscule de Monaco au Pirée

Alpha Diallo (2,01 m, 28 ans) continue de justifier la confiance que lui accorde la Roca Team. Ce mercredi 29 octobre, l’ailier américano-guinéen a livré sa plus grosse performance offensive en EuroLeague, avec 27 points inscrits à un impressionnant 13/16 aux tirs, lors du succès de l’AS Monaco Basket face à l’Olympiakos (92-87) au Pirée.

Un record personnel dans un match référence

Après une première période maîtrisée mais sans éclat, les Monégasques ont haussé le ton après la pause. Porté par un Alpha Diallo omniprésent, auteur de 27 points, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 32 d’évaluation, Monaco a inversé la tendance face à l’un des publics les plus chauds d’Europe. Aux côtés de Mike James (23 points, 4 rebonds et 10 passes pour 29 d’évaluation), Diallo a incarné la montée en puissance collective de la Roca Team, déterminante dans le dernier quart-temps.

Le match très très solide d'Alpha Diallo contre l'Olympiacos 🇲🇨 27pts (record) à 8/9 à 2pts, 3/4 de loin

3reb

3ast

2stl

32 d'éval La victoire au Pirée 👌#EuroLeague #EveryGameMatters pic.twitter.com/4MqKZced2w — The Upset Media (@TheUpset_media) October 30, 2025

Alpha Diallo confirme son statut de cadre majeur

S’il n’a pas battu son record d’évaluation (35, établi le 29 novembre 2024 sur le parquet du Panathinaïkos Athènes), Alpha Diallo a en revanche effacé son précédent record de points (24, atteint à deux reprises, face au Fenerbahçe en 2021-2022 puis à nouveau contre le Panathinaïkos la saison passée). Prolongé pour trois ans à prix d’or au printemps, l’ancien de Providence réalise son meilleur début de saison en EuroLeague : 14,3 points, 3,9 rebonds et 1,4 passe décisive pour 14,6 d’évaluation en 30 minutes de jeu.

Too smooth with it 😮‍💨@MrNatural_05 finds Alpha Diallo who drains it from beyond the arc! 🎯#RivalrySeries pic.twitter.com/WO0YFSKaiA — EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2025

Un prochain test face au Panathinaïkos

Cette victoire de caractère confirme la montée en puissance du groupe dirigé par Vassilis Spanoulis, qui alterne les performances solides et le moins bon. La Roca Team retrouvera dès vendredi un autre cador grec, le Panathinaïkos, à Gaston Médecin, pour un nouveau choc d’EuroLeague.