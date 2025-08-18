Tarbes accepte de repartir en NF1 pour la saison 2025-2026

Le Tarbes Gespe Bigorre devrait bien repartir en NF1. Le dernier finaliste de Boulangère Wonderligue, condamnée à une rétrogradation administrative en régional en première instance en raison de sa situation financière, a accepté la proposition de la FFBB de repartir finalement en NF1. Le club va devoir présenter un budget qui devra être validé par la commission de contrôle de gestion.

Un engagement en LF2 refusé

Après avoir acté son non-engagement en Ligue, le TGB avait entamé “l’élaboration d’un plan pluriannuel […] en collaboration avec la FFBB” pour sauver le club. Pour rappel, le TGB affichait un déficit structurel de « 195 000 euros », qu’il justifiait par « les dépenses liées à la participation à l’Eurocup et par les primes de résultat occasionnées par le titre de vice-championne de France ».

Ainsi, Tarbes a accepté la proposition de la FFBB de repartir en NF1. Néanmoins, dans son communiqué, le club tarbais indique que « les dirigeants du TGB avaient cependant proposé un engagement en Ligue 2 alors que le club de Rouen Bihorel a été recalé par la commission de contrôle de gestion et que la FFBB recherche toujours une quatorzième équipe pour cette division. »

Désormais, les dirigeants du Tarbes Gespe Bigorre vont devoir s’atteler à préparer rapidement la saison à venir en NF1. Avec sa situation, le club a logiquement vu beaucoup de joueuses partir, comme sa meilleure joueuse Murjanatu Musa du côté de Basket Landes par exemple. Il devrait pouvoir compter sur deux joueuses, en attendant plusieurs recrues : « C’est autour de Nancy Fora qui a manifesté un vif intérêt à continuer de défendre le projet du club et de Magali Mendy (en discussion) que doit se construire l’équipe bigourdanne », est-il écrit dans le communiqué. « A ces éléments pourront être ajoutées 4 recrues (c’est le nombre de joueuses qu’autorise le règlement fédéral) et quelques jeunes joueuses du centre de formation. »

Encore un infime espoir pour LBWL

Le Tarbes Gespe Bigorre garde cependant un infime espoir de retrouver La Boulangère Wonderligue, la saisine auprès du Tribunal Administratif suivant toujours son cours. Mais à la mi-août, il est plus que temps de préparer la (très) probable éventualité de ne plus évoluer en première division…