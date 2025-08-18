Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
LBWL

Tarbes accepte de repartir en NF1 pour la saison 2025-2026

NF1 - Condamné à une rétrogradation administrative en raison de sa situation financière, le Tarbes Gespe Bigorre a annoncé accepter de repartir en NF1 pour le prochain exercice 2025-2026.
|
00h00
Résumé
Tarbes accepte de repartir en NF1 pour la saison 2025-2026

Tarbes quitte donc La Boulangère Wonderligue pour la NF1.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Le Tarbes Gespe Bigorre devrait bien repartir en NF1. Le dernier finaliste de Boulangère Wonderligue, condamnée à une rétrogradation administrative en régional en première instance en raison de sa situation financière, a accepté la proposition de la FFBB de repartir finalement en NF1. Le club va devoir présenter un budget qui devra être validé par la commission de contrôle de gestion.

Un engagement en LF2 refusé

Après avoir acté son non-engagement en Ligue, le TGB avait entamé “l’élaboration d’un plan pluriannuel […] en collaboration avec la FFBB” pour sauver le club. Pour rappel, le TGB affichait un déficit structurel de « 195 000 euros », qu’il justifiait par « les dépenses liées à la participation à l’Eurocup et par les primes de résultat occasionnées par le titre de vice-championne de France ».

Ainsi, Tarbes a accepté la proposition de la FFBB de repartir en NF1. Néanmoins, dans son communiqué, le club tarbais indique que « les dirigeants du TGB avaient cependant proposé un engagement en Ligue 2 alors que le club de Rouen Bihorel a été recalé par la commission de contrôle de gestion et que la FFBB recherche toujours une quatorzième équipe pour cette division. » 

LIRE AUSSI

Désormais, les dirigeants du Tarbes Gespe Bigorre vont devoir s’atteler à préparer rapidement la saison à venir en NF1. Avec sa situation, le club a logiquement vu beaucoup de joueuses partir, comme sa meilleure joueuse Murjanatu Musa du côté de Basket Landes par exemple. Il devrait pouvoir compter sur deux joueuses, en attendant plusieurs recrues : « C’est autour de Nancy Fora qui a manifesté un vif intérêt à continuer de défendre le projet du club et de Magali Mendy (en discussion) que doit se construire l’équipe bigourdanne », est-il écrit dans le communiqué. « A ces éléments pourront être ajoutées 4 recrues (c’est le nombre de joueuses qu’autorise le règlement fédéral) et quelques jeunes joueuses du centre de formation. »

LIRE AUSSI

Encore un infime espoir pour LBWL

Le Tarbes Gespe Bigorre garde cependant un infime espoir de retrouver La Boulangère Wonderligue, la saisine auprès du Tribunal Administratif suivant toujours son cours. Mais à la mi-août, il est plus que temps de préparer la (très) probable éventualité de ne plus évoluer en première division…

 

Le communiqué du Tarbes Gespe Bigorre : 

Alors qu’il était relégué en première instance au niveau régional, le TGB s’est vu proposer par courrier officiel ce jeudi 14 août la possibilité d’intégrer une des deux poules de NF1 correspondant à la troisième division fédérale. Cette proposition est accompagnée de l’opportunité de maintenir en l’état et à titre exceptionnel le centre de formation qui a réussi à conserver 16 de ses joueuses malgré un été tumultueux.

Une proposition acceptée par le club qui va maintenant présenter un budget qui devra être validé par la commission de contrôle de gestion.

Les dirigeants du TGB avaient cependant proposé un engagement en Ligue 2 alors que le club de Rouen Bihorel a été recalé par la commission de contrôle de gestion et que la FFBB recherche toujours une quatorzième équipe pour cette division.

Le règlement sportif spécifique à la Ligue 2 (recrutement illimité, 4 joueuses de moins de 23 ans, 2 étrangères) aurait largement facilité le travail de François Gomez et son staff à la construction d’une équipe ambitieuse pour ce niveau de compétition.

Cette relégation en NF1 voit l’effectif amputé d’un grand nombre de ses joueuses. C’est autour de Nancy Fora qui a manifesté un vif intérêt à continuer de défendre le projet du club et de Magali Mendy (en discussion) que doit se construire l’équipe bigourdanne. A ces éléments pourront être ajoutées 4 recrues (c’est le nombre de joueuses qu’autorise le règlement fédéral) et quelques jeunes joueuses du centre de formation.

Une lourde tâche à laquelle s’est attelé le staff tarbais, accompagné de ses dirigeants, dans un état d’esprit combatif et résilient pour sauver l’ institution d’une mort annoncée par certains depuis le mois d’avril.

Nous restons mobilisés et remercions les salariés, les bénévoles, nos partenaires et toutes celles et ceux qui continuent avec bienveillance de soutenir le club dans ce combat. Le TGB a besoin de la mobilisation générale de ses partenaires institutionnels et privés pour rebondir vers un nouveau projet ambitieux qui ramènera le TGB en Wonderleague La Boulangère.

Il faut noter que la saisine auprès du Tribunal Administratif demandant la réintégration du TGB en Wonderleague La Boulangère suit son cours.

 

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
NF1
NF1
Suivre
Tarbes
Tarbes
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
johndoe
belle solidarité de la fédération francaise de basket landes.....
Répondre
(0) J'aime
johndoe
ce championnat n'a plus aucun interet,toutes les meilleurs joueuses s'en vont...beaucoup de club sont surendettés ,les repéchages par la fédé sont sélectifs et orientés..la roche avec "gauthier"..l'asvel avec "parker"..par contre tarbes n'avait personne a la fédération francaise de basket landes...c'est ballot.mais bon ,vu le nombre de commentaires..la boulangere wonderligue, tout le monde s'en fout......
Répondre
(0) J'aime
Livenews
tarbes NF1
La Boulangère Wonderligue
00h00Tarbes accepte de repartir en NF1 pour la saison 2025-2026
Abonnez-vous à BeBasket pour nous soutenir et bénéficier d'une expérience de lecture bien plus agréable
Médias
00h00Soutenir BeBasket en s’abonnant, c’est faire vivre un média 100% indépendant dédié au basket français
hawkins allemagne
À l’étranger
00h00Relégué avec le Stade Rochelais, Ryan Hawkins va découvrir l’Allemagne
ELITE 2
00h00L’Alliance Sport Alsace recherche encore deux profils pour boucler son recrutement
markkanen finlande
EuroBasket
00h00Lauri Markkanen poursuit son incroyable préparation avec la Finlande : 121 points inscrits en trois matchs !
sifferlin ncaa
NCAA
00h00Désireux de rester en France, Léon Sifferlin suit finalement la mouvance vers la NCAA
batum colo carrière france
Équipe de France
00h00Nicolas Batum et Nando De Colo honorés pour leur carrière avec la France : « Ça clôt vraiment l’histoire »
EuroBasket
00h00“Il nous fallait quelque chose de différent” : Frédéric Fauthoux revient sur son choix des 12 pour l’Euro, sans Nadir Hifi
vince hunter russie
À l’étranger
00h00Vince Hunter (ex-Metropolitans 92) va connaître un 4e club en Russie
EuroBasket U16 Féminin
00h00Les U16 Françaises relèvent la tête avec une gifle fratricide contre la Belgique
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00L’Italien Danilo Gallinari annonce sa retraite internationale après l’EuroBasket 2025
NBA
00h00Boston change d’ère : une vente record de 6,1 milliards redessine l’avenir des Celtics dès cet été
NBA
00h00Christmas Games, Rivals Week, All-Star… le programme NBA qui fait saliver
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
NBA
00h00NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
1 / 0