Nicolas Batum abonné à la même fiche statistique, Guerschon Yabusele blessé au genou…

Alors que Mohamed Diawara est devenu le 56e français de l’histoire à jouer un match NBA, il fut surtout le seul parmi les trois tricolores des Knicks à fouler, brièvement, le parquet de Milwaukee (34 secondes). Si son coéquipier Pacôme Dadiet n’a toujours pas démarré sa saison, Guerschon Yabusele figurait lui malheureusement sur le bulletin de santé de New York.

En difficulté sur ses premiers matchs avec la franchise de Big Apple (1,7 point à 21%), le capitaine des Bleus était officiellement out pour le déplacement dans le Wisconsin. Il souffre d’une entorse du genou gauche, contractée lors du premier quart-temps face à Miami, ce qui peut expliquer sa terne performance (2 points à 1/6). Le temps de son indisponibilité n’a pas été révélé.

Yabusele knee sprain seems to occur about 3 minutes left in the 1st quarter He asked out after a few possessions, got checked out, returned for the 2nd quarter, then played about 6 minutes each in the 2nd & 3rd Now questionable for Tuesday pic.twitter.com/VTJMwJZC8H — New York Basketball (@NBA_NewYork) October 28, 2025

Si l’on excepte le record d’Alexandre Sarr, les autres Français de NBA n’ont pas tellement brillé la nuit dernière.

Dans la triste défaite des Clippers à Golden State (79-98), Nicolas Batum a individuellement connu une soirée comme toutes les précédentes, avec de nouveau 3 points au compteur. Quatre matchs joués, et quatre fois 3 points pour le Normand ! La moyenne est facile à faire.

De leur côté, les tricolores des Hornets ont également coulé collectivement à Miami (117-144). Certes précieux défensivement, actif (6 rebonds) Tidjane Salaün a de nouveau éprouvé des difficultés à peser offensivement (3 points à 0/4).

Quant à Moussa Diabaté, il n’a pas su enchaîner après son double-double à Washington, coincé à 2 rebonds (et 8 points) en 19 minutes.