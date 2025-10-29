Pour la troisième fois de l’année, Monaco s’offre l’Olympiakos en Grèce !

L’Olympiakos face à Monaco, voilà une rivalité qui est en train de sérieusement tourner à l’avantage des Monégasques. Les deux clubs s’affrontaient ce mercredi dans un remake des demi-finales des Final Four 2025 et 2023 (1 victoire partout). Mais sur l’année 2025, c’est bel et bien la Roca Team qui domine les confrontations.

Ces derniers ont remporté leur duel contre les Grecs pour la troisième fois de l’année, voire la quatrième si on compte le match amical de septembre. Et à chaque fois, c’était sur le parquet du Stade la paix et de l’amitié. Une victoire référence pour les hommes de Vassilis Spanoulis sur ce début de saison en EuroLeague. Mike James a marqué 23 points et distribué 10 passes décisives (29 d’évaluation), tandis que Alpha Diallo a tout simplement battu son record personnel en EuroLeague avec 27 unités.

Plus d’infos à venir…