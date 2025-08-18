Les phases finales de l’AfroBasket 2025 sont connues : quatre places en quart à aller chercher

Après une première semaine dédiée aux phases de groupes à Luganda en Angola, place désormais au tableau final de l’AfroBasket 2025. Quatre équipes se sont directement qualifiées pour les quarts de finale à l’issue des poules (Côte d’Ivoire, Angola, Nigéria et Égypte). Ces nations attendent de savoir qui sera leur adversaire, issu des barrages qui se disputent ce lundi 18 et mardi 19 août.

Côte d’Ivoire, Angola, Nigéria et Égypte

au rendez-vous des quarts de finale

La Côte d’Ivoire, l’Angola, le Nigéria et l’Égypte sont sortis invaincus des trois matchs de groupes. Avec le joueur de la JL Bourg Assemian Moularé comme meilleur marqueur (12 points à 36% aux tirs), les Éléphants ont réussi à terminer premier, remportant notamment un match décisif contre le Cap-Vert d’Edy Tavares. Avec les anciens Chartains Emmanuel Omogbo et Ike Nwamu, le Nigéria a remporté la finale de son groupe contre le Cameroun, tout comme l’Angola de Kevin Kokila malgré l’énorme match d’Alpha Diallo avec la Guinée. Enfin, l’Égypte a connu une phase de groupes assez tranquille en remportant chaque de ses matchs par 13 points ou plus.

👉🏾 Group phase is a wrap! 4 teams advance while 8 teams are in contention for the last 4 quarter finals spots! How did your team perform? 💭 #AfroBasket #TheTimeIsNow pic.twitter.com/RojNzFdCb8 — FIBA #AfroBasket (@AfroBasket) August 18, 2025

Les barrages pour déterminer les quatre dernières équipes qualifiées pour les quarts de finale se joueront ce lundi 18 et mardi 19 août. Voici les affiches.

Le programme des barrages de qualification en quarts de finale

Lundi 18 août :

Guinée – Mali (17h)

Sénégal – Soudan du Sud (20h)

Mardi 19 août :