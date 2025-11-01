Recherche
NM1

Lorient revient en tête, Mahrez Karabi se révèle, Louis Marnette plante 32 points, Le Havre toujours impérial

NM1 - Lorient a profité de la 9e journée de NM1 pour revenir à hauteur de Levallois et Les Sables Vendée en tête de la poule A, toutes trois désormais à 7 victoires et 2 défaites. Dans la poule B, Le Havre continue son sans-faute (9/9) et creuse l'écart, tandis que Fos Provence a frappé un grand coup en dominant Orchies.
00h00
Lorient revient en tête, Mahrez Karabi se révèle, Louis Marnette plante 32 points, Le Havre toujours impérial

Lorient revient en tête de la poule A de NM1

Crédit photo : CEP Lorient Breizh Basket

Le CEP Lorient a frappé fort en dominant Tours (88-74) et revient à hauteur de Levallois et Les Sables Vendée (7 victoires, 2 défaites) en tête de la poule A. Dans la poule B, Le Havre continue sa marche parfaite (9/9) et compte désormais deux longueurs d’avance sur ses poursuivants Mulhouse, Fos Provence et Orchies, le BCO ayant été sèchement battu dans le choc de la journée.

Lorient relance la course à trois

Malgré un Jonathan Boucaud en feu (20 points en première mi-temps), Lorient a pris le dessus sur Tours et confirme son excellent début de saison (88-74). Dans le même temps, les deux leaders ont chuté : Les Sables Vendée se sont enlisés à Fougères (85-66), étouffés par la défense des Blues Brothers et l’activité d’un Kilian Incrédule à 18 points. « Les Sables se sont heurtés à notre intensité, les gars ont été exemplaires », s’est réjoui Mathieu Lemercier dans Ouest-France.

À Rennes, Levallois a également cédé (80-78) au terme d’un match intense, dominé par l’énergie bretonne. « Les gars ont fait un très gros match, on a réussi à rester lucides malgré quelques cafouillages de fin », a salué Bastien Demeuré, coach de l’Union Rennes Basket, dans Ouest-France.

Enfin, Toulouse a confirmé son redressement à Vitré (104-101 ap), emmené par un Louis Marnette exceptionnel à 32 points et 34 d’évaluation, dans un duel spectaculaire qui permet aux Toros d’afficher désormais un bilan positif (5-4).

Louis MARNETTE
Louis MARNETTE
32
PTS
5
REB
5
PDE
Logo NM1
VIT
101 104
TOU

Autre performance record, celle de Nathan Soliman avec 15 rebonds dans la défaite du Pôle France contre Chartres (-10).

Nathan SOLIMAN
Nathan SOLIMAN
11
PTS
15
REB
5
PDE
Logo NM1
PFB
72 82
CHA

Dans le bas de tableau, Val de Seine (2v-6d) a remporté le derby francilien à Poissy (1v-7d), malgré les 22 points de la recrue Brahim Dohou.

NM1 – Journée 9
31/10/2025
PFB Pôle France
72 82
CHA Chartres
ANG Angers
65 63
TAR Tarbes-Lourdes
POI Poissy
81 85
VDS Val de Seine Basket
REN Rennes
80 78
LEV Levallois
LOR Lorient
88 74
TOU Tours
VIT Vitré
101 104
TOU Toulouse
FOU Pays de Fougères
85 66
SAB Sables Vendée Basket

Le Havre en patron, Fos se relance fort

Dans la poule B, Le Havre poursuit sa domination sans partage. Le STB s’est imposé à domicile face au SCABB Lab (96-83) et signe une neuvième victoire en autant de rencontres, fort d’un collectif toujours aussi dense et discipliné.

Derrière, Fos Provence s’est offert un succès de prestige contre Orchies (94-77) dans une Halle Giuitta survoltée. Le jeune intérieur algarien Marhez Karabi (20 ans), deux matchs pros avant, a éclaboussé la rencontre de sa classe avec 20 points et 7 rebonds et 26 d’évaluation, poussant son entraîneur Emmanuel Schmitt à déclarer dans La Provence : « Mahrez a été énorme, pour ne pas dire monstrueux. Il a rendu la confiance qu’on a placée en lui ». A noter que Sadio Doucouré a joué son premier match de la saison pour les BYers.

Marhz KARABI
Marhz KARABI
20
PTS
7
REB
2
PDE
Logo NM1
FOS
94 77
ORC

Mulhouse, également vainqueur, complète le trio des poursuivants à 7 victoires et 2 défaites, tandis qu’Orchies rétrograde au même bilan après sa défaite dans le Sud.

NM1 – Journée 9
31/10/2025
LYO LyonSO
101 61
CHA Charleville-Méz.
LOO Loon Plage
79 84
MUL Mulhouse Mustangs
MET Metz
62 68
BOU Boulogne-sur-Mer
STB Le Havre
96 83
SCA SCABB Lab
FOS Fos Provence
94 77
ORC Orchies
BER Berck Rang du Fliers
80 75
SAL Pays Salonais Basket 13
SVB Saint-Vallier
79 66
BES Besançon
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
