NBA

Zaccharie Risacher solide dans la victoire d’Atlanta à Indiana

NBA - Zaccharie Risacher a inscrit 13 points dans la victoire des Atlanta Hawks sur le parquet des Indiana Pacers (128-108). Le Français a participé activement à ce succès qui permet à son équipe d’équilibrer son bilan à 3 victoires pour 3 défaites.
00h00
Résumé
Zaccharie Risacher solide dans la victoire d'Atlanta à Indiana

Zaccharie Risacher a marqué 13 points en deuxième mi-temps contre Indiana

Crédit photo : © Trevor Ruszkowski-Imagn Images

Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a signé une belle deuxième mi-temps ce vendredi avec les Atlanta Hawks. L’ailier français a livré une prestation intéressante lors de la victoire de son équipe à Indiana (128-108), dans un match comptant pour la NBA Cup.

Atlanta s’impose sans Trae Young

Privés de leur meneur vedette Trae Young (entorse du genou droit), les Hawks ont trouvé d’autres solutions offensives pour dominer des Pacers décimés. Jalen Johnson a brillé avec 22 points et 13 rebonds, tandis que Nickeil Alexander-Walker a ajouté 21 points.

En face, Indiana, toujours sans Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin, Andrew Nembhard ou encore Obi Toppin, n’a pas pu rivaliser malgré les 18 points de Pascal Siakam.

Risacher monte en puissance

Titulaire à nouveau, Zaccharie Risacher a joué 22 minutes, compilant 13 points à 5/12 aux tirs, 1 rebond et 1 passe décisive. Il a marqué tous ses points en deuxième mi-temps.

Zaccharie RISACHER
Zaccharie RISACHER
13
PTS
1
REB
1
PDE
Logo NBA
IND
108 128
ATL

Le Lyonnais a profité de l’absence de Trae Young pour obtenir davantage de responsabilités offensives, après ses matches à 2 et 8 contre Chicago et Brooklyn. Son activité et son adresse extérieure ont contribué à la large victoire d’Atlanta, qui a creusé l’écart dans le troisième quart-temps (34-17).

Les Hawks de retour à l’équilibre

Avec ce succès, les Hawks présentent désormais un bilan équilibré (3 victoires, 3 défaites), alors qu’Indiana – finaliste en juin – reste lanterne rouge à 0-5. Les coéquipiers de Risacher tenteront d’enchaîner dimanche sur le parquet de Cleveland.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
