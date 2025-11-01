Lorient revient en tête, Mahrez Karabi se révèle, Louis Marnette plante 32 points, Le Havre toujours impérial

Le CEP Lorient a frappé fort en dominant Tours (88-74) et revient à hauteur de Levallois et Les Sables Vendée (7 victoires, 2 défaites) en tête de la poule A. Dans la poule B, Le Havre continue sa marche parfaite (9/9) et compte désormais deux longueurs d’avance sur ses poursuivants Mulhouse, Fos Provence et Orchies, le BCO ayant été sèchement battu dans le choc de la journée.

Lorient relance la course à trois

Malgré un Jonathan Boucaud en feu (20 points en première mi-temps), Lorient a pris le dessus sur Tours et confirme son excellent début de saison (88-74). Dans le même temps, les deux leaders ont chuté : Les Sables Vendée se sont enlisés à Fougères (85-66), étouffés par la défense des Blues Brothers et l’activité d’un Kilian Incrédule à 18 points. « Les Sables se sont heurtés à notre intensité, les gars ont été exemplaires », s’est réjoui Mathieu Lemercier dans Ouest-France.

À Rennes, Levallois a également cédé (80-78) au terme d’un match intense, dominé par l’énergie bretonne. « Les gars ont fait un très gros match, on a réussi à rester lucides malgré quelques cafouillages de fin », a salué Bastien Demeuré, coach de l’Union Rennes Basket, dans Ouest-France.

Enfin, Toulouse a confirmé son redressement à Vitré (104-101 ap), emmené par un Louis Marnette exceptionnel à 32 points et 34 d’évaluation, dans un duel spectaculaire qui permet aux Toros d’afficher désormais un bilan positif (5-4).

Autre performance record, celle de Nathan Soliman avec 15 rebonds dans la défaite du Pôle France contre Chartres (-10).

Dans le bas de tableau, Val de Seine (2v-6d) a remporté le derby francilien à Poissy (1v-7d), malgré les 22 points de la recrue Brahim Dohou.

Le Havre en patron, Fos se relance fort

Dans la poule B, Le Havre poursuit sa domination sans partage. Le STB s’est imposé à domicile face au SCABB Lab (96-83) et signe une neuvième victoire en autant de rencontres, fort d’un collectif toujours aussi dense et discipliné.

Derrière, Fos Provence s’est offert un succès de prestige contre Orchies (94-77) dans une Halle Giuitta survoltée. Le jeune intérieur algarien Marhez Karabi (20 ans), deux matchs pros avant, a éclaboussé la rencontre de sa classe avec 20 points et 7 rebonds et 26 d’évaluation, poussant son entraîneur Emmanuel Schmitt à déclarer dans La Provence : « Mahrez a été énorme, pour ne pas dire monstrueux. Il a rendu la confiance qu’on a placée en lui ». A noter que Sadio Doucouré a joué son premier match de la saison pour les BYers.

Mulhouse, également vainqueur, complète le trio des poursuivants à 7 victoires et 2 défaites, tandis qu’Orchies rétrograde au même bilan après sa défaite dans le Sud.