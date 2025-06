Clarince Djaldi-Tabdi quitte Basket Landes pour Salamanque

Après trois saisons à Basket Landes, dont elle était la capitaine, l’internationale française Clarince Djaldi-Tabdi (1,84 m, 29 ans) s’est engagée avec l’Avenida Salamanque, a annoncé le club espagnol dans un communiqué.

OFICIAL 🚨 CLARINCE DJALDI TABDI, una campeona de Francia para el interior de @CBAvenida Bienvenue, CLARINCE 💙

🎨 @MonsterMondays_ ➕ https://t.co/YXdzyOFRhh pic.twitter.com/Z5BrAf6ZUs — Perfumerías Avenida (@CBAvenida) June 19, 2025

Première expérience à l’étranger

Le club de Salamanque a salué son arrivée, se félicitant d’avoir signé une poste 4 “douée physiquement et athlétiquement, dotée d’une intensité offensive et défensive remarquable, d’une grande menace extérieure et d’une grande capacité de déplacement dans la raquette. Une joueuse indispensable à chaque équipe pour compléter le secteur intérieur de Salamanque”, s’est enthousiasmé le club. En Espagne, Clarince Djaldi-Tabdi jouera l’Euroleague, et retrouvera son ancienne coéquipière landaise Regan Magarity. Elle disputera également sa première saison hors de l’Hexagone.

Clarince Djaldi-Tabdi quitte Basket Landes sur la meilleure des notes : un titre de champion de France 2025, après une finale face à Tarbes. Malgré des statistiques en légère baisse par rapport à la saison précédente, l’intérieure française était toujours précieuse dans le groupe landais, aussi bien dans le leadership que pour son apport dans la raquette. Elle valait encore 7,1 points et 3,7 rebonds en 22 minutes de moyenne en La Boulangère Wonderligue. Sa saison lui a valu d’être convoquée dans la liste élargie de l’Équipe de France en vue de l’Eurobasket féminin, mais elle n’a finalement pas été retenue dans les 12 qui ont pris la direction de la Grèce.