Tyrese Haliburton blessé au tendon d’Achille lors du Game 7 des Finales NBA

Finaliste malheureux face à Oklahoma City, le cauchemar des Indiana Pacers s’était matérialisé dès les premières minutes du Game 7 des Finals NBA 2025. Tyrese Haliburton, la star de l’équipe, s’est effondré sur le parquet du Thunder après une blessure sans contact au tendon d’Achille droit, mettant fin prématurément à son match et potentiellement à sa saison 2025-2026.

La blessure est survenue à 4 minutes et 34 secondes de la fin du premier quart-temps, alors que Haliburton tentait de pénétrer vers le panier. Sans aucun contact avec un adversaire, le meneur s’est immédiatement écroulé, frappant le parquet de frustration et criant de douleur. Les images montrent clairement que quelque chose a cédé au niveau de sa jambe droite.

Un début de match prometteur brutalement interrompu

Ironiquement, Haliburton réalisait un excellent début de rencontre avant sa blessure. En seulement sept minutes de jeu, il avait déjà inscrit 9 points en réussissant 3 de ses 4 tentatives à 3-points. Cette performance prometteuse contrastait avec ses difficultés récentes dans ces Finals.

Le père d’Haliburton a confirmé à Lisa Salters d’ESPN que son fils souffrait d’une blessure au tendon d’Achille, mais qu’il était « de bonne humeur et regardait le match depuis les vestiaires ». Cette blessure fait suite à une élongation du mollet droit subie lors du Game 5, qui l’avait déjà handicapé lors des deux derniers matchs.

Malgré la douleur persistante, Haliburton avait insisté pour jouer ce Game 7 décisif. « Je suis à peu près dans la même situation qu’avant le Game 6, un peu raide, un peu endolori », avait-il déclaré samedi. « J’essaie de m’en occuper du mieux que je peux, mais je serai prêt pour le Game 7. »

Une vague d’émotion dans le monde du basket

La blessure d’Haliburton a provoqué une vague d’émotion dans tout le monde du basketball. LeBron James a été parmi les premiers à réagir sur les réseaux sociaux avec un message explicite : « F—!!!!!!!!! ». Patrick Mahomes, Trae Young, Jalen Brunson et de nombreuses autres stars ont elles aussi apporté leur soutien au joueur de 25 ans.

Shai Gilgeous-Alexander, la star adverse du Thunder, a également exprimé sa compassion quant à la seule ombre au tableau de sa soirée : « Mon cœur s’est serré pour lui. Je ne peux pas imaginer jouer le plus grand match de ma vie et que quelque chose comme ça arrive. C’est si malheureux. Ce n’est pas juste. La compétition n’est parfois pas juste. Je me sentais si mal pour lui… Mes prières l’accompagnent, c’est sûr. »

Sans leur meneur vedette, les Pacers n’ont pas su tenir le rythme imposé par Oklahoma City, qui remporte le premier titre de son histoire.