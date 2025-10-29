Pour la troisième fois de l’année, Monaco s’offre l’Olympiakos en Grèce !
Malgré quelques maladresses en fin de match, Mike James a mené la charge
L’Olympiakos face à Monaco, voilà une rivalité qui est en train de sérieusement tourner à l’avantage des Monégasques. Les deux clubs s’affrontaient ce mercredi dans un remake des demi-finales des Final Four 2025 et 2023 (1 victoire partout). Mais sur l’année 2025, c’est bel et bien la Roca Team qui domine les confrontations.
Ces derniers ont remporté leur duel contre les Grecs pour la troisième fois de l’année, voire la quatrième si on compte le match amical de septembre. Et à chaque fois, c’était sur le parquet du Stade la paix et de l’amitié. Une victoire référence pour les hommes de Vassilis Spanoulis sur ce début de saison en EuroLeague. Mike James a marqué 23 points et distribué 10 passes décisives (29 d’évaluation), tandis que Alpha Diallo a tout simplement battu son record personnel en EuroLeague avec 27 unités.
Plus d’infos à venir…
« Dans les dernières minutes, on a haussé le niveau défensif, partagé la balle et rentré nos tirs. Honnêtement, on a fait un très bon match, parce que c’est dur de venir gagner ici. On s’est beaucoup affrontés depuis que je suis à Monaco, donc on se connaît bien… J’essaye de faire les bonnes lectures, même si ça ne marche pas toujours. Je trouve que j’ai bien joué aujourd’hui, j’espère pouvoir reproduire ça vendredi. On a fait un changement dans mon jeu. Je porte moins la balle qu’avant, donc à chaque fois que je l’ai, il faut que je sois agressif. »
Mike James à l’EuroLeague TV après la rencontre
