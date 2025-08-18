Pour Marine Johannès, l’équipe de France doit évoluer : « Après la médaille d’argent au JO, on a peut-être pensé que tout était parfait »

Vice-championne olympique avec les Bleues en 2024 à Paris, Marine Johannes (1,78 m, 30 ans) n’était pas de l’aventure à l’EuroBasket 2025 avec l’équipe de France féminine cet été. Comme d’autres internationales, l’arrière a préféré mettre le focus sur sa saison WNBA, sa 4e en carrière avec le New York Liberty, avec qui elle vise le titre. Au moment de son annonce, elle évoquait notamment « un choix qui n’a vraiment pas été facile à faire » mais qui lui « semble être le bon ».

« On pouvait gagner l’EuroBasket »

Alors que Marine Johannès essaie de prendre de plus en plus d’épaisseur dans la rotation du champion en titre (7 points à 43% aux tirs en 18 minutes de jeu en moyenne), la Calvadosienne a donné une interview à l’AFP en ce mois d’août, évoquant son exercice WNBA mais aussi l’équipe de France.

PROFIL JOUEUR Marine JOHANNES Poste(s): Arrière Taille: 178 cm Âge: 30 ans (21/01/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / WNBA PTS 6,9 #82 REB 2 #114 PD 1,5 #92

Elle a d’abord livré son regard sur la dernière compétition internationale des Bleues, terriblement frustrante en ayant terminé au pied du podium, alors que le titre était en ligne de mire.

« J’ai forcément été déçue pour elles. C’était une année où, en tout cas sur le papier, on pouvait gagner cette médaille d’or. » Marine Johannès à propos de l’EuroBasket 2025

« Des choses doivent évoluer dans l’équipe »

Surtout, Marine Johannès a indiqué que des choses doivent changer au sein de l’équipe de France féminine, pour envisager des titres plutôt que des podiums. « Je pense qu’il y a des choses qui doivent aussi évoluer dans l’équipe », a-t-elle déclaré. « Et je pense qu’on doit tous, peut-être pas se remettre en question, mais travailler ensemble, trouver une solution pour pouvoir évoluer. »

Pour clarifier ses propos, Marine Johannès évoque notamment l’après Jeux olympiques de Paris 2024, conclue par une médaille d’argent après avoir été défait de manière honorable en finale par Team USA. « Après la médaille d’argent au JO, on a peut-être pensé que tout était parfait, qu’on ne remettrait rien en question. Et je pense que peu importe, première place, deuxième place, il faut toujours essayer d’avancer et trouver des solutions ».

Sans préciser ce qui doit concrètement changer, Marine Johannès invite tout de même à une remise en question au sein de l’équipe de France féminine, de toutes les parties prenantes. Selon elle, c’est la priorité dans le futur : « Ce sera le gros point à faire sur l’avenir. Parce qu’on a tout pour réussir. »