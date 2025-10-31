Recherche
Betclic Élite

Cholet Basket à guichets fermés, mais freiné par sa salle : « Tous les curseurs sont à fond »

Betclic ÉLITE - Alors que Cholet Basket vient d’enchaîner son 33e match consécutif à guichets fermés à la Meilleraie, son directeur Cédric Colbaut a dressé un constat lucide : le club des Mauges ne pourra franchir un nouveau cap qu’avec sa future salle, indispensable à son développement économique.
00h00
Cholet Basket à guichets fermés, mais freiné par sa salle : « Tous les curseurs sont à fond »

Cholet fait le plein à chaque match à la Meilleraie

Crédit photo : FIBA

Cholet Basket vit une période faste sur le plan sportif et populaire. Trente-trois matchs de suite à guichets fermés à la Meilleraie, une dynamique budgétaire stable, une attractivité retrouvée auprès des partenaires… Pourtant, selon son directeur général Cédric Colbaut, interrogé par Ouest-France, le club ne peut plus croître sans un nouvel outil. La future salle apparaît comme le levier incontournable pour franchir un cap et rivaliser avec les références du championnat comme Bourg-en-Bresse.

Une Meilleraie pleine, mais qui atteint ses limites

Avec 33 rencontres consécutives à guichets fermés, Cholet Basket affiche une santé populaire exceptionnelle. Une fierté pour le club, mais aussi une contrainte, puisque cette saturation empêche toute progression en billetterie.

« On n’a plus beaucoup de latitude, tout est poussé à fond », confie Cédric Colbaut. Billetterie, partenariats, produits publicitaires : tout est optimisé, sans marge de manœuvre pour faire davantage. Le club des Mauges fonctionne à pleine capacité économique, ce qui limite son potentiel de croissance avant l’arrivée de la nouvelle salle.

La nouvelle salle, un passage obligé pour grandir

Pour le dirigeant, le constat est clair : « Aujourd’hui, il n’y a plus un club qui se développe sans infrastructure. Le seul levier, c’est l’outil et la manière dont on l’exploite. »

Le futur équipement, dont la communauté d’agglomération travaille encore les détails, doit permettre à Cholet Basket de changer de dimension. Objectif : passer d’un budget oscillant entre 6,2 et 7 millions d’euros à environ 8,5 voire 9 millions à terme, dans la lignée du modèle burgien. « On échange beaucoup avec Bourg-en-Bresse, c’est un club qui nous inspire. Leur salle a été un vrai déclencheur », souligne Colbaut.

Des partenaires toujours plus nombreux

Malgré la fin du naming Académie Gautier, remplacé par Pitch, le club continue d’attirer. Pas moins de 63 nouveaux partenaires ont rejoint le projet cet été annonce Cédric Colbaut. Un signe fort de l’intérêt suscité par la stabilité sportive et la perspective de la nouvelle infrastructure.

Une dynamique qui compense la perte du soutien du Conseil régional, et qui permet au club de maintenir sa masse salariale, tout en restant ambitieux pour les années à venir.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
