1/11 aux tirs mais la victoire face au leader : Evan Fournier peine à trouver son adresse en ce début de saison

Evan Fournier (1,98 m, 33 ans) n’a pas encore retrouvé le rythme qui avait fait de lui l’un des cadres de l’Olympiakos la saison passée. Prolongé à prix d’or à l’intersaison, le Français, gêné par des pépins physiques, traverse un passage difficile sur le plan offensif. Ce vendredi, lors de la victoire des siens contre l’Hapoël Tel-Aviv (62-58), il n’a inscrit que 3 points à 1/11 aux tirs (dont 1/7 à 3-points), mais son coach Geórgios Bartzókas a tenu à lui maintenir sa confiance, le laissant 33 minutes sur le parquet.

Evan Fournier, toujours en quête d’adresse

Après cinq journées d’EuroLeague disputées (sur huit possibles), Evan Fournier tourne à 7,6 points de moyenne avec seulement 25,5% de réussite aux tirs, dont 16,7% à 3-points. Des statistiques loin de ses standards habituels. Déjà maladroit face à Monaco en milieu de semaine (0/6 à 3-points, avec un gros écart en entrée de money time), l’arrière tricolore a une nouvelle fois connu une soirée difficile face au leader du classement avant la rencontre, l’Hapoël Tel-Aviv.

Evan Fournier had a double week he’ll definitely want to forget😐 Across both games, Fournier totaled: •5PTS

•2/18 FG

•1/5 2P

•1/13 3P

•-6 PIR All this in 27:45 minutes per game in the double week All that came in 27:45 minutes per game during the double week. Evan… pic.twitter.com/F65rAYFEnG — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) October 31, 2025

Mais le joueur passé par Charenton, conscient de ses difficultés, continue de s’investir dans d’autres domaines : 3 rebonds, 5 passes décisives et une défense solide lors d’un match fermé où chaque possession comptait.

L’Olympiakos retrouve son ADN défensif

Le succès du club grec (62-58) s’est avant tout construit sur une performance défensive d’exception. Sous l’impulsion de Thomas Walkup et Nikola Milutinov, les hommes de Bartzókas ont limité la meilleure attaque d’EuroLeague à seulement 58 points, dont 4 dans le troisième quart-temps. Un retour aux fondamentaux salué par le coach : « Ils ont marqué 4 points dans le troisième quart et 19 sur la deuxième mi-temps. C’est la deuxième meilleure attaque d’EuroLeague. Les tenir à 58 points, c’est une vraie performance. »

Grâce à ce succès, l’Olympiakos remonte à la 4e place du classement (5 victoires – 3 défaites), à égalité avec Monaco, Valence, le Panathinaïkos et Barcelone.

Frank Ntilikina discret, mais présent

Entré en cours de match, Frank Ntilikina a lui aussi connu des difficultés offensives (2 points à 1/5 aux tirs, 4 balles perdues en 16 minutes), mais a participé à l’effort collectif sur le plan défensif. Le staff grec compte sur lui pour densifier la rotation extérieure, surtout en attendant que Fournier retrouve son efficacité et sa confiance.

Un rôle élargi pour Fournier malgré tout

Si les chiffres ne sont pas encore au rendez-vous, Evan Fournier garde la confiance de Bartzókas. Son temps de jeu conséquent (33 minutes, le plus élevé de l’équipe) témoigne d’un rôle important au-delà du scoring. L’Olympiakos, fidèle à sa philosophie collective, veut miser sur son expérience pour la suite de la saison.

Le public du Pirée espère désormais que le Français retrouvera bientôt la main chaude, alors que se profile une série de gros matches à venir en EuroLeague.