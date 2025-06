James Borrego dans le viseur des Knicks après les entretiens avec Brown et Jenkins

Les New York Knicks continuent leur recherche d’un nouvel entraîneur principal et auraient « évoqué l’idée » d’interviewer James Borrego, actuellement entraîneur assistant des New Orleans Pelicans, selon The Athletic. Cette piste s’ajoute aux candidatures déjà avancées de Mike Brown et Taylor Jenkins.

Brown et Jenkins en pole position, Borrego en embuscade

Les dirigeants des Knicks ont déjà mené des entretiens « impressionnants » avec l’ancien entraîneur des Sacramento Kings Mike Brown et l’ex-coach des Memphis Grizzlies Taylor Jenkins « sur plusieurs jours ». Ces deux candidats sont actuellement considérés comme les favoris pour succéder à Tom Thibodeau, licencié le 3 juin dernier.

Cependant, la franchise new-yorkaise n’a pas fait une croix sur l’idée d’échanger avec James Borrego. L’ancien entraîneur de Charlotte possède une solide expérience en NBA, avec notamment un passage de quatre saisons chez les Hornets entre 2018 et 2022, où il a compilé 138 victoires en 301 rencontres. Il avait également assuré l’intérim à Orlando lors de 30 matches en 2014-15.

Un profil offensif pour les Knicks

Borrego est reconnu « dans la ligue pour sa créativité offensive et son approche axée sur l’analytique ». Cette réputation pourrait séduire les Knicks, qui ont affiché la 5e attaque de la NBA lors de la saison 2024-25 avec un bilan de 51-31. La franchise a atteint les finales de Conférence Est pour la première fois depuis 2000, s’inclinant face aux Indiana Pacers en six matches.

L’ancien assistant de Gregg Popovich à San Antonio, avec qui il a remporté deux titres NBA en 2005 et 2007, était également dans la course pour les postes à Cleveland, Los Angeles et Detroit en 2024. Il avait finalement retiré son nom de la liste des Pistons pour rester dans le staff des Pelicans, poste qu’il occupe depuis deux ans.

Les Knicks ont également tenté d’interviewer plusieurs entraîneurs actuellement en poste, notamment Jason Kidd des Dallas Mavericks, mais se sont heurtés à des refus. La recherche se poursuit alors que la franchise cherche à capitaliser sur sa saison prometteuse.