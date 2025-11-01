Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Tyren Johnson, « le roi du Jeu de paume », de retour à Blois ce samedi

ELITE 2 - L’ADA Blois va vivre une soirée particulière ce samedi face à Évreux avec le retour de Tyren Johnson, véritable légende du club, attendu pour un moment d’émotion avant le match.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tyren Johnson, « le roi du Jeu de paume », de retour à Blois ce samedi

Tyren Johnson est de retour à Blois

Crédit photo : Tuan Nguyen

Tyren Johnson (2,02 m, 37 ans) sera présent au Jeu de paume ce samedi 1er novembre à l’occasion de la rencontre entre l’ADA Blois et Évreux. L’Américain, MVP de Pro B en 2018 et figure emblématique du club blésois, reviendra dans une salle où il a tout connu raconte La Nouvelle République.

Un retour symbolique pour Tyren Johnson

Six saisons sous le maillot blésois, des montées refusées puis enfin l’accession en Betclic ÉLITE en 2022 : Tyren Johnson a marqué l’histoire de l’ADA Blois. Surnommé « le roi du Jeu de paume » par les supporteurs, il a laissé une trace indélébile au club, jusqu’à donner son nom au parquet de la salle.

Parti ensuite à Nancy puis en Allemagne, il sort d’une expérience au Mexique, à Chihuahua. Son équipe des Dorados a été sorties en quarts de finale des playoffs, la semaine dernière. Ce vendredi, il sera de retour dans le Loir-et-Cher, non pas pour jouer mais pour saluer une dernière fois un public qui l’a toujours soutenu.

Un moment d’émotion avant Blois – Évreux

Avant l’entre-deux, dès 18 h 15, un temps sera consacré à la rencontre entre Tyren Johnson et les fans blésois. Le club promet une ambiance à la fois festive et nostalgique, dans l’esprit d’Halloween.

Cette soirée marquera aussi les retrouvailles avec un autre ancien de l’ADA : Alexis Tanghe (2,08 m, 35 ans), désormais sous les couleurs d’Évreux. Un symbole supplémentaire pour un match chargé d’histoire et d’émotions.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Blois
Blois
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Zaccharie Risacher a marqué 13 points en deuxième mi-temps contre Indiana
NBA
00h00Zaccharie Risacher solide dans la victoire d’Atlanta à Indiana
Tyren Johnson est de retour à Blois
ELITE 2
00h00Tyren Johnson, « le roi du Jeu de paume », de retour à Blois ce samedi
ELITE 2
00h00Un derby féroce tombe dans les mains de Vichy, Orléans confirme sa première place, Challans sa dernière
Betclic ELITE
00h00Nanterre sans pitié avec Saint-Quentin pour le retour de Julien Mahé à Pierre Ratte
ELITE 2
00h00Caen stoppe sa série noire en résistant à l’Élan Béarnais
Mike James a signé un match de patron dans la victoire de Monaco contre le Panathinaïkos Athènes 1
EuroLeague
00h00Après l’Olympiakos, le Panathinaïkos ; Monaco réalise sa première double week 100% victorieuse
Boris Dallo reste à Saint-Quentin jusqu'au 5 décembre
Betclic ELITE
00h00Boris Dallo prolongé par Saint-Quentin, un autre mouvement dans l’effectif à l’étude
NBA
00h00La troisième année de Zaccharie Risacher aussi validée par Atlanta
Adam Atamna avec l'ASVEL en EuroLeague sur le parquet de l'Etoile Rouge de Belgrade
Betclic ELITE
00h00[Analyse] Adam Atamna, le jeune sniper de l’ASVEL qui fascine déjà
NBA
00h00Le Real Madrid engage un vétéran qui sort de 12 saisons en NBA
1 / 0
Livenews NBA
Zaccharie Risacher a marqué 13 points en deuxième mi-temps contre Indiana
NBA
00h00Zaccharie Risacher solide dans la victoire d’Atlanta à Indiana
NBA
00h00La troisième année de Zaccharie Risacher aussi validée par Atlanta
NBA
00h00Le Real Madrid engage un vétéran qui sort de 12 saisons en NBA
Rudy Gobert compte poursuivre sa carrière internationale avec l'équipe de France
NBA
00h00Rudy Gobert veut finir en Bleu avec une médaille d’or olympique
Bilal Coulibaly au tir contre Oklahoma City
NBA
00h00Bilal Coulibaly signe un retour convaincant face au champion en titre
NBA
00h0040 d’évaluation pour Victor Wembanyama, et les Spurs en 5-0 pour… la première fois de leur histoire !
Alexandre Sarr
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly confirmés par Washington
Nikola Topic
NBA
00h00Nikola Topic, diagnostiqué d’un cancer des testicules, débute une chimiothérapie
Nolan Traore a joué plus de 20 minutes contre Houston mardi
NBA
00h00Nolan Traoré envoyé en G-League par Brooklyn
NBA
00h00Bilal Coulibaly de retour à la compétition : les 19 Français de NBA sont opérationnels !
1 / 0