Équipe de France

Pour Marine Johannès, l’équipe de France doit évoluer : « Après la médaille d’argent au JO, on a peut-être pensé que tout était parfait »

Équipe de France - Actuellement en pleine fin de saison avec le New York liberty, Marine Johannès a délivré son regard sur l'équipe de France auprès de l'AFP. Absente du dernier EuroBasket, privilégiant sa saison WNBA, l'arrière tricolore estime qu'une réflexion doit être faite autour des Bleues pour gagner des titres.
|
00h00
Résumé
Pour Marine Johannès, l'équipe de France doit évoluer : « Après la médaille d'argent au JO, on a peut-être pensé que tout était parfait »

Marine Johannès propose une remise en question en équipe de France, de tous les parties.

Crédit photo : FIBA

Vice-championne olympique avec les Bleues en 2024 à Paris, Marine Johannes (1,78 m, 30 ans) n’était pas de l’aventure à l’EuroBasket 2025 avec l’équipe de France féminine cet été. Comme d’autres internationales, l’arrière a préféré mettre le focus sur sa saison WNBA, sa 4e en carrière avec le New York Liberty, avec qui elle vise le titre. Au moment de son annonce, elle évoquait notamment « un choix qui n’a vraiment pas été facile à faire » mais qui lui  « semble être le bon ».

« On pouvait gagner l’EuroBasket » 

Alors que Marine Johannès essaie de prendre de plus en plus d’épaisseur dans la rotation du champion en titre (7 points à 43% aux tirs en 18 minutes de jeu en moyenne), la Calvadosienne a donné une interview à l’AFP en ce mois d’août, évoquant son exercice WNBA mais aussi l’équipe de France.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Marine Johannes.jpg
Marine JOHANNES
Poste(s): Arrière
Taille: 178 cm
Âge: 30 ans (21/01/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / WNBA
PTS
6,9
#82
REB
2
#114
PD
1,5
#92

Elle a d’abord livré son regard sur la dernière compétition internationale des Bleues, terriblement frustrante en ayant terminé au pied du podium, alors que le titre était en ligne de mire.

« J’ai forcément été déçue pour elles. C’était une année où, en tout cas sur le papier, on pouvait gagner cette médaille d’or. »
Marine Johannès à propos de l’EuroBasket 2025
LIRE AUSSI

« Des choses doivent évoluer dans l’équipe »

Surtout, Marine Johannès a indiqué que des choses doivent changer au sein de l’équipe de France féminine, pour envisager des titres plutôt que des podiums. « Je pense qu’il y a des choses qui doivent aussi évoluer dans l’équipe », a-t-elle déclaré. « Et je pense qu’on doit tous, peut-être pas se remettre en question, mais travailler ensemble, trouver une solution pour pouvoir évoluer. »

Pour clarifier ses propos, Marine Johannès évoque notamment l’après Jeux olympiques de Paris 2024, conclue par une médaille d’argent après avoir été défait de manière honorable en finale par Team USA. « Après la médaille d’argent au JO, on a peut-être pensé que tout était parfait, qu’on ne remettrait rien en question. Et je pense que peu importe, première place, deuxième place, il faut toujours essayer d’avancer et trouver des solutions ».

Sans préciser ce qui doit concrètement changer, Marine Johannès invite tout de même à une remise en question au sein de l’équipe de France féminine, de toutes les parties prenantes. Selon elle, c’est la priorité dans le futur : « Ce sera le gros point à faire sur l’avenir. Parce qu’on a tout pour réussir. »

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Commentaires

derniermot
Elle est drole, la moitié de l'equipe a soit decide de pas venir (dont la star Gabby Williams mais aussi elle) et un bon quart est arrivé sans prépa Ben on a joué que sur le talent, comme les USA et ça n'a pas marché Ce qu'il y a à changer, c'est que pour gagner en sport co, faut une prépa Et tant que la WNBA et la FIBA ne trouveront pas d'accord, les resultats seront au petit bonheur la chance
