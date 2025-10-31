Recherche
NBA

Le Real Madrid engage un vétéran qui sort de 12 saisons en NBA

Alex Len signe au Real Madrid jusqu'en 2027. Le pivot ukrainien de 32 ans quitte la NBA après 12 saisons pour rejoindre l'EuroLeague et renforcer les options de Los Blancos au poste 5.
00h00
Le Real Madrid engage un vétéran qui sort de 12 saisons en NBA

Alex Len quitte la NBA pour découvrir l’EuroLeague avec le Real Madrid

Crédit photo : © Darren Yamashita-Imagn Images

Après 12 années passées en NBA, Alex Len (2,13m, 32 ans) entame un nouveau chapitre de sa carrière en signant au Real Madrid jusqu’à la fin de la saison 2026-2027. Le pivot ukrainien arrive dans la capitale espagnole pour épauler Walter Tavares et compenser le départ de Bruno Fernando, désormais joueur du Partizan Belgrade.

« C’est un grand honneur » pour l’ancien cinquième choix de draft

L’enthousiasme d’Alex Len est palpable concernant son arrivée chez Los Blancos. « Cela signifie tout. C’est un grand honneur », a-t-il déclaré lors de sa signature avec le géant de l’EuroLeague. « C’est un club avec une riche histoire qui s’étend sur des années. N’importe qui aimerait faire partie du Real Madrid. Quand vous voyez Real Madrid sur votre poitrine, cela signifie beaucoup. C’est l’un des clubs les plus importants d’Europe. »

Sélectionné cinquième au total par les Phoenix Suns lors de la draft NBA 2013, Len a disputé 690 matchs de saison régulière en NBA, compilant des moyennes de 6,7 points, 5,3 rebonds et 0,9 passe décisive. Il a également participé à 14 rencontres de playoffs avec des statistiques de 2,8 points et 2,5 rebonds par match.

Un renfort d’expérience pour l’EuroLeague et l’ACB

L’Ukrainien retrouve le circuit européen, lui qui a débuté sa carrière professionnelle à Dnipro en 2010-2011 avant de rejoindre l’Université du Maryland. « Je suis un joueur expérimenté qui a joué pour plusieurs équipes et entraîneurs. J’ai joué contre les meilleurs joueurs tous les jours pendant les 12 dernières années », souligne Len.

Son entraîneur Sergio Scariolo voit en lui un atout précieux : « C’est un joueur très intelligent. Il nous donne de la profondeur là où nous en avons besoin. » Len retrouvera également Trey Lyles, son ancien coéquipier aux Sacramento Kings avec qui il a disputé 97 matchs.

Concernant ses objectifs, le pivot ukrainien est clair : « Gagner autant de matchs que possible, des championnats, l’ACB, l’EuroLeague. Ce que j’apporte au Real Madrid, c’est un joueur avec une présence défensive, de la ténacité, qui joue dur et aide ses coéquipiers. » Après son large succès face au Fenerbahçe Istanbul ce jeudi, Madrid affiche un bilan de 4 victoires pour 4 défaites en EuroLeague et 3-1 en Liga Endesa.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
