Tyren Johnson, « le roi du Jeu de paume », de retour à Blois ce samedi

Tyren Johnson (2,02 m, 37 ans) sera présent au Jeu de paume ce samedi 1er novembre à l’occasion de la rencontre entre l’ADA Blois et Évreux. L’Américain, MVP de Pro B en 2018 et figure emblématique du club blésois, reviendra dans une salle où il a tout connu raconte La Nouvelle République.

Un retour symbolique pour Tyren Johnson

Six saisons sous le maillot blésois, des montées refusées puis enfin l’accession en Betclic ÉLITE en 2022 : Tyren Johnson a marqué l’histoire de l’ADA Blois. Surnommé « le roi du Jeu de paume » par les supporteurs, il a laissé une trace indélébile au club, jusqu’à donner son nom au parquet de la salle.

Parti ensuite à Nancy puis en Allemagne, il sort d’une expérience au Mexique, à Chihuahua. Son équipe des Dorados a été sorties en quarts de finale des playoffs, la semaine dernière. Ce vendredi, il sera de retour dans le Loir-et-Cher, non pas pour jouer mais pour saluer une dernière fois un public qui l’a toujours soutenu.

Un moment d’émotion avant Blois – Évreux

Avant l’entre-deux, dès 18 h 15, un temps sera consacré à la rencontre entre Tyren Johnson et les fans blésois. Le club promet une ambiance à la fois festive et nostalgique, dans l’esprit d’Halloween.

Cette soirée marquera aussi les retrouvailles avec un autre ancien de l’ADA : Alexis Tanghe (2,08 m, 35 ans), désormais sous les couleurs d’Évreux. Un symbole supplémentaire pour un match chargé d’histoire et d’émotions.