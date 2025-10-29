Recherche
Uncategorized

Nicolas Batum abonné à la même fiche statistique, Guerschon Yabusele blessé au genou…

Si Alex Sarr a brillé et Mohamed Diawara débuté, d'autres Français ont foulé les parquets de NBA dans un plus grand anonymat la nuit dernière. Ou sont malheureusement restés en civil, comme Guerschon Yabusele, touché au genou gauche...
00h00
Ici en défense sur Stephen Curry, Nicolas Batum a marqué 3 points lors de tous ses matchs de la saison

Crédit photo : © Neville E. Guard-Imagn Images

Alors que Mohamed Diawara est devenu le 56e français de l’histoire à jouer un match NBA, il fut surtout le seul parmi les trois tricolores des Knicks à fouler, brièvement, le parquet de Milwaukee (34 secondes). Si son coéquipier Pacôme Dadiet n’a toujours pas démarré sa saison, Guerschon Yabusele figurait lui malheureusement sur le bulletin de santé de New York.

En difficulté sur ses premiers matchs avec la franchise de Big Apple (1,7 point à 21%), le capitaine des Bleus était officiellement out pour le déplacement dans le Wisconsin. Il souffre d’une entorse du genou gauche, contractée lors du premier quart-temps face à Miami, ce qui peut expliquer sa terne performance (2 points à 1/6). Le temps de son indisponibilité n’a pas été révélé.

Si l’on excepte le record d’Alexandre Sarr, les autres Français de NBA n’ont pas tellement brillé la nuit dernière.

Dans la triste défaite des Clippers à Golden State (79-98), Nicolas Batum a individuellement connu une soirée comme toutes les précédentes, avec de nouveau 3 points au compteur. Quatre matchs joués, et quatre fois 3 points pour le Normand ! La moyenne est facile à faire.

Le quadruple-3 de Nicolas Batum

De leur côté, les tricolores des Hornets ont également coulé collectivement à Miami (117-144). Certes précieux défensivement, actif (6 rebonds) Tidjane Salaün a de nouveau éprouvé des difficultés à peser offensivement (3 points à 0/4).

Tidjane SALAÜN
Tidjane SALAÜN
3
PTS
6
REB
1
PDE
Logo NBA
MIA
144 117
CHA

Quant à Moussa Diabaté, il n’a pas su enchaîner après son double-double à Washington, coincé à 2 rebonds (et 8 points) en 19 minutes.

Moussa DIABATÉ
Moussa DIABATÉ
8
PTS
2
REB
0
PDE
Logo NBA
MIA
144 117
CHA
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
