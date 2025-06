Cinq ans après, Tyren Johnson signe (enfin) à Chihuahua, Sadio Doucouré le suit !

Souvenez-vous, c’était il y a cinq ans, en juin 2020. À l’occasion d’une conférence de presse chargée en émotion organisée par l’ADA Blois, Julien Monclar, le directeur sportif, annonçait le départ de Tyren Johnson pour le Mexique. « Le meilleur joueur de l’histoire » s’envolait alors pour les Dorados de Chihuahua. Un départ outre-Atlantique qui s’expliquait par un rapprochement familial car sa future équipe se trouvait à 2h30 d’Edgard, son lieu de naissance en Louisiane, et là où réside toujours ses proches. Mais un mois plus tard, volte-face à la surprise générale ! À la suite d’incompréhensions entre les deux parties, l’Américain, champion et MVP de Pro B en 2018, cassait son contrat et… prolongeait finalement son aventure dans le Loir-et-Cher, avec son club de cœur (6 saisons au total entre 2017 et 2023).

Cinq ans plus tard, le chapitre s’est de nouveau rouvert avec Chihuahua et cette fois-ci… pas de retournement de situation. Le Louisianais, dont le maillot a été retiré par l’ADA et le parquet du Jeu de Paume baptisé en son nom, va redécouvrir les joies de la LNBP, le championnat mexicain. En effet, juste avant de s’installer sur les bords de la Loire, Tyren Johnson avait porté le maillot de Soles de Ojinaga, un autre club de l’état de Chihuahua, situé à 250 km de celui au sein duquel l’ancien Toulonnais ou Rémois va (enfin) poser ses valises.

Le vétéran américain (36 ans) pourrait une fois de plus se montrer dominant, comme il a su le montrer encore cette saison avec Syntainics MBC (basé à Weissenfels), quart de finaliste des play-offs de BBL, éliminé logiquement par le Bayern Munich (3-0).

PROFIL JOUEUR Tyren JOHNSON Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 36 ans (24/07/1988) Nationalités: Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL PTS 11,3 #54 REB 3,3 #92 PD 2,1 #64

Sadio Doucouré, de la fraîcheur islandaise à la chaleur mexicaine

Tyren Johnson pourra en tout cas parler de ses souvenirs français avec… Sadio Doucouré (2,01 m, 32 ans). Le natif de Corbeil-Essonnes continue son petit tour du monde entamé il y a un an et demi.

Après avoir découvert le Kosovo, disputé la BAL avec le célèbre club tunisien de l’US Monastir et plus récemment évolué en Islande, où son équipe de Tindastoll, situé dans la ville de Sauðárkrókur, s’est inclinée en finale du championnat (16 points de moyenne sur la saison), le Franco-Malien prend donc la direction des Dorados de Chihuahua. L’ancien joueur de Cognac, Orchies, Roanne, Vichy-Clermont, Châlons-Reims, Boulogne-Levallois, Antibes, Fos et Nanterre fera valoir ses grandes qualités athlétiques pour faire lever les foules mexicaines !