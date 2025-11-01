Zaccharie Risacher solide dans la victoire d’Atlanta à Indiana

Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a signé une belle deuxième mi-temps ce vendredi avec les Atlanta Hawks. L’ailier français a livré une prestation intéressante lors de la victoire de son équipe à Indiana (128-108), dans un match comptant pour la NBA Cup.

Atlanta s’impose sans Trae Young

Privés de leur meneur vedette Trae Young (entorse du genou droit), les Hawks ont trouvé d’autres solutions offensives pour dominer des Pacers décimés. Jalen Johnson a brillé avec 22 points et 13 rebonds, tandis que Nickeil Alexander-Walker a ajouté 21 points.

En face, Indiana, toujours sans Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin, Andrew Nembhard ou encore Obi Toppin, n’a pas pu rivaliser malgré les 18 points de Pascal Siakam.

Risacher monte en puissance

Titulaire à nouveau, Zaccharie Risacher a joué 22 minutes, compilant 13 points à 5/12 aux tirs, 1 rebond et 1 passe décisive. Il a marqué tous ses points en deuxième mi-temps.

Le Lyonnais a profité de l’absence de Trae Young pour obtenir davantage de responsabilités offensives, après ses matches à 2 et 8 contre Chicago et Brooklyn. Son activité et son adresse extérieure ont contribué à la large victoire d’Atlanta, qui a creusé l’écart dans le troisième quart-temps (34-17).

Zacch is COOKING in the second half 🥘🍳 He has 13 PTS since the break pic.twitter.com/ik3h2lSSnS — Atlanta Hawks (@ATLHawks) November 1, 2025

Les Hawks de retour à l’équilibre

Avec ce succès, les Hawks présentent désormais un bilan équilibré (3 victoires, 3 défaites), alors qu’Indiana – finaliste en juin – reste lanterne rouge à 0-5. Les coéquipiers de Risacher tenteront d’enchaîner dimanche sur le parquet de Cleveland.