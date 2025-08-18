Recherche
Équipes nationales

Les phases finales de l'AfroBasket 2025 sont connues : quatre places en quart à aller chercher

AfroBasket - Après les phases de poules, l'AfroBasket 2025 entre dans sa dernière ligne droite avec le début du tableau final. Après les qualifications pour les quarts de finale de la Côte d'Ivoire, de l'Angola, du Nigéria et de l'Égypte, les barrages détermineront les quatre derniers participants.
|
00h00
Résumé
Les phases finales de l’AfroBasket 2025 sont connues : quatre places en quart à aller chercher

Assemian Moularé est le leader de la Côte d’Ivoire à l’AfroBasket 2025.

Crédit photo : FIBA

Après une première semaine dédiée aux phases de groupes à Luganda en Angola, place désormais au tableau final de l’AfroBasket 2025. Quatre équipes se sont directement qualifiées pour les quarts de finale à l’issue des poules (Côte d’Ivoire, Angola, Nigéria et Égypte). Ces nations attendent de savoir qui sera leur adversaire, issu des barrages qui se disputent ce lundi 18 et mardi 19 août.

Côte d’Ivoire, Angola, Nigéria et Égypte

au rendez-vous des quarts de finale

La Côte d’Ivoire, l’Angola, le Nigéria et l’Égypte sont sortis invaincus des trois matchs de groupes. Avec le joueur de la JL Bourg Assemian Moularé comme meilleur marqueur (12 points à 36% aux tirs), les Éléphants ont réussi à terminer premier, remportant notamment un match décisif contre le Cap-Vert d’Edy Tavares. Avec les anciens Chartains Emmanuel Omogbo et Ike Nwamu, le Nigéria a remporté la finale de son groupe contre le Cameroun, tout comme l’Angola de Kevin Kokila malgré l’énorme match d’Alpha Diallo avec la Guinée. Enfin, l’Égypte a connu une phase de groupes assez tranquille en remportant chaque de ses matchs par 13 points ou plus.

Les barrages pour déterminer les quatre dernières équipes qualifiées pour les quarts de finale se joueront ce lundi 18 et mardi 19 août. Voici les affiches.

Le programme des barrages de qualification en quarts de finale 

Lundi 18 août :

  • Guinée – Mali (17h)
  • Sénégal – Soudan du Sud (20h)

Mardi 19 août :

  • Cap Vert – Tunisie (17h)
  • Cameroun – République démocratique du Congo (20h)
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Commentaires

thorir
Correction: les phases de groupes avaient lieu à Luanda* (et pas Luganda) et Moçâmedes (province de Namibe). Toutes les phases finales auront lieu à l'arena de Kilamba (12 700 places) à Luanda
Répondre
(0) J'aime
dem7
Est ce que les matchs sont diffusés sur youtube ?
Répondre
(0) J'aime
thorir
Non non, toutes les compétitions FIBA "Pros" c'est sur la plateforme Courtside 1891
(0) J'aime
dem7
Ah oui mince merci quand même
Répondre
(0) J'aime
